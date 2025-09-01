Mundo

Al menos 850.000 refugiados sirios han regresado tras la caída del dictador Bashar al Assad

La ONU dijo que la reapertura de rutas y la llegada de asistencia humanitaria marcan un momento crucial. Sin embargo, las heridas del conflicto y la inseguridad siguen condicionando el futuro de quienes retornan

Por Omar Sanadiki

Guardar
Al menos 850.000 refugiados sirios
Al menos 850.000 refugiados sirios han regresado tras la caída de Bashar Assad (REUTERS/ARCHIVO)

Desde la caída del gobierno de Bashar al Assad en diciembre, unos 850.000 refugiados sirios han regresado a su país desde naciones vecinas y la cifra podría alcanzar el millón en las próximas semanas, informó el lunes una alta funcionaria de la agencia de refugiados de la ONU.

La alta comisionada adjunta del ACNUR, Kelly T. Clements, dijo a The Associated Press en Damasco que alrededor de 1,7 millones de personas desplazadas internamente durante el conflicto de 14 años han vuelto a sus comunidades, ya que el gobierno central interino controla ahora gran parte de Siria.

“Es un período dinámico. Es una oportunidad en la que podríamos ver soluciones para los mayores desplazamientos globales que hemos presenciado en los últimos 14 años”, señaló Clements, quien lleva tres días en Siria.

El retorno de refugiados a
El retorno de refugiados a Siria podría alcanzar el millón en las próximas semanas, informa la ONU (REUTERS/ARCHIVO)

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha dejado casi medio millón de muertos y desplazó a la mitad de la población previa a la guerra, de 23 millones. Más de cinco millones de sirios huyeron del país como refugiados, la mayoría hacia países vecinos.

Clements indicó que cada persona tiene una razón distinta para regresar ahora, mientras que otros prefieren esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos.

La reapertura de rutas y
La reapertura de rutas y la llegada de asistencia humanitaria marcan un momento crucial (REUTERS/ARCHIVO)

Como parte de su visita, fue a un cruce fronterizo con el Líbano, donde aseguró haber visto largas filas de camiones y personas esperando para regresar a Siria.

Las autoridades libanesas habían otorgado una exención a los sirios que permanecían ilegalmente en el país si salían antes de finales de agosto. El Líbano alberga el mayor número de refugiados per cápita en el mundo, y en los últimos días miles de sirios han regresado por la frontera.

“El número de retornos es excepcionalmente alto”, afirmó Clements.

La ONU advierte que el
La ONU advierte que el número de retornos de refugiados sirios es excepcionalmente alto en 2024 (REUTERS/ARCHIVO)

Muchos sirios tenían grandes expectativas después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva de grupos insurgentes a inicios de diciembre. Sin embargo, matanzas sectarias contra miembros de la minoría alauita de Assad en la región costera en marzo, y contra la minoría drusa en la provincia sureña de Sweida en julio, dejaron cientos de muertos.

Clements señaló que unas 190.000 personas fueron desplazadas en el sur de Siria como consecuencia de los combates de julio entre hombres armados progubernamentales y combatientes drusos. Desde entonces, se han enviado 21 convoyes de ayuda humanitaria, en los cuales ACNUR ha tenido un rol importante, hacia Sweida, añadió.

Indicó que la autopista Damasco-Sweida, bloqueada durante semanas por hombres armados progubernamentales, está ahora abierta, “lo que es muy importante porque permitirá que mucha más ayuda llegue a la zona”.

(AP)

Temas Relacionados

Refugiados siriosSiriaACNURBashar AssadKelly T. ClementsONUDamascoLíbanoSweidaThe Associated PressÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Trump dijo que India ofreció eliminar los aranceles a productos de Estados Unidos, pero “es demasiado tarde”

El presidente de EEUU calificó la relación comercial como “totalmente unilateral” tras imponer gravámenes del 50% en represalia por las compras indias de petróleo ruso que financian la invasión a Ucrania

Trump dijo que India ofreció

Padre contó la historia de exmilitar bogotano que murió peleando en Ucrania: “Le habían prometido un sueldo $20 millones, pero las cosas no son así”

Familiares aseguran que el joven colombiano había ido a territorio europeo para garantizar las necesidades de su familia; ahora piden a las autoridades para la repatriación de su cuerpo

Padre contó la historia de

Golpe de Ucrania en Crimea: sus drones destruyeron helicópteros y un remolcador rusos

La inteligencia militar de Kiev publicó un video de los ataques de su unidad especial “Fantasma” contra el aeropuerto de la capital Simferópol

Golpe de Ucrania en Crimea:

24 fotos de la devastación del terremoto en Afganistán que dejó más de 800 muertos

Aldeas completas quedaron reducidas a escombros tras el temblor que sacudió las montañosas regiones fronterizas con Pakistán, donde construcciones de adobe y ladrillo se desplomaron sepultando a sus habitantes

24 fotos de la devastación

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Más de 800 personas murieron y miles resultaron heridas cuando un sismo de magnitud 6.0 devastó comunidades enteras en el este del país. Los sobrevivientes piden asistencia mientras equipos de rescate luchan por llegar a áreas remotas donde familias permanecen atrapadas bajo los escombros

El desesperado pedido de las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lucho, eliminado del ‘Desafío 2025’

Lucho, eliminado del ‘Desafío 2025’ habló del tipo de cáncer que le arrebató a su madre y reveló cómo fueron sus últimos días

Gobierno inicia ciclo escolar 2025 con 29 millones de estudiantes, entregan Cartilla de Derechos de las Mujeres en escuelas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el ‘pendrive’ de Leire Díez

“Me enseñaron el odio y la venganza, pero estoy aprendiendo desde el amor”: Alias Karina relató cómo ha sido su vida desde que salió de las Farc

Trapecista sufrió un accidente durante show en Cali: cayó desde una altura de 10 metros

INFOBAE AMÉRICA
Yhorby Ventura, el venezolano que

Yhorby Ventura, el venezolano que transforma chatarra en arte pop

Ecuador se ofrece a recibir hasta 300 migrantes deportados por Estados Unidos

Unos 200 docentes cortan la Via Augusta de Barcelona para pedir negociar sus condiciones laborales

Un telescopio rectangular puede encontrar antes un gemelo de la Tierra

China, Rusia y otros aliados piden la paz en Oriente Próximo sin pronunciarse sobre la invasión de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

Chris Columbus reveló el motivo

Chris Columbus reveló el motivo de su abrupta salida de ‘Los 4 Fantásticos’: “Me dijeron que opinaba demasiado”

Kevin Abstract reflexionó sobre su innovador colectivo musical: “Siempre voy a estar haciendo música con diferentes personas”

Sharon Osbourne se pronuncia en redes por primera vez tras la muerte de Ozzy

Fifth Harmony se reunió en el escenario tras siete años de ausencia

Este es el primer actor original de “Harry Potter” que regresará en la nueva serie de HBO