El papa León XIV visitará El Líbano, en lo que probablemente será su primer viaje al extranjero

El papa León XIV bendice a un niño, el día en que dirige la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, Italia, el 17 de agosto de 2025 (Reuters)

El papa León XIV planea visitar Líbano, anunció el miércoles el principal representante católico del país, en lo que podría ser la primera visita fuera de Italia del nuevo líder de la Iglesia global. El papa viajará a Líbano “antes de diciembre”, dijo el cardenal Bechara Rai al canal de televisión al-Arabiya.

Rai, líder de la Iglesia Católica Maronita, que cuenta con 3,5 millones de miembros, no dio una fecha específica para la visita, pero afirmó que “los preparativos ya están en marcha”.

Un funcionario libanés familiarizado con el asunto confirmó que se estaban llevando a cabo conversaciones sobre una visita hacia finales de año, aunque aún no se había concretado una fecha.

León XIV, el primer papa estadounidense, fue elegido por los cardenales católicos del mundo el 8 de mayo para reemplazar al difunto papa Francisco, quien había planeado visitar Líbano pero no pudo hacerlo por problemas de salud.

Según estadísticas del Vaticano, Líbano alberga a más de dos millones de católicos. Un portavoz del Vaticano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Rai.

Un funcionario del Vaticano, que pidió no ser identificado, confirmó que se estaba planificando un viaje y dijo que podría formar parte de una gira que también incluiría Turquía.

Viajar al extranjero se ha convertido en una parte importante del papado moderno, con papas que buscan reunirse con católicos locales, difundir la fe y llevar a cabo la diplomacia internacional. A menudo atraen multitudes de millones de personas.

Francisco realizó 47 visitas al extranjero durante sus 12 años de pontificado, viajando a 68 países. Adoptó la política de visitar países que a menudo no atraían la atención internacional como una forma de destacar los problemas en lo que él llamaba las “periferias” del mundo.

Se espera que León XIV visite Turquía a finales de noviembre como parte de las celebraciones por el 1.700 aniversario de un importante concilio de la Iglesia primitiva, que tuvo lugar en Nicea, actualmente llamada Iznik.

En un mensaje a Líbano a principios de este mes, León XIV conmemoró el quinto aniversario de una enorme explosión química en el puerto de Beirut que mató a 200 personas y causó daños por miles de millones de dólares. “El amado y sufriente Líbano sigue en el centro de nuestras oraciones”, dijo el papa.