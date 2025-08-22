Mundo

Ucrania bombardeó una estación petrolera rusa a 60 kilómetros de la frontera y bloqueó el envío de crudo a aliados de Moscú

La instalación forma parte del oleoducto Druzhba, uno de los más grandes del mundo, que es vital para las exportaciones del Kremlin por el Báltico y para el funcionamiento de la refinería bielorrusa de Mozyr

Guardar

Las fuerzas ucranianas bombardearon este jueves la central petrolera de Unecha, en la región rusa de Bryansk, provocando un incendio de gran magnitud.

La estación, propiedad de la compañía estatal rusa Transneft, es un punto estratégico del oleoducto Druzhba, responsable de transportar petróleo desde Rusia hacia varios países europeos, especialmente Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia.

El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert “Madyar” Brovdi, confirmó la operación mediante un video difundido en redes sociales. En las imágenes se aprecia el incendio desatado en la instalación tras el impacto.

Brovdi explicó que el ataque estuvo a cargo del 14º regimiento de la fuerza de drones y acompañó su mensaje con la frase en húngaro “Ruszkik haza!”, que significa “Rusos, váyanse a casa”, una consigna histórica utilizada durante la Revolución Húngara de 1956. También desafió a las autoridades rusas afirmando con ironía: “Reparen esto en 48 horas”.

La instalación atacada tiene la capacidad de bombear hasta 60 millones de toneladas de petróleo al año y se sitúa a unos 60 kilómetros de la frontera con Ucrania, en una región repetidamente golpeada por ataques durante el conflicto.

La estación, propiedad de la
La estación, propiedad de la compañía estatal rusa Transneft, es un punto estratégico del oleoducto Druzhba, responsable de transportar petróleo desde Rusia hacia varios países europeos, especialmente Hungría, Eslovaquia y Bielorrusia (REUTERS)

Además de ser clave para el puerto ruso de Ust-Luga en el mar Báltico, es fundamental para abastecer la refinería de Mozyr en Bielorrusia, así como para mantener el flujo de petróleo hacia países de la Unión Europea que aún importan crudo ruso bajo excepciones a las sanciones, principalmente Hungría y Eslovaquia.

No es la primera vez que Unecha sufre daños. El 12 de agosto, drones ucranianos destruyeron dos estaciones de bombeo, un edificio técnico y equipos auxiliares en las mismas instalaciones. Aquella vez también hubo un gran incendio, aunque, al igual que en esta ocasión, las autoridades rusas no informaron sobre víctimas ni daños colaterales. Apenas unos días antes, otra estación del oleoducto en la región rusa de Tambov también fue atacada, lo que obligó a Hungría a suspender temporalmente la importación de petróleo ruso.

El gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, anunció una alerta de misiles tras el ataque y afirmó que las defensas rusas lograron destruir dos drones en la zona, “sin víctimas ni daños”. Sin embargo, las imágenes difundidas por las fuerzas ucranianas mostraban un incendio importante en el complejo, contradiciendo el parte oficial.

Hungría, uno de los países europeos más dependientes del petróleo ruso, se mostró especialmente preocupada por el impacto en su suministro.

Un grupo de personas junto
Un grupo de personas junto a una oficina de Transneft en Moscú, Rusia (REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo)

El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, calificó de “escandalosos” los repetidos ataques a la infraestructura energética y advirtió que cualquier interrupción puede tener consecuencias inmediatas en el abastecimiento. Szijjártó también destacó que Hungría es actualmente el mayor proveedor de electricidad a Ucrania.

La estación de bombeo de Unecha es un eslabón central de Druzhba, uno de los oleoductos más largos del mundo, con 5.500 kilómetros de extensión. Su importancia va más allá de la economía rusa, ya que cualquier interrupción del flujo impacta en los países que todavía dependen del crudo ruso para su matriz energética. Tanto Hungría como Eslovaquia gestionaron exenciones especiales para continuar sus importaciones pese a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú.

Durante los últimos meses, Ucrania ha intensificado los ataques con drones y misiles contra refinerías, depósitos y estaciones de bombeo en territorio ruso. El objetivo, según fuentes militares ucranianas, es debilitar las finanzas rusas y reducir los ingresos por exportación de energía, que son un pilar del presupuesto estatal y, por extensión, del brazo de guerra de Moscú contra Ucrania.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

TransneftUcraniaRusiaoleoducto DruzhbaBryanskUnechaRobert “Madyar” BrovdiEslovaquiaHungríaGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La turbulenta historia de los Shinawatra: 25 años de poder, exilios y controversias en Tailandia

Desde el ascenso del magnate Thaksin hasta la llegada de su hija Paetongtarn al poder, la familia Shinawatra ha marcado la política tailandesa con golpes de Estado, tribunales y acusaciones de corrupción, enfrentándose al establishment conservador y la intervención militar

La turbulenta historia de los

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

La operación militar del 19 de agosto en Idlib apunta a un dirigente señalado por planear atentados y manejar recursos del grupo yihadista

Estados Unidos eliminó a un

EEUU impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán para limitar la financiación de su programa nuclear

La medida busca bloquear una red que, según Washington, permite al régimen de Teherán evadir sanciones y apoyar a grupos terroristas que amenazan a aliados y tropas estadounidenses

EEUU impuso nuevas sanciones contra

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

El avance ocurre en el marco de la contraofensiva ucraniana en el este, mientras continúan los ataques que afectan a civiles en Yenákiyevo y bombardeos rusos en el oeste del país

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis

Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir Putin “no quiere poner fin a la guerra”: “Continúan con ataques masivos”

En un discurso difundido desde su cuenta de X, el presidente de Ucrania, denunció la negativa de Rusia a negociar

Volodímir Zelensky aseguró que Vladimir
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quentin Tarantino debutará en el

Quentin Tarantino debutará en el teatro y habla de la continuación de ‘Érase una vez en Hollywood“: ”David Fincher y yo somos los dos mejores directores"

Makoke revela el motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo Fernández: “Pido respeto máximo”

Perú obtuvo mención honrosa en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica en India

El médico Alejandro Vilches fue oficialmente designado como interventor en la Agencia de Discapacidad

Liberaron a los 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes en la cancha de Independiente

INFOBAE AMÉRICA
Alcaraz debutará en Flushing Meadows

Alcaraz debutará en Flushing Meadows contra Opelka y va por el cuadro de Djokovic y Medvedev

Boric hace cambios en su gabinete a siete meses de que expire su mandato

Colombia y Perú retoman el diálogo en medio de su creciente disputa territorial

Colombia ofrece cerca de 43.000 euros por información para adelantarse a "cualquier" ataque terrorista

EEUU anuncia la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en una incursión en el noroeste de Siria

ENTRETENIMIENTO

Serena Williams reveló que usa

Serena Williams reveló que usa medicación para perder peso: “Me siento liviana física y mentalmente”

La gira de Bad Bunny en Puerto Rico incorpora intérpretes de lengua de señas

Quién es Nicola Peltz, la “manzana de la discordia” en la familia Beckham

Bob Dylan: 84 años y un legado musical que inicia una nueva etapa con su más reciente álbum

Más episodios, acción desbordante y giros inesperados: qué se sabe sobre la tercera temporada de The Last of Us