Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel se reunirá el miércoles con Marco Rubio en Washington

Gideon Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, y con los miembros de la Conferencia de Presidentes, una organización que agrupa a 50 entidades judías en el país

Guardar
Gideon Saar se reunirá el
Gideon Saar se reunirá el miércoles con Marco Rubio en Washington (Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel)

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, viajó el domingo a Estados Unidos para una visita diplomática, donde se reunirá con el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

El encuentro tendrá lugar el miércoles en el Departamento de Estado de EEUU, en Washington. Esta será su segunda reunión, tras la que mantuvieron en febrero pasado durante la visita del secretario de Estado a Israel”, informó Exteriores en un comunicado.

Saar tiene previsto reunirse también con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, a quien recibió en Israel en mayo, así como con miembros de la Conferencia de Presidentes, organización que agrupa a 50 entidades judías en Estados Unidos, y con los líderes del grupo de presión proisraelí AIPAC.

Su visita se produce en medio del aumento de la presión internacional tras la declaración oficial de hambruna en Gaza por parte de la ONU el viernes y las denuncias por el asesinato de niños en el enclave, donde el Ministerio de Sanidad gazatí reporta más de 62.600 muertos.

Por su parte, el Gobierno israelí rechazó la declaración de hambruna. En un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores, afirmó que “no hay hambruna en Gaza” y calificó el informe de la ONU como parcial, basado “en las mentiras de Hamás”.

Su visita se produce en
Su visita se produce en medio del aumento de la presión internacional tras la declaración oficial de hambruna en Gaza por parte de la ONU el viernes y las denuncias por el asesinato de niños en el enclave (REUTERS)

Según el mismo, “el IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) publicó un informe fabricado ‘a medida’ para la falsa campaña de Hamas” y acusó al organismo de haberse “desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios”.

El texto añade que “todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamas blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

En paralelo, la ONU indicó que la hambruna afecta por primera vez a Medio Oriente y advirtió que 500.000 personas se encontraban en situación “catastrófica”. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, con sede en Roma, confirmó que la hambruna está en curso en la gobernación de Gaza y podría extenderse a Deir al Balah y Khan Younis antes de finales de septiembre.

Tras la declaración oficial, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló: “Justo cuando parece que ya no quedan palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se ha añadido una nueva hambruna”.

Agregó que la situación es “un desastre provocado por el hombre, una crítica moral y un fracaso de la humanidad misma” y subrayó que Israel, como potencia ocupante, tiene obligaciones legales para garantizar suministro de alimentos y medicamentos a la población.

El secretario general de la
El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS)

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que la hambruna “podría haberse evitado” sin “la obstrucción sistemática de Israel”, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que “es un crimen de guerra utilizar el hambre con fines militares”.

En el plano interno, Israel enfrenta una manifestación nacional convocada para el martes en favor de un acuerdo que permita liberar a los 50 rehenes, después de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no respondiera al último borrador aceptado por Hamás para un alto el fuego.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Marco RubioEstados UnidosIsraelGideon SaarKristi NoemMedio OrienteÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Tensión en Israel: al menos dos palestinos sospechosos de planear un ataque terrorista fueron arrestados en Tel Aviv

La Policía, que contó con la colaboración del servicio de inteligencia Shin Bet, informó que los detenidos son dos residentes ilegales. Ambos fueron trasladados a la comisaría para ser interrogados

Tensión en Israel: al menos

Francia llamó a consultas al embajador de EEUU tras denunciar falta de acciones del Gobierno contra el antisemitismo

“Declaraciones que denigran a Israel y gestos de reconocimiento de un Estado palestino animan a los extremistas, fomentan la violencia y ponen en peligro” a los judíos, había señalado Charles Kushner en una carta enviada a Macron

Francia llamó a consultas al

Friedrich Merz afirmó que Alemania debe buscar nuevos socios comerciales en Sudamérica, Asia y África

Las declaraciones se produjeron durante un acto oficial en Berlín, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del comercio europeo y el impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos

Friedrich Merz afirmó que Alemania

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El ministro de Defensa Israel Katz sostuvo que el grupo insurgente está “aprendiendo a las malas” las consecuencias de sus ataques contra su país

Israel destruyó el palacio presidencial

Una cruz de 1.400 años revela el legado olvidado del cristianismo en Abu Dhabi y sorprende a los investigadores

El análisis muestra una convivencia armónica y adaptación artística entre comunidades cristianas y musulmanas en una etapa crucial para la península arábiga

Una cruz de 1.400 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló padre de Ivonne Latorre,

Habló padre de Ivonne Latorre, colombiana que murió en Egipto: “A mi hija le quitaron la vida, alguien le hizo daño”

Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de $800 mil para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires

Engañó a dos jubiladas en Pehuajó, escapó con casi 6 millones de pesos y fue detenido en el Conurbano bonaerense

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy domingo 24 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El presidente de la Duma rusa llega a China con respuesta a las sanciones en la agenda

Israel destruye el Palacio Presidencial de Yemen en represalia a un ataque con bomba de racimo

Crónica del Real Oviedo - Real Madrid: 0-3

Al menos dos palestinos detenidos en Tel Aviv

Ucrania anuncia la toma de cuatro localidades en la región de Donetsk

ENTRETENIMIENTO

Noah Cyrus reveló las lecciones

Noah Cyrus reveló las lecciones que aprendió de su hermana Miley y por qué es un “gran modelo a seguir”

Britney Spears volvió a generar preocupación entre sus fans al publicar una foto desnuda en sus redes sociales

El particular motivo por el que Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi para protagonizar la nueva película de “Frankenstein”

Chris Martin se burló del escándalo con el CEO de Astronomer durante una propuesta de matrimonio en un show de Coldplay

El malentendido con Stanley Kubrick que dejó a John Turturro sin el papel principal de la película “Ojos bien cerrados”