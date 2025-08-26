Francia abrió una investigación sobre la plataforma Kick tras la muerte de un polémico streamer que emitía en vivo

El logotipo de Kick REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La justicia francesa abrió una nueva investigación sobre las prácticas de la plataforma australiana de streaming Kick, además de la ya anunciada la semana pasada para esclarecer las circunstancias de la muerte en directo de un hombre de 46 años.

Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió “a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”, anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables se enfrentan a una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares).

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como “Jean Pormanove”, murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Con casi 200.000 seguidores, el canal “Jeanpormanove” llevaba meses mostrando a Graven siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.

Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte “no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”.

La semana pasada, la policía francesa abrió una investigación para determinar las causas de la muerte del streamer de 41 años Jean Pormanove (también conocido como “JP”) ocurrida durante una emisión en directo en la plataforma de streaming australiana Kick.

El creador de contenido, que acumula cientos de miles de suscriptores en esta plataforma, llevaba alrededor de doce días en retransmisión ininterrumpida con sus colegas streamers, día y noche. Durante todo este tempo, las cámaras grababan todo lo que sucedía en aquella habitación, incluida su posterior muerte.

En un vídeo difundido inicialmente a través de Kick este lunes y viralizado posteriormente, JP aparece aparentemente dormido sobre una cama, cubierto con un edredón y acompañado por dos hombres; uno de ellos, identificado aparentemente como Narutovie, arroja una pequeña botella de agua de plástico hacia JP para intentar despertarlo.

Pero ni los pocos usuarios que se encontraban siguiendo la retransmisión ni sus propios colegas todavía eran conscientes de que el streamer se encontraba sin vida. Las imágenes, según afirmaron numerosos usuarios, corresponderían a momentos previos a la muerte de JP o al hallazgo de la propia. El suceso habría sucedido este domingo y fue el propio Narutovie el que notificó la muerte del streamer a través de sus redes sociales, pidiendo que no se difundiese el vídeo.

Las redes han cargado precisamente contra sus acompañantes, ya que son decenas las pruebas documentales que acreditan que en sus directos sufría palizas, ahogamientos, descargas eléctricas, retos extremos y maltrato psicológico por parte de sus supuestos colegas.

El macabro caso ha provocado la condena de los políticos en Francia, entre ellas, la secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, quien señaló que la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son “absolutamente espantosas”.

“Expreso mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Jean Pormanove fue humillado y abusado durante meses en directo en la plataforma Kick. Se está llevando a cabo una investigación judicial. Me comuniqué con Arcom [la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital] y presenté una denuncia sobre Pharos.

También contacté a los administradores de la plataforma para obtener una explicación. Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de fallo puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, Europa ni en ningún otro lugar”, ha denunciado en un mensaje en X.