Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Las Fuerzas de Defensa dijeron que a partir de las 7:00 horas GMT de este viernes cesó “la pausa táctica local en la actividad militar” contra el grupo terrorista. El comunicado abre la puerta para el inicio del ataque sobre la principal población de la Franja

Soldados israelíes aguardan sobre sus
Soldados israelíes aguardan sobre sus tanques en la frontera con Gaza (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

El Ejército israelí declaró este viernes que Ciudad de Gaza es, a partir de ahora, una “zona de combate peligrosa”, pero no llamó a la población a evacuar de inmediato pese a que Israel amenaza con lanzar allí una gran ofensiva militar contra el grupo terrorista Hamas.

“A partir de hoy (viernes), a las 10:00 (07:00 GMT), la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa”, indicó un comunicado militar.

Esa “pausa táctica local” diaria había sido anunciada a finales de julio para Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, y otras zonas del territorio palestino con el fin, según el ejército, de “permitir el paso seguro de los convoyes de la ONU” y de ONGs humanitarias.

El Ejército israelí añadió que continuará “apoyando los esfuerzos humanitarios al margen de las maniobras y operaciones militares contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza”.

Israel eliminó una célula terrorista de Hamas

La Defensa Civil en Gaza informó este viernes de 33 muertos en el territorio palestino desde el amanecer. El Ejército, contactado por la agencia de noticias AFP, no reaccionó de inmediato.

Pese a crecientes presiones -tanto internacionales como dentro de la sociedad israelí- para poner fin a la guerra, el Ejército declaró el jueves que sus soldados “proseguían sus operaciones” en todo el territorio.

El Ejército afirmó el miércoles que la evacuación de la Ciudad de Gaza era “inevitable”, debido a la decisión de Israel de tomar el control de esta localidad, considerada como uno de los últimos bastiones de Hamas.

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que una célula terrorista de Hamas fue eliminada en un edificio militar en el norte de la Franja de Gaza.

Noticia en desarrollo

