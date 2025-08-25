Mundo

Vehículos alambrados y redes antidrones en las calles: así resiste Ucrania ante los bombardeos de Putin en el frente del este

Cualquier cosa vale para resistir la ofensiva rusa sobre Kostiantynivka, un centro logístico clave. El Kremlin lo ha convertido en un blanco favorito de sus ataques aéreos y de artillería

Guardar
Edificios destruidos y redes antidrones: dentro de la ciudad ucraniana de Kostiantynivka, en primera línea del frente

Las fuerzas ucranianas están defendiéndose de una ofensiva rusa en el este de su territorio, que se está acercando a ciudades importantes como Kostiantynivka. Según los funcionarios, se ha convertido en blanco regular de ataques aéreos y de artillería rusos.

El antiguo centro logístico, que ha sido fundamental para gran parte de las defensas orientales de Ucrania, está marcado por escombros y edificios gravemente dañados, según mostraron imágenes de Reuters registradas este domingo.

Se han colocado redes antidrones sobre algunas carreteras como defensa contra los cada vez más peligrosos drones FPV que surcan los cielos.

El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, ha instado repetidamente a los residentes locales restantes a evacuar la ciudad parcialmente rodeada, que según él también ha sido blanco frecuente de devastadoras bombas planeadoras rusas.

Militares ucranianos viajan en un
Militares ucranianos viajan en un vehículo blindado de transporte de personal M113 equipado con una rejilla de protección contra drones de combate, durante el ataque ruso a Ucrania, en la región de Donetsk, cerca de la ciudad de Kostiantynivka, en primera línea del frente, Ucrania, el 24 de agosto de 2025. REUTERS/Yevhen Titov

El lunes, la fiscalía de la región de Donetsk informó que cinco bombas de este tipo impactaron en Kostiantynivka, hiriendo a cuatro civiles.

Desde un intento fallido de avanzar sobre la capital, Kiev, en las primeras semanas de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, las tropas de Moscú se han centrado en apoderarse de la región del Donbass en el este, formada por las regiones de Donetsk y Luhansk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se ha mantenido firme en su exigencia de que Ucrania se retire completamente de las partes del Donbas que aún controla, dijeron a Reuters el viernes tres fuentes familiarizadas con el pensamiento de alto nivel del Kremlin.

A cambio, Moscú detendría las actuales líneas del frente en Zaporiyia y Kherson, añadieron.

Soldados ucranianos de la unidad
Soldados ucranianos de la unidad de defensa aérea de la 59ª brigada disparan contra drones de ataque rusos en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el domingo 10 de agosto de 2025. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Rusia controla alrededor del 88% del Donbás y el 73% de Zaporiyia y Kherson, según estimaciones estadounidenses y datos de fuentes abiertas.

Nuevas tomas

El Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes que el avance de las fuerzas del país en la región ucraniana de Dnipropetrovsk continúa tras la toma de una nueva localidad en la zona.

Se trata, según el parte castrense, de Zaporizke, una aldea de unos 440 habitantes antes de la guerra que se encuentra a orillas del río Kámenka.

La localidad fue conquistada por unidades de la agrupación de tropas Este, según Defensa.

Una vivienda en Dnipropetrovsk.
Una vivienda en Dnipropetrovsk.

El domingo los militares rusos informaron de la roma de Filiya, otra localidad en Dnipropetrovsk, situada cerca de Dachnoe, bajo control ruso desde julio.

En total, el Ejército ruso controla actualmente al menos siete localidades en Dnipropetrovsk, región colindante con Donetsk.

La semana pasada en Dnipropetrovsk también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka.

Paralelamente, las fuerzas rusas continúan la ofensiva en Donetsk con el objetivo de completar la conquista del territorio de esa región, anexionada por Moscú en 2022.

(con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Vladimir PutinGuerra Rusia Ucraniamilitaresvehículos antidrones

Últimas Noticias

Cómo influye China en las elecciones de la ciudad más grande de Estados Unidos

El consulado chino en Manhattan ha movilizado a grupos comunitarios para derrotar a los candidatos que no se alinean con el estado autoritario

Cómo influye China en las

Un video distribuido por Israel revela la brutal violencia de los terroristas de Hamas contra civiles en Gaza

Las grabaciones muestran a miembros armados de la milicia chií atacando a civiles en el enclave palestino

Un video distribuido por Israel

Los tatuajes tradicionales hajichi resurgen en Okinawa tras más de un siglo de prohibición

Una generación de okinawenses revive el arte de los tatuajes hajichi, símbolos de identidad y resistencia espiritual que, tras haber estado prohibidos durante cien años, hoy vuelven a marcar la memoria y el orgullo de las mujeres de Ryukyu

Los tatuajes tradicionales hajichi resurgen

Declaró el único sobreviviente del crimen de los “hongos de la muerte”: la asesina de su esposa espera sentencia

Erin Patterson invitó a almorzar un pastel de carne envenenado a sus ex suegros, que asistieron junto a sus amigos Heather Wilkinson y a su marido Ian. Este último se recuperó gracias a un trasplante de hígado

Declaró el único sobreviviente del

Un bombardeo de Israel contra un hospital de Gaza dejó 19 muertos, cuatro de ellos periodistas

Las agencias Reuters y AP y la cadena Al Jazzera confirmaron que sus reporteros fueron víctimas mortales del ataque, atribuido por autoridades locales a tropas israelíes. Las Fuerzas de Defensa dijeron que “lamentan cualquier daño a individuos no involucrados”

Un bombardeo de Israel contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Entre abrazos y risas, Vicky

Entre abrazos y risas, Vicky Dávila se reencontró con Álvaro Uribe: “Que Dios lo bendiga”

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 25 de agosto

Abelardo de la Espriella se despachó contra Daniel Quintero luego mensaje del candidato sobre el Pacto Histórico: “Intenta desligarse de los zurdos sarnosos”

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Salina Cruz

Temblor hoy 25 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo lanza 50 medidas contra

Feijóo lanza 50 medidas contra incendios: registro de pirómanos, profesionalizar Protección Civil y más ayudas

Guterres pide a Marruecos y Polisario "un cambio de rumbo" y que busquen una solución política al Sáhara Occidental

La ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza deja ya más de 62.700 muertos

Alrededor de 400 migrantes han llegado en patera a Canarias, Baleares y Almería durante el fin de semana

Cuerpo inicia mañana las reuniones de los grupos de trabajo afectados por el acuerdo arancelario de UE y EEUU

ENTRETENIMIENTO

Accidentes, talentos insólitos y confesiones:

Accidentes, talentos insólitos y confesiones: así fue el encuentro más divertido entre Olivia Colman y Benedict Cumberbatch

Noah Cyrus habló sobre sus adicciones: “Es un sentimiento que no le deseo a nadie”

“Nadie quiere esto” regresa a Netflix con nueva temporada y elenco estelar

Austin Butler y la posibilidad de interpretar a James Bond: “Sería casi sacrílego que un estadounidense lo interpretara”

Benedict Cumberbatch se mostró muy crítico con la dieta de Marvel para ser un superhéroe: “Es horrible, no me gusta nada”