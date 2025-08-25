Mundo

Un video distribuido por Israel revela la brutal violencia de los terroristas de Hamas contra civiles en Gaza

Las grabaciones muestran a miembros armados de la milicia chií atacando a civiles en el enclave palestino

El video que muestra a terroristas de Hamas atacando a civiles en Gaza

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), organismo militar israelí, divulgó este lunes un conjunto de grabaciones que muestran a hombres armados de Hamas golpeando y disparando contra residentes en la Franja de Gaza. El material, difundido a través de la cuenta oficial en inglés de la unidad en la red X (antes Twitter), fue presentado por el general de división Ghassan Alian como prueba de la violencia ejercida por el movimiento islamista contra la población que vive bajo su control.

“Hamas encarna la esencia del mal” y gobierna mediante “la fuerza, el miedo y la crueldad”, describió la agencia.

En el video difundido por COGAT se observan distintas tomas de personas tendidas en el suelo, con las manos atadas y los rostros cubiertos, mientras son golpeadas de manera repetida con palos en las piernas. Las víctimas gritan y se retuercen de dolor ante la violencia, y en algunos casos los agresores continúan hasta provocar fracturas visibles. Además de los golpes con objetos contundentes, se registran patadas en distintas partes del cuerpo, incluidas la cabeza y el torso, lo que refuerza la brutalidad de las escenas y la indefensión absoluta de quienes son atacados.

COGAT divulga videos que muestran a Hamás atacando a civiles en Gaza (EFE/ARCHIVO)

Las imágenes se suman a un amplio registro de denuncias internacionales sobre el carácter criminal de Hamas. Organismos de derechos humanos han documentado violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por la organización. Human Rights Watch informó que los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel constituyeron crímenes de guerra y contra la humanidad, al estar dirigidos deliberadamente contra civiles y al incluir matanzas, incendios de viviendas y la toma de rehenes.

La Comisión Internacional Independiente de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado señaló en 2024 que existieron patrones de violencia sexual en el marco de esos ataques, con testimonios sobre violaciones, agresiones físicas y humillaciones públicas de mujeres, así como casos de violencia de género contra hombres. Un enviado especial de Naciones Unidas, en un informe de marzo de ese mismo año, describió “información convincente” sobre abusos sexuales y torturas a rehenes israelíes, incluidos menores de edad.

Organismos de derechos humanos documentan crímenes de guerra y abusos de Hamás (REUTERS/ARCHIVO)

Hamas también ha ejercido violencia sistemática contra palestinos dentro de Gaza. Diversos reportes señalan la existencia de ejecuciones extrajudiciales y torturas contra personas acusadas de colaborar con Israel o de mantener lealtad a Fatah. Tras los enfrentamientos internos de 2006, decenas de detenidos presentaron fracturas por golpizas, y al menos 18 fueron ejecutados sumariamente.

El uso de “escudos humanos” por parte de Hamas ha sido denunciado como una violación directa del derecho de los conflictos armados.

La Corte Penal Internacional investiga a líderes de Hamás por crímenes de guerra y lesa humanidad (REUTERS/ARCHIVO)

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha señalado que existen bases razonables para investigar a líderes de Hamas, incluido Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante de su brazo armado, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos exterminio, asesinato y toma de rehenes.

El nuevo material difundido por COGAT, que documenta abusos cometidos en la propia Franja, refuerza la visión de que Hamas no solo actúa contra Israel, sino también contra la población palestina a la que dice representar. La acumulación de pruebas y denuncias ante organismos internacionales sostiene la exigencia de rendición de cuentas y de protección para los civiles atrapados en el conflicto.

