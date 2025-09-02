Mundo

Alemania examina la compra del gigante alemán Ceconomy por parte de una firma china por riesgos de seguridad nacional

Berlín activó una revisión formal de la oferta de 2.200 millones de euros de JD.com, el segundo mayor minorista en línea de China. El gobierno busca determinar si el control extranjero sobre MediaMarkt y Saturn comprometería la soberanía digital y la seguridad de suministro

Guardar
Ceconomy AG es el minorista
Ceconomy AG es el minorista de electrónica de consumo más grande de Europa (REUTERS/Wolfgang Rattay/Foto de archivo)

El gobierno alemán abrió una investigación para determinar si la oferta de compra de JD.com sobre Ceconomy, la matriz de MediaMarkt y Saturn, representa un riesgo para la seguridad nacional. El Ministerio de Economía confirmó que el proceso de revisión de inversiones extranjeras ya está en marcha y se encuentra en sus primeras etapas.

“El examen busca establecer si la adquisición planificada afecta el orden público o la seguridad de la República Federal de Alemania o de otro Estado miembro de la Unión Europea”, indicó la cartera en una respuesta oficial a una consulta parlamentaria.

El acuerdo, anunciado en julio, prevé que JD.com adquiera Ceconomy por 2.200 millones de euros, equivalentes a unos 2.600 millones de dólares. La dirección del grupo alemán recomendó a los accionistas aceptar la oferta, que valora cada acción en 4,60 euros, con una prima de más del 20 % sobre la cotización previa en bolsa. Con una red de más de mil tiendas y ventas por más de 22.000 millones de euros en el último ejercicio, Ceconomy es un actor central en el comercio minorista europeo y un símbolo de la electrónica de consumo en Alemania.

La revisión fue impulsada por la diputada Anne-Mieke Bremer, del partido Die Linke, quien cuestionó los posibles riesgos estratégicos de la operación. “El intento de adquisición no es solo un asunto de balances —también es una cuestión de soberanía digital, seguridad del suministro y control democrático”, declaró Bremer. Su advertencia refleja una preocupación que crece en Berlín y Bruselas: que el capital chino avance sobre sectores considerados críticos bajo el argumento de la globalización comercial.

El antecedente inmediato refuerza esa cautela. En 2022, el intento de la estatal china Cosco de comprar una participación mayoritaria en un puerto de Hamburgo generó un áspero debate político. Finalmente, el gobierno solo permitió una participación minoritaria. Ese mismo año, Berlín bloqueó dos adquisiciones de fabricantes de semiconductores alemanes por parte de inversores chinos, alegando la sensibilidad estratégica de la tecnología involucrada. Estos episodios marcaron un punto de inflexión en la política alemana hacia la inversión extranjera y delinearon una estrategia más restrictiva frente a Beijing.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona
FOTO DE ARCHIVO: Una persona pasa en scooter junto a un anuncio de JD.com para el festival de compras "618" en un distrito comercial de Pekín, China, el 14 de junio de 2022 (REUTERS/Thomas Peter/Foto de archivo)

El caso Ceconomy se presenta ahora como una prueba de hasta dónde está dispuesta Alemania a abrir sus puertas al capital chino en sectores que, aunque no militares ni energéticos, sí están ligados a la infraestructura digital y al consumo masivo. MediaMarkt y Saturn no solo venden televisores y teléfonos; también administran enormes volúmenes de datos de clientes y dependen de redes logísticas que se consideran esenciales en la economía moderna. Para críticos como Bremer, ceder ese control a un gigante tecnológico chino implicaría vulnerabilidades difíciles de revertir.

JD.com, por su parte, busca calmar los temores. En en un comunicado destacó que la operación dará lugar a “un conglomerado omnicanal líder en el mercado europeo” y se comprometió a mantener la estructura corporativa de Ceconomy en Alemania durante al menos cinco años. También prometió respetar los convenios colectivos vigentes y preservar la autonomía de los sistemas tecnológicos europeos. Aun así, expertos advierten que las promesas contractuales suelen diluirse con el tiempo y que la presión de Beijing sobre sus grandes compañías se ejerce más allá de las fronteras nacionales.

