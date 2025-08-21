Mundo

Narendra Modi y Emmanuel Macron refuerzan la cooperación tecnológica, económica y política entre Francia e India

Durante una llamada telefónica, ambos mandatarios definieron una hoja de ruta conjunta para los próximos años, con la vista puesta en nuevos acuerdos y eventos internacionales

Guardar
Narendra Modi y Emmanuel Macron
Narendra Modi y Emmanuel Macron acordaron designar 2026 como el “Año de la Innovación” (Reuters)

Narendra Modi y Emmanuel Macron reafirmaron su compromiso de estrechar la asociación estratégica entre India y Francia durante una conversación telefónica celebrada hoy.

Los líderes abordaron los principales desafíos geopolíticos y revisaron una amplia agenda bilateral. Confirmaron, además, su voluntad de avanzar en cooperación económica, tecnológica y de defensa, y coordinaron posiciones frente a los conflictos en Ucrania y Gaza, según informó la Agencia France-Presse (AFP).

Modi difundió el contenido del diálogo a través de redes sociales y declaró: “Tuve una conversación muy buena con mi amigo, el presidente Macron. Acabamos de acordar reforzar nuestra ‘asociación estratégica’”. Por su parte, Macron expresó en sus redes, la relevancia de coordinar posiciones internacionales y profundizar el intercambio económico y político.

Los mandatarios revisaron avances en
Los mandatarios revisaron avances en comercio, defensa, energía y tecnología (Reuters)

Ambos líderes reafirmaron el compromiso de fortalecer la alianza e instituyeron 2026 como el “Año de la Innovación” con el fin de marcar un hito en la relación, según se difundió tras la conversación.

Sectores clave: comercio, defensa, energía y tecnología

La colaboración abarca la energía civil nuclear, pilar de la relación tecnológica y científica entre ambos países. El enfoque renovado en innovación tecnológica se concretará en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, prevista para 2026 en Nueva Delhi. Esta cita da continuidad a la Cumbre de Acción en Inteligencia Artificial celebrada en París en febrero, donde ambos gobiernos manifestaron su interés convergente en las nuevas tecnologías, tal como detalló Macron en su cuenta de X.

Los mandatarios expresaron su propósito de trabajar conjuntamente en la preparación de la presidencia francesa del G7 y la india de los BRICS en 2026. Esta hoja de ruta busca fortalecer la eficacia del multilateralismo y la influencia compartida en los debates globales, según explicó Macron en declaraciones

Coordinación diplomática ante los conflictos de Ucrania y Gaza

La agenda internacional ocupó un lugar central durante la conversación. Modi y Macron analizaron los conflictos en Ucrania y Gaza y asumieron el compromiso de buscar soluciones pacíficas, coordinando sus enfoques diplomáticos.

Macron compartió con Modi su evaluación sobre la cumbre celebrada en Washington entre líderes europeos, Estados Unidos y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, poco después del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, según informó el diario francés Le Monde.

El encuentro se celebró poco
El encuentro se celebró poco después de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska (Reuters)

Sobre Gaza e Israel, el comunicado oficial de Nueva Delhi confirmó el acuerdo en torno a la importancia de los esfuerzos para la resolución pacífica de los conflictos y la necesidad de restaurar la paz y estabilidad en Ucrania y Oriente Medio.

India entre la presión de Estados Unidos y el diálogo estratégico con Rusia

El fortalecimiento de la cooperación con Francia ocurre en un momento de crecientes presiones internacionales sobre India debido a sus compras de petróleo ruso, recurso vital para la economía india y fuente relevante de ingresos para Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania.

Según AFP, la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, presentó a Nueva Delhi un ultimátum: suspender la compra de petróleo ruso o enfrentar un aumento de aranceles estadounidenses sobre las exportaciones indias de hasta 50%.

Estas medidas forman parte de la ofensiva comercial global de Washington. Las compras de crudo ruso han permitido a India ahorrar miles de millones de dólares, aunque representan un flujo esencial de recursos para Rusia.

