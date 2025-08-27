Por qué las banderas de Inglaterra generan orgullo y polémica en medio de las protestas antiinmigración

Un hombre pasa junto a una bandera con los colores de la Cruz de San Jorge de Inglaterra, ondeando sobre una calle residencial en Radcliffe, cerca de Mánchester, Reino Unido, el 22 de agosto de 2025 (Reuters)

La cruz roja y blanca de San Jorge y la Union Jack han proliferado en las calles de toda Inglaterra en las últimas semanas en lo que, según sus partidarios, es una campaña para mostrar orgullo nacional, pero que otros temen que forme parte de un sentimiento antiinmigración en aumento.

Las banderas han aparecido durante un verano políticamente cargado en Gran Bretaña, dominado por el tema de la migración, con el rastreador mensual de sentimiento de YouGov mostrando que, desde finales de junio, la inmigración ha superado a la economía como la mayor preocupación de los votantes.

“Es nuestra bandera, deberíamos poder sentirnos orgullosos de ondearla”, dijo Livvy McCarthy, una camarera de 32 años, mientras pasaba por un paso de peatones en Isle of Dogs, Londres, pintado para parecerse a la bandera inglesa. “Cualquier otro país puede hacer lo mismo, así que ¿cuál es el problema?”

Las banderas nacionales suelen colgarse en edificios públicos en Gran Bretaña, pero es raro verlas en las calles fuera de eventos deportivos, reales o militares.

Un hombre cruza un paso de peatones con cruces de San Jorge dibujadas en él, cerca del Britannia International Hotel en Canary Wharf, que según el Ayuntamiento de Tower Hamlets el gobierno planea utilizar como alojamiento para solicitantes de asilo, en Londres, Reino Unido, el 22 de agosto de 2025 (Reuters)

La aparición de banderas ha coincidido con una ola de protestas en las últimas semanas frente a hoteles que albergan solicitantes de asilo. Impulsado por las redes sociales, el movimiento parece haberse originado con los Weoley Warriors, con sede en Birmingham, y ahora varios grupos animan a exhibir más banderas.

Los Warriors se autodenominan un grupo de “hombres ingleses orgullosos” en su página de recaudación de fondos, donde afirman que quieren mostrar “lo orgullosos que estamos de nuestra historia, libertades y logros”. No dieron más detalles sobre sus motivos para colgar las banderas, que han aparecido en varias ciudades inglesas, principalmente en West Midlands.

Banderas de la Union Jack y de San Jorge cuelgan mientras personas cruzan un paso de peatones con cruces de San Jorge dibujadas en él, cerca del Britannia International Hotel en Canary Wharf, que según el Ayuntamiento de Tower Hamlets el gobierno planea utilizar como alojamiento para solicitantes de asilo, en Londres, Reino Unido, el 22 de agosto de 2025 (Reuters)

En la década de 1970, la bandera de la Unión fue adoptada como símbolo por el partido de extrema derecha National Front, que promovía abiertamente ideas supremacistas blancas, mientras que la Cruz de San Jorge, el santo patrón de Inglaterra, también fue enarbolada por hooligans del fútbol inglés y grupos de extrema derecha.

Como resultado, mientras algunos consideran que exhibir la bandera es una muestra de patriotismo, otros, incluidos miembros de comunidades migrantes o de origen étnico diverso, temen estar siendo señalados.

Stanley Oronsaye, un trabajador de hostelería de 52 años originario de Nigeria y residente en Isle of Dogs, dijo que la gente debería ser libre de expresar sus opiniones sobre la política migratoria, siempre que sea dentro de la ley.

Sin embargo, se sentía incómodo. El distrito de Tower Hamlets, donde se encuentra Isle of Dogs, es una de las zonas más diversas de Gran Bretaña, con casi la mitad de los residentes nacidos fuera del Reino Unido.

Una Union Jack y la bandera de San Jorge de Inglaterra cuelgan en un puente peatonal mientras una mujer cruza un paso de peatones, en Salford, cerca de Mánchester, Reino Unido, el 22 de agosto de 2025 (Reuters)

“La preocupación viene del hecho de que, si esto escala, puede convertirse en otra cosa”, dijo Oronsaye. “Es preocupante cuando... se permite que el nacionalismo tome otro tono”.

Jason, de 25 años, quien prefirió no dar su apellido, dijo que las banderas tenían que ver con “recuperar la cultura inglesa”.

“Ahora vemos más de otras culturas que de la nuestra”, dijo en las calles de Tower Hamlets.

Las protestas frente a hoteles que albergan solicitantes de asilo en las últimas semanas se desencadenaron en parte después de que un solicitante de asilo etíope alojado en un hotel al norte de Londres fuera acusado el mes pasado de agresión sexual. Él niega el cargo.

Una mujer con un pañuelo pasa junto a un paso de peatones con cruces de San Jorge dibujadas en él, cerca del Britannia International Hotel en Canary Wharf, que según el Ayuntamiento de Tower Hamlets el gobierno planea utilizar como alojamiento para solicitantes de asilo, en Londres, Reino Unido, el 22 de agosto de 2025 (Reuters)

Esto sigue a una ola de disturbios el verano pasado dirigidos contra solicitantes de asilo y minorías étnicas en varias ciudades británicas, después de que tres niñas fueran asesinadas en un evento de baile temático de Taylor Swift, con las redes sociales atribuyendo falsamente el ataque a un inmigrante islamista radical.

El primer ministro Keir Starmer dijo en ese momento que la violencia fue resultado de “matonismo de extrema derecha”.

Consultado sobre el movimiento de las banderas, un portavoz de Starmer dijo que el primer ministro ve las banderas como símbolos del patrimonio y los valores de la nación, pero ha reconocido que algunos quieren usarlas para causar conflicto.

El primer ministro, dijo el portavoz el martes, reconoce la frustración de la gente con la economía y las presiones que la migración ilegal está ejerciendo sobre las comunidades locales.

Algunos ayuntamientos han retirado banderas, citando razones de seguridad.

El ayuntamiento de Tower Hamlets dijo que las banderas pueden exhibirse en propiedad privada, pero que cualquier bandera colocada en infraestructuras municipales será retirada.

“Somos conscientes de que algunas personas que colocan banderas no son de nuestro distrito y que ha habido intentos más amplios de algunos provenientes de fuera de nuestro distrito para sembrar división”, dijo en un comunicado, sin dar más detalles.

La exhibición de banderas ha sido respaldada por varios políticos, incluido Nigel Farage, el ex activista del Brexit cuyo partido Reform UK encabeza las encuestas de opinión y el opositor Partido Conservador.

Robert Jenrick, un destacado político conservador, describió a los ayuntamientos que retiran las banderas como “ayuntamientos que odian a Gran Bretaña” y dijo en X: “Debemos ser un solo país, bajo la bandera de la Unión”.

El multimillonario estadounidense Elon Musk, quien ha promovido a políticos de extrema derecha en toda Europa, incluido el Reino Unido, publicó el martes una foto de la bandera inglesa en su plataforma X.

En Isle of Dogs, una península en el este de Londres cerca del distrito financiero de Canary Wharf, muchas de las banderas se exhibieron cerca del Britannia Hotel, un hotel designado por el gobierno para solicitantes de asilo que ha sido escenario de protestas.

La residente local Shriya Joshi, una joven de 26 años originaria de India, dijo que seguía sin estar segura del verdadero propósito de las banderas.

“Si es un mensaje para la comunidad inmigrante o algo por el estilo, entonces no es tan agradable”, dijo.