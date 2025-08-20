Mundo

Países Bajos refuerza la defensa de Polonia con misiles Patriot y 300 militares ante la guerra en Ucrania

Esta cooperación militar europea refuerza la seguridad en la frontera oriental de la OTAN con tecnología avanzada y presencia prolongada, en respuesta a las tensiones regionales

Guardar
El gobierno neerlandés confirmó el
El gobierno neerlandés confirmó el envío de tecnología militar avanzada al este de Europa (Europa Press)

El gobierno de Países Bajos confirmó el envío a Polonia de dos sistemas de misiles Patriot con el objetivo de fortalecer las defensas en Europa Oriental. Así lo anunciaron el Ministerio de Defensa de Países Bajos y portavoces políticos. Esta decisión se inscribe en la estrategia de la OTAN para blindar sus fronteras orientales ante el impacto de la guerra en Ucrania.

Según detalla Europa Press, a esto se suma un sistema de defensa aérea NASAMS, reconocido por su capacidad de respuesta ante distintos tipos de amenazas aéreas. Además, se proveerán sistemas antidrones enfocados en neutralizar riesgos de vehículos aéreos no tripulados, un elemento clave en los actuales enfrentamientos.

El Ministerio de Defensa neerlandés detalló: “Con Patriots, NASAMS y sistemas antidrones, desplegamos capacidades avanzadas, componiendo una defensa en capas ante amenazas potenciales, incluidas las de misiles balísticos y de crucero, aeronaves y drones”, explicó un portavoz oficial.

El objetivo es crear varias líneas de defensa superpuestas para proteger infraestructuras críticas y zonas sensibles frente a ataques aéreos, una táctica adoptada ampliamente por los países miembro de la OTAN.

Envío de 300 militares neerlandeses

Al suministro de tecnología se suma el desplazamiento de 300 militares de Países Bajos al territorio polaco.

Un contingente neerlandés permanecerá varios
Un contingente neerlandés permanecerá varios meses en territorio polaco para tareas de protección estratégica (Europa Press)

Este contingente está integrado por especialistas en la operación de los Patriot y NASAMS, así como personal técnico y logístico, para asegurar la operatividad y la rápida capacidad de respuesta del escudo defensivo. La misión comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta junio de 2026, presentándose como uno de los despliegues más largos en la frontera oriental de la Alianza Atlántica.

Objetivos: defensa de la OTAN y apoyo a Ucrania

El ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, explicó que Países Bajos persigue tres objetivos: la defensa del territorio OTAN ante posibles agresiones, la disuasión de acciones hostiles rusas y la continuidad del apoyo a Ucrania. Subrayó que se intenta “mantener la amenaza rusa lo más a raya posible”, en línea con el artículo 5 de la OTAN sobre defensa colectiva.

El ministro Ruben Brekelmans remarcó
El ministro Ruben Brekelmans remarcó que se busca fortalecer la seguridad colectiva aliada (Reuters)

Otra prioridad es la defensa de infraestructuras utilizadas para canalizar suministros militares a Ucrania. El contingente protegerá instalaciones de la NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU), organismo encargado de la formación de efectivos ucranianos y la supervisión de la transferencia de armamento occidental.

Asegurar la continuidad operativa y la protección de vías logísticas resulta esencial, dado el contexto de ataques sobre infraestructuras y rutas estratégicas. Este despliegue responde a la estrategia aliada de reforzar la frontera oriental y blindar los canales de apoyo militar a Ucrania.

Cooperación militar entre Países Bajos y Polonia

El actual envío surge como resultado de una cooperación progresiva entre Países Bajos y Polonia. En julio, ambas naciones firmaron un memorándum destinado a intensificar la colaboración militar, con acciones conjuntas, integración de sistemas logísticos y refuerzo de compromisos bilaterales.