Mientras tenía lugar la llamada entre Modi y Macron, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, sostenía reuniones en Moscú con su homólogo Serguei Lavrov y con el presidente Putin.

Durante el encuentro, Subrahmanyam Jaishankar
Durante el encuentro, Subrahmanyam Jaishankar y Serguei Lavrov abordaron el aumento de las exportaciones indias hacia el mercado ruso (Reuters)

Jaishankar habló de una “ambición compartida para expandir el comercio bilateral” y el incremento de exportaciones indias a Rusia, pero evitó aludir explícitamente al tema petrolero, según informó Hindustan Times.

Subrahmanyam Jaishankar también sostuvo una
Subrahmanyam Jaishankar también sostuvo una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin (Reuters)

Un avance relevante fue el apoyo expresado por Macron a la pronta firma del acuerdo de libre comercio India-Unión Europea. El comunicado del gobierno indio señala el respaldo del presidente francés a la conclusión temprana de las negociaciones, proceso considerado esencial en la agenda bilateral y regional.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Narendra ModiEmmanuel MacronFranciaIndia

Últimas Noticias

Ucrania fortalece su industria de drones para atacar en profundidad a Rusia

Ante la invasión rusa y con escasa ayuda internacional, Ucrania se consolida como una potencia líder en innovación militar

Ucrania fortalece su industria de

De las criptomonedas a la inteligencia artificial: cómo Rusia busca evadir el bloqueo occidental

Con granjas de minería, stablecoins y proyectos de IA, el Kremlin busca sortear las sanciones y blindar un ecosistema digital que le permita sostener su economía de guerra

De las criptomonedas a la

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Los descubrimientos bajo el Mediterráneo revelaron un alto nivel de planificación urbana y economía

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Las conversaciones en Washington apuntan a diseñar medidas de seguridad que permitan un acuerdo duradero y reduzcan el riesgo de nuevas ofensivas rusas. Los planes serán elevados a asesores de seguridad nacional para su evaluación diplomática

Altos mandos militares de Estados

Garantías de seguridad para Ucrania: Occidente negocia nuevas fórmulas de apoyo ante la amenaza de Rusia

El presidente Volodímir Zelensky y líderes internacionales dialogan sobre mecanismos concretos para fortalecer la protección del país

Garantías de seguridad para Ucrania:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Terror al Parque 5 llega

Terror al Parque 5 llega a Bogotá con nuevas atracciones y nuevos precios en 2025: conozca todos los detalles

Hombre tropieza sobre un fierro, le atraviesa el cuello y vive de milagro: “Estuve muerto 50 segundos”

Atentado en Cali: así reaccionaron los precandidatos presidenciales al ataque terrorista contra la base Marco Fidel Suárez

Un adolescente fue detenido tras una persecución: tenía un arma robada a un policía

Empresas en Colombia pueden acceder a beneficios tributarios cuando instalan paneles solares: así los pueden recibir

INFOBAE AMÉRICA
Comunidad y Tragsa abordan este

Comunidad y Tragsa abordan este viernes el conflicto laboral de las Brigadas Forestales con posturas enrocadas

Un yihadista sueco recurre la condena a cadena perpetua por matar a un piloto jordano quemado vivo en Siria

La ONU apela a la "contención" de Venezuela y EEUU para "rebajar tensiones"

Absuelto un exasesor del presidente de RDC procesado por conspiración contra el jefe de Estado

Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"

ENTRETENIMIENTO

Por qué la mascota de

Por qué la mascota de Rosé de BLACKPINK es atacada en redes sociales: “Hay perros más bonitos”

Autoridades investigan posible mala praxis en la muerte de Hulk Hogan

Uno a uno: quiénes son los actores que darán vida a los personajes de la nueva serie de Harry Potter

¿Cuál es el caso real que cuenta la serie ‘Amanda Knox, una historia retorcida’?

“El diablo viste a la moda 2”: imágenes del rodaje revelan posibles detalles de la trama