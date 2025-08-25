Vehículos alambrados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

Edificios destruidos y redes antidrones: dentro de la ciudad ucraniana de Kostiantynivka, en primera línea del frente

Las fuerzas ucranianas están defendiéndose de una ofensiva rusa en el este de su territorio, que se está acercando a ciudades importantes como Kostiantynivka. Según los funcionarios, se ha convertido en blanco regular de ataques aéreos y de artillería rusos.

El antiguo centro logístico, que ha sido fundamental para gran parte de las defensas orientales de Ucrania, está marcado por escombros y edificios gravemente dañados, según mostraron imágenes de Reuters registradas este domingo.

Se han colocado redes antidrones sobre algunas carreteras como defensa contra los cada vez más peligrosos drones FPV que surcan los cielos.

El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, ha instado repetidamente a los residentes locales restantes a evacuar la ciudad parcialmente rodeada, que según él también ha sido blanco frecuente de devastadoras bombas planeadoras rusas.

Militares ucranianos viajan en un vehículo blindado de transporte de personal M113 equipado con una rejilla de protección contra drones de combate, durante el ataque ruso a Ucrania, en la región de Donetsk, cerca de la ciudad de Kostiantynivka, en primera línea del frente, Ucrania, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Yevhen Titov

El lunes, la fiscalía de la región de Donetsk informó que cinco bombas de este tipo impactaron en Kostiantynivka, hiriendo a cuatro civiles.

Desde un intento fallido de avanzar sobre la capital, Kiev, en las primeras semanas de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las tropas de Moscú se han centrado en apoderarse de la región del Donbass en el este, formada por las regiones de Donetsk y Luhansk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mantenido firme en su exigencia de que Ucrania se retire completamente de las partes del Donbas que aún controla, dijeron a Reuters el viernes tres fuentes familiarizadas con el pensamiento de alto nivel del Kremlin.

A cambio, Moscú detendría las actuales líneas del frente en Zaporiyia y Kherson, añadieron.

Soldados ucranianos de la unidad de defensa aérea de la 59ª brigada disparan contra drones de ataque rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Rusia controla alrededor del 88% del Donbás y el 73% de Zaporiyia y Kherson, según estimaciones estadounidenses y datos de fuentes abiertas.

Nuevas tomas

El Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona.

Se trata, según el parte castrense, de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka.

La localidad fue conquistada por unidades de la agrupación de tropas Este, según Defensa.

Una vivienda en Dnipropetrovsk.

El domingo los militares rusos informaron de la roma de Filiya, otra localidad en Dnipropetrovsk, situada cerca de Dachnoe, bajo control ruso desde julio.

En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos siete localidades en Dnipropetrovsk, región colindante con Donetsk.

La semana pasada en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.

(con información de Reuters y EFE)