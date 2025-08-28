Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

Las fuerzas rusas avanzan en Dnipropetrovsk y refuerzan su presión diplomática sobre Kiev

Las fuerzas rusas buscan consolidar posiciones en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, donde han logrado capturar pequeñas áreas, mientras Moscú presiona a Kiev para obtener concesiones territoriales. A su vez, se enfrentan a una resistencia intensa de los defensores ucranianos, que continúan bloqueando cualquier avance significativo de las tropas invasoras.

Tras meses de enfrentamientos, las fuerzas rusas han comenzado a cruzar sistemáticamente la frontera administrativa hacia Dnipropetrovsk, la segunda región más grande de Ucrania, amenazando con tomar al menos cinco aldeas.

Analistas militares y portavoces del ejército ucraniano mantienen evaluaciones divergentes sobre el verdadero alcance de los avances rusos. Además, los organismos oficiales desmienten las afirmaciones de la influyente plataforma DeepState, que aseguraba que las aldeas Zaporizke y Novogeorgiivka habían sido capturadas.

Una imagen fija, tomada de un video difundido por el Ministerio de Defensa ruso, muestra lo que según esa institución serían soldados rusos exhibiendo banderas tras la captura del asentamiento ucraniano de Zaporizke, en la región de Dnipropetrovsk. 25 de agosto de 2025. (Ministerio de Defensa ruso / Handout vía REUTERS)

Pequeños grupos, ataques constantes

Rusia ha desplegado aproximadamente 100.000 soldados de infantería en la vecina Donetsk, intentando infiltrarse en Dnipropetrovsk con apoyo de drones. Las unidades rusas aún no tienen una base sólida en la región, pero sus pequeños grupos de infantería siguen atacando sin descanso, según confirmó Viktor Tregubov, portavoz del comando “Dnipro” del ejército ucraniano.

Estas unidades de cinco soldados suelen evitar combates directos, usando árboles como cobertura durante el día y ponchos antidrones por la noche para no ser detectados. Por su parte, Ucrania responde con drones kamikaze y contraataques estratégicos. Ante la amenaza de estos ataques aéreos, los rusos evitan el uso de tanques y vehículos blindados, confiando en su superioridad numérica de infantería.

Ucrania innova en drones kamikaze en medio de intensa carrera tecnológica con Rusia. (EFE/ Rostyslav Averchuk)

Los avances rusos no sorprenden

Los analistas de DeepState destacan que los avances rusos no sorprendieron: los combates se han prolongado durante meses a lo largo de 80 kilómetros de frontera entre Donetsk y Dnipropetrovsk, y varios grupos de infantería rusa han sido eliminados antes o después de cruzar.

Hasta ahora, los avances se restringen a apenas unos cientos de metros o, en algunos tramos, a pocos kilómetros, sumando un total aproximado de 7 km. Las zonas controladas por Ucrania en Donetsk continúan protegiendo la mayor parte de Dnipropetrovsk.

Estos movimientos modestos parecen estar más orientados a objetivos políticos que militares: buscan fortalecer la narrativa de Rusia ante los aliados internacionales de Kiev, presentando la derrota de Ucrania como inevitable y respaldando demandas territoriales y otros términos que muchos ucranianos consideran equivalentes a la rendición.

Donetsk sigue siendo el epicentro

El analista militar Oleksandr Kovalenko, del Grupo de Resistencia Informativa, advirtió que el impulso ruso en Dnipropetrovsk está disminuyendo por limitaciones de recursos y que Rusia ya no puede avanzar en muchas partes del área.

FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista muestra edificios residenciales fuertemente dañados durante un ataque militar ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de primera línea de Chásiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania. (Oleg Petrasiuk/Servicio de Prensa de la 24ª Brigada Mecanizada Separada Rey Danilo de las Fuerzas Armadas de Ucrania/Handout)

Aunque nuevos avances podrían permitir a Rusia cortar rutas de suministro clave hacia el este, los especialistas coinciden en que su foco principal sigue siendo la región de Donetsk, donde busca capturar toda la zona.

Moscú aspira a una batalla decisiva por Pokrovsk, pero allí se enfrenta a una feroz resistencia ucraniana. Las tropas invasoras también permanecen estancadas en las ruinas de Chasiv Yar y Toretsk tras prolongados asedios, incapaces de avanzar hacia bastiones clave como Sloviansk y Kramatorsk.

Aumento de desplazados

Los ataques rusos en Donetsk y Dnipropetrovsk han incrementado los desplazamientos de civiles. Olena Logvinenko, de Cáritas Ucrania, explicó a EFE que la semana pasada, el refugio proporcionó alojamiento temporal y apoyo básico a 250 civiles desplazados diariamente, muchos de ellos ancianos o con mala salud, en camino a zonas más seguras.

Anteriormente, el flujo era de 400 personas por día, pero disminuyó ligeramente tras la apertura de dos refugios adicionales y los contraataques ucranianos cerca de Pokrovsk que detuvieron el avance ruso hacia Dobropillia.

A pesar de estos esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. La ofensiva rusa continúa y los bombardeos a pueblos y ciudades del frente se mantienen a diario, mientras Moscú ignora los llamados a un alto el fuego de Ucrania y sus aliados internacionales.

(Con información de EFE)