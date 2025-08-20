La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

La megasequía entre los años 800 y 1100 d.C. coincidió con el colapso de la civilización maya, según nuevas pruebas geoquímicas

Una megasequía implacable coincidió con el colapso de la civilización maya, reabriendo uno de los grandes enigmas de la historia de Mesoamérica. Las lluvias desaparecieron entre los años 800 y 1100 d.C., mientras ciudades monumentales como Tikal, Copán y Calakmul caían en un rápido declive y quedaban abandonadas.

Nuevas pruebas geoquímicas citadas por National Geographic revelan que la región atravesó la sequía más severa en dos milenios durante ese periodo crítico. La falta de agua fue solo el detonante de una tormenta perfecta de conflictos, crisis de recursos y luchas por el poder, desatando una desintegración social y política a gran escala.

Los mayas, organizados en una red de ciudades-estado independientes, enfrentaron el desastre desde diferentes frentes. Fragmentada, la civilización resistió donde pudo, pero sucumbió allí donde las condiciones locales agravaron la crisis.

Fragmentación política y crisis interna

La fragmentación política de los mayas en ciudades-estado independientes influyó en la desigualdad del colapso urbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización política maya aporta matices clave para entender su colapso. A diferencia de imperios centralizados como el romano, la civilización maya se dividía en ciudades-estado independientes, cada una bajo el mando de su propio rey. Esta fragmentación explica que el colapso no fuera uniforme: mientras algunas urbes sucumbieron de forma rápida, otras lograron resistir durante más tiempo. Esto sugiere un desarrollo desigual y dependiente de las circunstancias locales.

Más allá del clima, los especialistas destacan el peso de factores como guerra, deforestación y sobrepoblación. Según National Geographic, las guerras entre ciudades-estado se intensificaron durante el siglo IX. Al mismo tiempo, la presión demográfica y la tala extensiva de bosques elevaron aún más la vulnerabilidad ambiental.

El crecimiento acelerado de la población incrementó la demanda de alimentos y recursos, mientras que la tala de bosques para la agricultura y la construcción redujo la humedad del suelo y exacerbó los efectos de la sequía.

Degradación ambiental y conflicto

La intensificación de guerras, la deforestación y la sobrepoblación agravaron la crisis ambiental y social en la civilización maya

Los cultivos intensivos de maíz, judías y calabazas agotaron los nutrientes del suelo, provocando caídas constantes en la productividad agrícola. Esta degradación ambiental, documentada por investigadores, desencadenó hambrunas que minaron la estabilidad social. La deforestación redujo la fertilidad del suelo y agravó la escasez de agua, en un claro círculo de deterioro ecológico y crisis alimentaria.

El aumento de los conflictos bélicos representó otro punto crítico. El ataque y destrucción de la ciudad de Cancuén en el año 800 d.C., donde la élite local, posiblemente la familia real, fue asesinada y arrojada a fosas junto a sus joyas, destaca como ejemplo.

Los restos óseos desmembrados hallados por arqueólogos constituyen prueba directa de la violencia. Además, numerosas estelas y murales del periodo muestran a reyes mayas capturando prisioneros, lo que evidencia una escalada de los enfrentamientos vinculada a la competencia por recursos.

Abandono urbano y legado demográfico

El abandono repentino de ciudades mayas se evidencia en templos inconclusos y murales sin terminar, signos de un colapso social acelerado

El impacto de estas crisis se manifestó en el abandono repentino de muchas ciudades. Edificios y templos inconclusos, tallas a medio hacer y murales sin terminar, detectados en lugares como Aguateca, Bonampak y Yaxchilán, son indicios de un colapso social rápido.

Para los arqueólogos, estos signos demuestran que amenazas externas y períodos de hambre interna precipitaron la desintegración de la vida urbana, mientras los sistemas de irrigación colapsaban y la legitimidad de los gobernantes se erosionaba.

Las estimaciones señalan que la población maya superó los 16 millones de habitantes en su apogeo. Según los especialistas, este crecimiento exacerbó la escasez de recursos, ya que la producción de alimentos resultó insuficiente. Esto generó un efecto multiplicador de las crisis, acelerando la descomposición social.

Teorías y persistencia del misterio maya

El misterio del colapso maya persiste, con teorías que apuntan a una combinación de sequía, guerra, degradación ambiental y crisis demográfica (REUTERS/Josue Decavele)

Daniel H. James, investigadora postdoctoral en el University College London, destacó en National Geographic la variedad de hipótesis existentes: “Surgieron múltiples teorías sobre la causa del colapso, como cambios en las rutas comerciales, guerras o sequías severas”. La mayoría de la comunidad científica coincide en que el colapso maya fue multifactorial, conjugando factores ambientales, sociales y políticos.

Aunque los hallazgos recientes abren nuevas perspectivas, el destino final de la civilización maya continúa generando interrogantes. La combinación de megasequía, guerra, degradación ambiental y crisis demográfica explica gran parte del enigma, pero el misterio de cómo sucumbió una sociedad tan avanzada persiste y desafía la plena comprensión de los especialistas.