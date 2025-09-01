Al menos 850.000 refugiados sirios han regresado tras la caída del dictador Bashar al Assad

Al menos 850.000 refugiados sirios han regresado tras la caída de Bashar Assad (REUTERS/ARCHIVO)

Desde la caída del gobierno de Bashar al Assad en diciembre, unos 850.000 refugiados sirios han regresado a su país desde naciones vecinas y la cifra podría alcanzar el millón en las próximas semanas, informó el lunes una alta funcionaria de la agencia de refugiados de la ONU.

La alta comisionada adjunta del ACNUR, Kelly T. Clements, dijo a The Associated Press en Damasco que alrededor de 1,7 millones de personas desplazadas internamente durante el conflicto de 14 años han vuelto a sus comunidades, ya que el gobierno central interino controla ahora gran parte de Siria.

“Es un período dinámico. Es una oportunidad en la que podríamos ver soluciones para los mayores desplazamientos globales que hemos presenciado en los últimos 14 años”, señaló Clements, quien lleva tres días en Siria.

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha dejado casi medio millón de muertos y desplazó a la mitad de la población previa a la guerra, de 23 millones. Más de cinco millones de sirios huyeron del país como refugiados, la mayoría hacia países vecinos.

Clements indicó que cada persona tiene una razón distinta para regresar ahora, mientras que otros prefieren esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos.

Como parte de su visita, fue a un cruce fronterizo con el Líbano, donde aseguró haber visto largas filas de camiones y personas esperando para regresar a Siria.

Las autoridades libanesas habían otorgado una exención a los sirios que permanecían ilegalmente en el país si salían antes de finales de agosto. El Líbano alberga el mayor número de refugiados per cápita en el mundo, y en los últimos días miles de sirios han regresado por la frontera.

“El número de retornos es excepcionalmente alto”, afirmó Clements.

Muchos sirios tenían grandes expectativas después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva de grupos insurgentes a inicios de diciembre. Sin embargo, matanzas sectarias contra miembros de la minoría alauita de Assad en la región costera en marzo, y contra la minoría drusa en la provincia sureña de Sweida en julio, dejaron cientos de muertos.

Clements señaló que unas 190.000 personas fueron desplazadas en el sur de Siria como consecuencia de los combates de julio entre hombres armados progubernamentales y combatientes drusos. Desde entonces, se han enviado 21 convoyes de ayuda humanitaria, en los cuales ACNUR ha tenido un rol importante, hacia Sweida, añadió.

Indicó que la autopista Damasco-Sweida, bloqueada durante semanas por hombres armados progubernamentales, está ahora abierta, “lo que es muy importante porque permitirá que mucha más ayuda llegue a la zona”.

