Israel movilizó blindados e infantería hacia la frontera de la Franja de Gaza mientras el gabinete de guerra aprueba la nueva ofensiva antiterrorista

Tanques y soldados se posicionaron en el límite del enclave mientras miles de manifestantes bloquearon calles en Tel Aviv exigiendo un acuerdo para liberar rehenes de Hamas y poner fin a la guerra

Israel movilizó tanques a la frontera de Gaza, antes de que el gabinete de seguridad dé luz verde a la ofensiva

Tanques del ejército de Israel se desplegaron por la frontera con Gaza este martes, en una jornada marcada por intensas movilizaciones civiles que reclaman un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Mientras columnas de humo se elevaban sobre el norte de Gaza, fuerzas de Israel reforzaron su presencia militar en la zona, y la seguridad nacional se mantuvo como foco principal tras los últimos reportes de Reuters.

Soldados y vehículos militares de Israel se situaron cerca del enclave palestino desde primeras horas del día. Según reportó Reuters, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) movilizaron tanques, bulldozers y helicópteros a lo largo de la franja fronteriza. De acuerdo con un comunicado militar reproducido por el medio, se busca “desmantelar túneles de militantes y consolidar el control en Jabalia”. El despliegue ocurre en una jornada en la que el gabinete de seguridad israelí debe definir los próximos pasos para la ofensiva en Gaza, en una reunión prevista para la tarde de este martes.

El ejército de Israel refuerza su presencia militar mientras crecen las movilizaciones civiles (REUTERS/Amir Cohen)

Según imágenes compartidas por Reuters, se observó maquinaria pesada entre los edificios dañados del norte de la franja. En paralelo, las FDI afirmaron que preparan el avance hacia Gaza capital, considerado por el gobierno israelí uno de los bastiones finales del grupo terrorista Hamas, aunque diversas fuentes militares citadas por la agencia internacional anticipan que una operación a gran escala aún demorará varias semanas.

Mientras tanto, protestas masivas bloquearon las principales carreteras de Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Grupos de manifestantes incendiaron neumáticos en distintas intersecciones y se apostaron frente a domicilios de varios ministros israelíes, según imágenes difundidas por organizaciones prodemocracia. La jornada de protestas surgió de una convocatoria del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que reúne a la mayoría de los familiares de víctimas de los secuestros perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Le pido a la ciudadanía salir a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta”, subrayó Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una declaración a la prensa en Tel Aviv, retransmitida por el Foro. El cronograma de protestas prevé diversas marchas a lo largo del país y una manifestación mayor esa noche, prevista a las 20:00 hora local, en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel preparan avance hacia Gaza capital, bastión de Hamas (REUTERS/Amir Cohen)

El domingo 17 de agosto, en una movilización de magnitud similar, cientos de miles de personas llenaron el centro de Tel Aviv para reclamar el fin de la guerra y la firma de un acuerdo de liberación de rehenes, precisó Reuters. El Foro de Familias acusó el martes al gobierno de Benjamín Netanyahu de retrasar de manera deliberada las negociaciones sobre el alto el fuego.

“Es profundamente decepcionante que el mismo día en que masas de israelíes salen a las calles exigiendo el retorno de todos los rehenes y el fin de la guerra, el Gobierno continúa ralentizando el progreso del acuerdo, en contra de la voluntad de la ciudadanía”, afirmó el colectivo en un comunicado recogido por Reuters.

Manifestantes bloquean una carretera en Yakum, cerca de Tel Aviv (REUTERS/Nir Elias)

La propuesta más reciente, avalada por Hamas, contempla una tregua de 60 días y la liberación de la mitad de los rehenes con vida en Gaza. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu ha descartado una solución parcial y la posición oficial de Israel sigue orientada a un canje total de cautivos, es decir, la liberación de todos los rehenes vivos y muertos a cambio de la suspensión de hostilidades.

Hasta el momento, la circulación en las principales arterias urbanas de Tel Aviv se ha reanudado, informó la Policía israelí. Mientras continúan los despliegues militares y las marchas ciudadanas, se mantiene la expectativa en torno a las decisiones que adoptará el gobierno sobre la ofensiva en Gaza, siguiendo la cobertura de Reuters, y a la posibilidad de un cese al fuego a corto plazo.