El presidente ejecutivo de Ceconomy, Kai-Ulrich Deissner, reconoció que espera un examen más amplio en Bruselas. “Dados los mercados en los que operamos, es natural que las autoridades de competencia de la UE revisen el acuerdo”, declaró a Reuters. En el ámbito comunitario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya había alertado en 2023 sobre la necesidad de “reducir riesgos” en la relación con China, en particular en sectores que combinan tecnología y acceso a datos.

El dilema es claro. Para Ceconomy, la entrada de JD.com supone capital fresco, respaldo tecnológico y una posible ventaja competitiva en la transición digital. Para Berlín, en cambio, la cuestión es si aceptar la oferta comprometería la seguridad económica y digital de Alemania y del resto de Europa. En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, la decisión va más allá de lo financiero. La pregunta de fondo es si Alemania puede darse el lujo de depender aún más de China en un sector tan sensible como el consumo electrónico.

Temas Relacionados

ChinaCeconomyJD.comAlemania

Últimas Noticias

El régimen de Irán expresó disposición a negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear pero rechaza discutir restricciones a sus misiles

Ali Larijani, alto asesor del ayatollah Ali Khamenei, aseguró que Teherán busca “negociaciones racionales”. Las tensiones se agravan ante la reactivación de sanciones impulsada por el E3

El régimen de Irán expresó disposición

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

El Parlamento aprobó por unanimidad una reforma del “Código Personal y de las Familias” que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con cárcel y multas

Burkina Faso prohibió la homosexualidad

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

La batalla legal de Trump para destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook y la incertidumbre arancelaria generan nerviosismo. Los bonos del Tesoro a 30 años subieron hasta casi el 5% mientras el oro alcanzó un récord histórico

Volatilidad global: los mercados caen

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

El agresor atacó a varias personas antes de ser neutralizado por agentes, quienes ahora enfrentan una investigación sobre el uso de la fuerza durante la intervención. IMÁGENES SENSIBLES

El momento en que la

El Ejército de Israel llamó nuevamente a los civiles de Gaza a desplazarse al sur ante la inminente ofensiva contra Hamas

Autoridades militares advierten sobre el peligro en la zona donde los terroristas recibirán el embate final de las Fuerzas de Defensa, instando a desplazarse a zonas donde hay “servicios humanitarios de salud, agua y alimentos”

El Ejército de Israel llamó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ya no es en la

Ya no es en la radio: Valentina Taguado estrena programa junto a Hassam y Johana Velandia, estos son los detalles

No hay citas médicas en EsSalud y la angustia crece entre usuarios: “Hay que ir buscando espacio en el cementerio”

Qué piezas artísticas encontraron en la casa de la heredera del cuadro robado por los nazis

Hombre ebrio desata pánico en turistas tras desarmar a policía y disparar en Tequila, Jalisco | Video

Canciller Villavicencio rechaza presencia militar en de EE. UU. en el mar Caribe: “Nos llaman a advertir que una injerencia no es posible”

INFOBAE AMÉRICA
Burkina Faso prohibió la homosexualidad

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

La tasa de desempleo de Colombia se redujo hasta el 8,8% interanual en julio, la cifra más baja desde 2001

Acabado irisado, funciones de edición y productividad con IA y una batería de 6.000mAh: así es la serie OPPO Reno 14

Milei acusa a periodistas de formar parte de una "red de espionaje ilegal" que salpica a su hermana

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EEUU "apuntan contra Venezuela"

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Robin decidió abandonar Estados Unidos: “Es un desastre”

A qué hora se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - parte 2 en Netflix: lo que debes saber sobre los nuevos capítulos

Los secretos de la drástica transformación física de “La Roca”, según expertos

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” rompe la barrera de los 500 millones en taquilla mundial

Actriz infantil de ‘Si yo tuviera 30′ reveló que cayó en una secta que casi la lleva a la ruina