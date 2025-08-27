Mundo

El régimen de Kim Jong-un arremetió contra el presidente surcoreano tras su discurso sobre desnuclearización en Washington

La agencia de propaganda KCNA publicó un editorial criticando la propuesta presentada por el mandatario Lee Jae-myung durante su visita a Estados Unidos. “Es poco menos que un sueño ingenuo, como tratar de atrapar una nube que flota en el cielo”, afirma el texto

Guardar
El régimen norcoreano criticó al
El régimen norcoreano criticó al presidente surcoreano Lee Jae-myung luego de que defendiera un plan de desarme nuclear de la península (AP)

El régimen de Corea del Norte arremetió este miércoles contra el presidente surcoreano Lee Jae-myung, a quien llamó “hipócrita presa de la paranoia de desnuclearización”, tras el discurso que ofreció en Estados Unidos en el que defendió un plan de tres fases para lograr el desarme nuclear de la península.

La respuesta fue difundida en un editorial de la agencia de propaganda KCNA, que desestimó de manera contundente la iniciativa del mandatario surcoreano. “Lo que dice Lee Jae Myung sobre la ‘teoría de la desnuclearización en tres etapas’ y la ‘desnuclearización’ es poco menos que un sueño ingenuo, como tratar de atrapar una nube que flota en el cielo”, afirmó el medio oficial del régimen de Kim Jong-un.

Lee pronunció su discurso el martes en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, luego de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. En esa intervención, reiteró que su estrategia de tres pasos pretende establecer una península libre de armas nucleares a través de medidas verificables y un proceso gradual.

El editorial norcoreano calificó la desnuclearización como una idea “extinta” y sin cabida en la política actual del país. No obstante, admitió que un cambio solo sería posible bajo condiciones externas radicalmente distintas.

Lee pronunció su discurso el
Lee pronunció su discurso el martes en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, luego de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS)

Para cambiar nuestra política nuclear, fijada permanentemente en la ley suprema y la ley básica del Estado, es necesario cambiar el mundo y el entorno político y militar en la península coreana”, señalaron en el editorial.

El texto no incluyó críticas a Trump ni referencias a la cumbre bilateral entre Seúl y Washington. Tampoco apareció en el diario Rodong Sinmun, el principal medio de consumo interno de Corea del Norte, lo que apunta a que el mensaje estuvo orientado principalmente al exterior.

Desde la toma de posesión de Lee, Pyongyang no ha mostrado disposición al diálogo con el Gobierno surcoreano, aunque en reportes anteriores insinuó que podría considerar conversaciones con Washington si se excluye de la agenda el tema del desarme nuclear.

La posición de Estados Unidos se mantiene sin cambios, en línea con Seúl y Tokio, bajo la premisa de que la desnuclearización de la península debe seguir siendo el objetivo principal de cualquier negociación.

En esta imagen publicada por
En esta imagen publicada por el gobierno norcoreano, el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong Un, en el centro, camina cerca de lo que describe como un misil balístico intercontinental Hwasong-17 en su vehículo de lanzamiento en un lugar no revelado de Corea del Norte (AP)

El profesor Park Won-gon, del Departamento de Estudios sobre Corea del Norte de la Universidad Femenina Ewha en Seúl, destacó que la política de Washington seguirá firme. “Ni siquiera Trump abandonará oficialmente la desnuclearización norcoreana”, afirmó el académico.

En que consiste el plan de desarme nuclear de la península impulsado por Corea del Sur

En una entrevista con el diario japonés Yomiuri, el mandatario surcoreano explicó que el esquema contempla como primera fase la congelación del programa nuclear y de misiles norcoreano. Posteriormente, la segunda etapa buscará reducir el arsenal de Corea del Norte.

El paso tres es la desnuclearización”, resumió el mandatario.

El Presidente de Corea del
El Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung (REUTERS/Annabelle Gordon)

El presidente señaló que su gobierno impulsará estas medidas en coordinación con Estados Unidos y mediante un diálogo intercoreano. “Hay que establecer condiciones para lograr nuestros objetivos”, afirmó.

Se trata del primer plan detallado de Lee desde que asumió la presidencia en junio. La propuesta marca un giro en su política hacia Corea del Norte, al poner sobre la mesa una ruta específica hacia el desarme.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Lee Jae-myungCorea del SurCorea del NorteKim Jong-UnArmas nuclearesplan de desarme nuclearÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Policía de Australia identificó al sospechoso que mató a dos oficiales en un pueblo del sureste del país

Dezi Freeman, de 56 años, continúa prófugo en áreas boscosas cercanas a Porepunkah, mientras las autoridades advierten sobre sus habilidades de supervivencia y extreman las medidas de seguridad para la población local

La Policía de Australia identificó

Entraron en vigor los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a India por la compra de petróleo ruso

La nueva escalada comercial afecta principalmente a sectores como textiles, gemas y mariscos, dejando fuera a productos farmacéuticos y electrónicos

Entraron en vigor los aranceles

El secretario general de la ONU y el primer ministro sudanés dialogaron sobre la situación crítica y el bloqueo militar en El Fasher

Decenas de civiles han muerto en las últimas semanas y la población permanece sitiada, sin acceso a alimentos, medicinas ni vías seguras de evacuación

El secretario general de la

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

El enviado especial de EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff, adelantó que el encuentro abordará un “plan muy completo” para el “día después” del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas

Trump convocó a una “gran

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

El gesto abre una mínima ventana de cooperación, aunque persisten las dudas sobre la verdadera disposición del régimen a someterse a una supervisión amplia

Rafael Grossi confirmó que inspectores
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se negó a declarar el

Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su padre y esconder el cuerpo en la heladera de su casa en Chaco

El método 30-30-30, la técnica para perder grasa y conservar la masa muscular

Internet CFE: Cómo contratar paquetes de datos por menos de 100 pesos al mes

Clima: las temperaturas que predominarán este 27 de agosto en Cali

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Cartagena de Indias

INFOBAE AMÉRICA
EEUU retomará los "controles vecinales"

EEUU retomará los "controles vecinales" hacia los extranjeros que soliciten la ciudadanía

Trump aborda este miércoles su "muy completo" plan para el futuro de la Franja de Gaza

En libertad los cinco colombianos, cuatro de ellos firmantes del acuerdo con las FARC, detenidos en Venezuela

Masivas marchas en Tel Aviv para presionar sobre Netanyahu a que acepte un alto el fuego

Colombia ofrece más de 4.000 eruos por información que permita detener al secuestrador de 34 militares

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson publicaron una foto íntima tras besarse en una alfombra roja

¿El setlist de Oasis cambiará durante su paso por América? Esto dijo Noel Gallagher

La razón por la que Denzel Washington está harto de las películas: “He hecho demasiadas”

De Sabrina Carpenter a Avril Lavigne: los famosos que reaccionaron al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

Lil Nas X habló por primera vez sobre su arresto tras deambular en ropa interior: “Fue aterrador”