Como antecedente, Países Bajos había desplegado cuatro cazas F-35 en Polonia, en coordinación con Noruega, para la patrulla conjunta del espacio aéreo de la OTAN desde septiembre hasta diciembre. El objetivo era proteger el espacio aéreo de países fronterizos con Ucrania, Rusia y Bielorrusia, dentro del refuerzo de las garantías de defensa regional.

La F-35 es una aeronave
La F-35 es una aeronave de combate con capacidad para operar misiones de patrulla y ataque (Reuters)

Respuesta rusa y tensiones crecientes

El anuncio del refuerzo militar neerlandés motivó la reacción del gobierno ruso. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso manifestó en su cuenta de X, que la presencia de armas y tropas occidentales en la zona “no alterará el resultado de las hostilidades” y advirtió que ese material será “sistemáticamente destruido por las Fuerzas Armadas Rusas”.

La postura rusa suma tensión al ya delicado equilibrio en Europa Oriental, porque considera que estos despliegues solo agravan el conflicto. Los gobiernos occidentales, por su parte, destacan el carácter preventivo y defensivo de sus acciones, encaminadas a salvaguardar la seguridad colectiva y proteger infraestructuras fundamentales para la defensa euroatlántica.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Países BajosPoloniaMisilesMilitaresGuerraUcraniaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

Las crías, mantenidas en cautiverio desde su nacimiento, fueron encontradas desnutridas y heridas

Rescataron a diez crías de

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

La jueza principal cuestionó la tesis de la acusación, mientras organismos internacionales denunciaron que el encarcelamiento del fundador de Apple Daily representaba una violación de derechos fundamentales

El abogado de Jimmy Lai

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Un grupo internacional instó a las partes en guerra a permitir el ingreso de ayuda a regiones críticas como Darfur y Kordofán, mientras la libra sudanesa se desploma a mínimos históricos

Estados Unidos, Emiratos Árabes y

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

El primer ministro Shigeru Ishiba anunció inversiones, préstamos y programas de capacitación en África, en un contexto de creciente influencia de China y menor presencia de Estados Unidos

Japón propuso la creación de

El Reino Unido golpea redes de criptomonedas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones por la guerra en Ucrania

Las medidas alcanzan a un banco de Kirguistán y a plataformas digitales que habrían canalizado miles de millones de dólares hacia Moscú en plena guerra contra Ucrania

El Reino Unido golpea redes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto: retrasos en la Línea 3 por revisión de vías

Abogado Santiago Trespalacios aseguró que el caso de Álvaro Uribe debió “haber muerto hace mucho tiempo”

Enfermero que abusó sexualmente de sus pacientes recibe sentencia de 30 años de prisión en Sonora

Aseguran arsenal, explosivos y presunto drogas tras cateo en domicilio de Encarnación de Díaz, Jalisco

Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha será ampliado para movilizar hasta un millón de pasajeros al año

INFOBAE AMÉRICA
El Atleti presentará este jueves

El Atleti presentará este jueves en el Metropolitano a los fichajes de sus equipos masculino y femenino

El abogado de Jimmy Lai defiende la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición

Netanyahu pide al Ejército que acelere los plazos para tomar la ciudad de Gaza

MSF suspende sus actividades en el principal hospital de Darfur Central tras un ataque que se saldó con un muerto

Starbucks abrirá este viernes en el Estadio Santiago Bernabéu su tienda más grande de España

ENTRETENIMIENTO

Cuál es el álbum de

Cuál es el álbum de Metallica que sigue vigente tras 34 años y supera a Pink Floyd y Bob Marley en el Billboard

Jamie Lee Curtis causó furor en redes sociales con su revelador look y así respondió a los comentarios

La historia del “Robinson Crusoe” italiano, el hombre que se aisló del mundo durante más de 30 años

De 118 a 47 kilos: la dramática historia de una ganadora de ‘The Biggest Loser’, el polémico reality que es cuestionado en Netflix

‘Star Wars’: Oscar Isaac habla sobre volver como Poe Dameron