Narendra Modi y Emmanuel Macron refuerzan la cooperación tecnológica, económica y política entre Francia e India

Narendra Modi y Emmanuel Macron acordaron designar 2026 como el “Año de la Innovación” (Reuters)

Narendra Modi y Emmanuel Macron reafirmaron su compromiso de estrechar la asociación estratégica entre India y Francia durante una conversación telefónica celebrada hoy.

Los líderes abordaron los principales desafíos geopolíticos y revisaron una amplia agenda bilateral. Confirmaron, además, su voluntad de avanzar en cooperación económica, tecnológica y de defensa, y coordinaron posiciones frente a los conflictos en Ucrania y Gaza, según informó la Agencia France-Presse (AFP).

Modi difundió el contenido del diálogo a través de redes sociales y declaró: “Tuve una conversación muy buena con mi amigo, el presidente Macron. Acabamos de acordar reforzar nuestra ‘asociación estratégica’”. Por su parte, Macron expresó en sus redes, la relevancia de coordinar posiciones internacionales y profundizar el intercambio económico y político.

Los mandatarios revisaron avances en comercio, defensa, energía y tecnología (Reuters)

Ambos líderes reafirmaron el compromiso de fortalecer la alianza e instituyeron 2026 como el “Año de la Innovación” con el fin de marcar un hito en la relación, según se difundió tras la conversación.

Sectores clave: comercio, defensa, energía y tecnología

La colaboración abarca la energía civil nuclear, pilar de la relación tecnológica y científica entre ambos países. El enfoque renovado en innovación tecnológica se concretará en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, prevista para 2026 en Nueva Delhi. Esta cita da continuidad a la Cumbre de Acción en Inteligencia Artificial celebrada en París en febrero, donde ambos gobiernos manifestaron su interés convergente en las nuevas tecnologías, tal como detalló Macron en su cuenta de X.

Los mandatarios expresaron su propósito de trabajar conjuntamente en la preparación de la presidencia francesa del G7 y la india de los BRICS en 2026. Esta hoja de ruta busca fortalecer la eficacia del multilateralismo y la influencia compartida en los debates globales, según explicó Macron en declaraciones

Coordinación diplomática ante los conflictos de Ucrania y Gaza

La agenda internacional ocupó un lugar central durante la conversación. Modi y Macron analizaron los conflictos en Ucrania y Gaza y asumieron el compromiso de buscar soluciones pacíficas, coordinando sus enfoques diplomáticos.

Macron compartió con Modi su evaluación sobre la cumbre celebrada en Washington entre líderes europeos, Estados Unidos y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, poco después del encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, según informó el diario francés Le Monde.

El encuentro se celebró poco después de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska (Reuters)

Sobre Gaza e Israel, el comunicado oficial de Nueva Delhi confirmó el acuerdo en torno a la importancia de los esfuerzos para la resolución pacífica de los conflictos y la necesidad de restaurar la paz y estabilidad en Ucrania y Oriente Medio.

India entre la presión de Estados Unidos y el diálogo estratégico con Rusia

El fortalecimiento de la cooperación con Francia ocurre en un momento de crecientes presiones internacionales sobre India debido a sus compras de petróleo ruso, recurso vital para la economía india y fuente relevante de ingresos para Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania.

Según AFP, la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, presentó a Nueva Delhi un ultimátum: suspender la compra de petróleo ruso o enfrentar un aumento de aranceles estadounidenses sobre las exportaciones indias de hasta 50%.

Estas medidas forman parte de la ofensiva comercial global de Washington. Las compras de crudo ruso han permitido a India ahorrar miles de millones de dólares, aunque representan un flujo esencial de recursos para Rusia.

Mientras tenía lugar la llamada entre Modi y Macron, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, sostenía reuniones en Moscú con su homólogo Serguei Lavrov y con el presidente Putin.

Durante el encuentro, Subrahmanyam Jaishankar y Serguei Lavrov abordaron el aumento de las exportaciones indias hacia el mercado ruso (Reuters)

Jaishankar habló de una “ambición compartida para expandir el comercio bilateral” y el incremento de exportaciones indias a Rusia, pero evitó aludir explícitamente al tema petrolero, según informó Hindustan Times.

Subrahmanyam Jaishankar también sostuvo una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin (Reuters)

Un avance relevante fue el apoyo expresado por Macron a la pronta firma del acuerdo de libre comercio India-Unión Europea. El comunicado del gobierno indio señala el respaldo del presidente francés a la conclusión temprana de las negociaciones, proceso considerado esencial en la agenda bilateral y regional.

(Con información de AFP)