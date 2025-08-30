Mundo

La UE descartó devolver los activos rusos congelados mientras Moscú no asuma el pago de reparaciones a Ucrania

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que es “inimaginable” esa posibilidad, pese a cualquier alto el fuego o eventual acuerdo de paz. Afirmó, además, que el Kremlin no muestra señales de querer detener la guerra

La Unión Europea ha dejado claro que no contempla la devolución de los activos rusos congelados mientras Moscú no asuma el pago de reparaciones a Ucrania. Así lo expresó la alta representante de Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, al inicio de la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Copenhague.

Kallas subrayó que resulta “inimaginable” que, tras un alto el fuego o un eventual acuerdo de paz, estos fondos regresen a Rusia si antes no se compensa a Ucrania por los daños sufridos durante la guerra.

La jefa de la diplomacia europea explicó que, pese a los esfuerzos diplomáticos para sentar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y a Rusia en la mesa de negociaciones, la UE mantiene su enfoque en la gestión de los activos rusos congelados: “Vemos que Rusia no quiere la paz. Así que, aunque se están realizando muchos esfuerzos diplomáticos para sentar a Zelensky y Rusia a la mesa de negociaciones, vamos a profundizar en la cuestión de los activos congelados”, explicó.

“Tenemos que tener una estrategia de salida”, agregó Kallas, quien reconoció la existencia de sensibilidades y de un debate abierto sobre los pros y contras de las posibles opciones. El uso de estos fondos para la reconstrucción de Ucrania se ha convertido en uno de los puntos centrales de la agenda europea, especialmente tras los recientes ataques a Kiev.

El debate sobre nuevas sanciones contra Rusia y la presión sobre Moscú se intensificó tras el ataque aéreo que el miércoles pasado dejó al menos 23 muertos en la capital ucraniana, según la administración militar local. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la UE presentará en breve su decimonoveno paquete de sanciones, endureciendo aún más el régimen vigente. “Estamos ejerciendo la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones”, declaró la diplomática alemana, quien también confirmó que el Ejecutivo comunitario avanza en los trabajos para destinar los activos rusos congelados a la defensa y reconstrucción de Ucrania.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, abogó por imponer “las sanciones más duras posibles” en todos los ámbitos y destacó la importancia de actuar con rapidez. Recordó, además, que la UE acaba de aprobar el decimoctavo paquete de sanciones, que ya está afectando a la economía rusa, y consideró necesario intensificar la presión. En la misma línea, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, sostuvo que “no hay razón jurídica para no confiscar los activos rusos, sólo hay una razón política”, e instó a encontrar una fórmula para que el agresor asuma el coste de la defensa ucraniana.

El contexto de estas declaraciones está marcado por los ataques con misiles y drones que, entre miércoles y jueves, causaron la muerte de 23 personas en Kiev, según el último balance de las autoridades ucranianas. Estos hechos provocaron una condena generalizada en el seno de la UE y renovaron las peticiones de medidas más contundentes contra Moscú. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que “Putin está optando por la guerra en lugar de la paz”, tras conversar telefónicamente con Zelensky y transmitirle sus condolencias por las víctimas.

Costa señaló que ambos abordaron la necesidad de reforzar las defensas de Ucrania mediante garantías de seguridad fiables y a largo plazo, así como de aumentar la presión sobre Rusia.

En este escenario, la OTAN y Estados Unidos también han manifestado su postura. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, solicitó desde Kiev “garantías sólidas” para evitar una nueva invasión rusa, lo que implica fortalecer al ejército ucraniano. Por su parte, Estados Unidos ha ofrecido apoyo aéreo y de inteligencia, aunque descarta por ahora el envío de tropas de paz.

La UE aprobó el mes pasado el decimoctavo paquete de sanciones, centrado especialmente en los sectores energético y financiero rusos, así como en la llamada “flota en la sombra” de Moscú. Kaja Kallas reiteró desde Copenhague la intención de presentar el decimonoveno paquete a finales de septiembre, y destacó que las sanciones energéticas y las impuestas por Estados Unidos en el ámbito financiero están dificultando el acceso de Rusia al capital internacional. “Lo que más les perjudicará son las sanciones energéticas y todas las sanciones secundarias que han impuesto los estadounidenses, por ejemplo, pero también los servicios financieros que realmente les dificultan el acceso al capital, que tanto necesitan”, explicó la alta representante.

Durante la reunión de ministros de Defensa de la UE, las capitales europeas expresaron un “apoyo amplio” a la extensión de la misión de entrenamiento militar de soldados ucranianos, incluso en territorio ucraniano tras una eventual tregua, como parte de las garantías de seguridad para Kiev. Este respaldo se suma a los intentos diplomáticos para avanzar hacia un proceso de paz que ponga fin al conflicto.

En este contexto, la Unión Europea ha reiterado su compromiso de acompañar a Ucrania en cada etapa, reafirmando que el apoyo europeo permanecerá firme ante los desafíos que enfrenta el país.

