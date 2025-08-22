Ucrania anunció la recuperación de una aldea en la región de Donetsk

Un dron muestra la recuperación ucraniana de una aldea en Donetsk

El ejército ucraniano publicó este jueves imágenes de un dron que supuestamente muestran a sus soldados en una aldea recapturada de la región de Donetsk.

En el video, publicado en Telegram por la 5.ª brigada mecanizada independiente, los soldados izaron una bandera ucraniana cerca de una casa bombardeada.

La brigada declaró en un comunicado adjunto que “gracias a las acciones coordinadas... la mayor parte del asentamiento de Tovste (Tolstoy), en la región de Donetsk, fue devuelto al control de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

El mapa oficial del campo de batalla de Ucrania, DeepState, mostró el jueves al mediodía que Tovste seguía bajo control ruso.

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas por un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una zona residencial de la ciudad de Yenákiyevo, en la parte de la región ucraniana de Donetsk controlada por Rusia.

“Según datos preliminares, cinco personas resultaron heridas y dos más murieron tras un ataque con drones ucranianos contra una zona residencial de Yenákiyevo”, declaró una fuente de emergencias a la agencia rusa TASS.

Los canales de Telegram rusos señalan que fue atacado un edificio residencial en la ciudad conocida por su tradición minera y metalúrgica.

También recibieron daños varios automóviles aparcados en el lugar del suceso.

Según el último censo, en Yenákiyevo, a unos 40 kilómetros de la capital de Donetsk, viven más de 75.000 personas.

En declaraciones realizadas en un encuentro con periodistas y citadas este jueves por la agencia Interfax, Zelensky señaló que antes de la invasión en 2022, Rusia se había hecho con aproximadamente un tercio de la región de Donetsk.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky

“Ahora, en general, controlan entre el 67 y el 69 %. Es decir, estamos diciendo que en casi cuatro años de guerra a gran escala, han ocupado un tercio de la región de Donetsk. Y es por esto que he explicado que las historias de que van a ocupar nuestro Donbás para finales de año no son más que cháchara”, afirmó.

“Es decir, necesitan otros cuatro años para ocupar nuestro Donbás”, aseguró el presidente, aludiendo a la región oriental de Ucrania, compuesta por los ‘óblasts’ de Lugansk -controlado ya en su práctica totalidad por Rusia- y Donetsk.

Zelensky también afirmó que los rusos no van a ser capaces de mantener el control de las zonas que ocupan en la región nororiental de Sumi y aseguró que es cuestión de “unos pocos meses” que los ucranianos consigan expulsarlos al otro lado de la frontera.

Rusia se ha anexionado unilateralmente la península de Crimea y las regiones de Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhzhia, aunque estas tres últimas solo las controla parcialmente.

Como parte de un posible acuerdo de paz, Moscú exige de Kiev cesiones territoriales, pero, mientras que los aliados occidentales de Ucrania reclaman que se negocie a partir de la línea de contacto actual, Rusia, que sigue avanzando en Donetsk, ha planteado que Ucrania se retire por completo de esta región antes de acceder a un alto el fuego.

(Con información de EFE)