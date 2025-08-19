Mundo

Negociaciones en Gaza: Israel mantiene la exigencia sobre el regreso de todos los rehenes de Hamas

La respuesta pendiente del gobierno israelí a la propuesta de alto el fuego impulsada por el grupo terrorista evidencia la complejidad de los equilibrios regionales y las implicaciones humanitarias del conflicto

Guardar
Manifestantes bloquean un camino durante
Manifestantes bloquean un camino durante una protesta para exigir la liberación de los rehenes cautivos de Gaza y pedir al gobierno de Israel que dé marcha atrás a su decisión de capturar Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja de Gaza, el domingo 17 de agosto de 2025, cerca de Jerusalén. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza (20 vivos y 30 muertos) en línea con su política “coherente” al respecto, frente al acuerdo de liberar a parte de los cautivos impulsado por Hamas y sobre el que el gobierno israelí aún tiene que pronunciarse, informó este martes un alto responsable político israelí.

La fuente explicó, en una declaración sobre las negociaciones para un posible alto el fuego en la Franja palestina, que “la política de Israel es coherente y no ha cambiado”.

“Israel exige la liberación de todos los 50 rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra”, añadió sobre los cinco puntos que el Gobierno israelí aprobó hace más de una semana junto a su plan de expandir la ofensiva en Gaza y ocupar su capital y otras zonas costeras, desplazando a más de un millón de personas al sur.

“Estamos -añadió la fuente, que pidió anonimato- en la fase final de toma de decisiones de Hamas y no dejaremos a ningún rehén atrás”.

Soldados de Hamas.
Soldados de Hamas.

Su declaración se produce cuando Egipto y Catar, mediadores entre Israel y Hamas, están en espera de la respuesta de Israel a la última propuesta de tregua, aceptada este martes por el grupo islamista.

Mientras que Israel lleva días oponiéndose a una tregua que no conlleve la liberación de todos los rehenes de una vez, con declaraciones explícitas al respecto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, esa propuesta aprobada por Hamas recoge un alto el fuego de 60 días en el que se liberaría a parte de los rehenes.

Este martes, Catar aseguró que la propuesta aceptada por Hamas es “casi idéntica” a otras que Israel ya había acordado en anteriores ocasiones.

“Todo lo que puedo afirmar es que casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa semanal.

Los manifestantes sostienen fotografías recortadas
Los manifestantes sostienen fotografías recortadas de rehenes y una pancarta, mientras bloquean una carretera durante una manifestación para exigir el fin inmediato de la guerra y la liberación de todos los rehenes secuestrados durante el mortal ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de Hamás, en Tel Aviv, Israel, el 19 de agosto de 2025. REUTERS/Ammar Awad

En cuanto a la propuesta, sólo comentó que “comienza con un alto al fuego provisional de 60 días, durante el cual se intercambiarán prisioneros (palestinos) y cautivos (en Gaza), así como con el reposicionamiento de las fuerzas de ocupación israelíes, además de la intensificación de la entrega de ayuda humanitaria”.

Mediadores

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, afirmó este martes en una serie de llamadas con altos diplomáticos occidentales y de Oriente Medio que, después de que Hamas aceptara la propuesta para acordar una tregua en la Franja de Gaza, ahora “la pelota está en el tejado de Israel”.

Abdelaty conversó con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas; el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy; el jefe de la diplomacia de Turquía, Hakan Fidan; y el vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheij, de acuerdo con un comunicado de Exteriores egipcio.

Asimismo, les trasladó que “la pelota está ahora en el tejado de Israel” y destacó “la necesidad de presionarle para que acepte la propuesta, lo cual contribuiría a mitigar las repercusiones de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza”, según la nota.

Ministro de Asuntos Exteriores egipcio,
Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty. REUTERS/Stelios Misinas

En este sentido, recordó los “incansables esfuerzos de mediación de Egipto, en cooperación con Catar y Estados Unidos, para lograr un alto el fuego, permitir la entrada de ayuda humanitaria y asegurar la liberación de varios rehenes (israelíes) y presos (palestinos)”.

Celebró los “avances significativos en este aspecto”, después de que se realizaran una serie de conversaciones en El Cairo centradas en la propuesta presentada por el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, “la cual fue aceptada por Hamás”.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

IsraelHamasnegociacionesrehenesGaza

Últimas Noticias

Benjamín Netanyahu acusó al primer ministro australiano de haber traicionado a Israel

El gobierno israelí anuló permisos a representantes australianos tras la decisión de Camberra de apoyar la creación de un Estado palestino

Benjamín Netanyahu acusó al primer

Trump aclaró quién proveerá tropas, armamento y garantías de seguridad a Ucrania para desalentar las ambiciones de Putin

El presidente de Estados Unidos dijo que su par ruso debe “portarse bien” y que Zelensky debe ser “flexible”. El debate sobre la protección internacional se intensifica entre los aliados europeos, mientras Moscú y Kiev mantienen posiciones opuestas sobre el alto el fuego

Trump aclaró quién proveerá tropas,

“La historia muestra que las dictaduras colapsan inesperadamente”, aseguró Svetlana Tsikhanouskaya, líder opositora bielorrusa

El respaldo internacional y la presión sobre el entorno del Alexander Lukashenko han generado fisuras internas, mientras la sociedad civil mantiene viva la esperanza de un cambio democrático

“La historia muestra que las

Un emblamático castillo británico reabre tras una restauración histórica

El monumento vuelve a recibir visitantes luego de una inversión millonaria y trabajos integrales que recuperaron su esplendor histórico e inauguraron una exposición medieval inédita

Un emblamático castillo británico reabre

Ucrania anunció una nueva entrega de cuerpos de soldados caídos en la guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev confirmaron la repatriación de restos de militares, incluyendo combatientes fallecidos en varias regiones y prisioneros que murieron bajo custodia, según el Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros

Ucrania anunció una nueva entrega
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Militares decomisan municiones y explosivos

Militares decomisan municiones y explosivos a sujetos armados que desataron agresión en San Ignacio, Sinaloa

Arrestado colombiano que tramitaba la ‘green card’ en Miami: “Son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen”

Resultados Dorado Mañana de hoy 19 de agosto: ganadores del último sorteo

Supersalud designó nuevos interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS para fortalecer procesos de intervención tras ocho meses de gestión

Ozempic y la pérdida de peso: lo que debes saber antes de usarlo

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Muere un turista catalán mientras practicaba submarinismo en Bali

Jannik Sinner no participará en los dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos

UNIR lanza las becas 'Bienestar' para impulsar las carreras profesionales de empleados en el ámbito sanitario del Perú

Qatar asegura que RDC y el M23 siguen "interactuando de forma muy positiva" en las negociaciones en Doha

Iberdrola construirá en Álava la primera agrovoltaica para potenciar el cultivo de manzanas en País Vasco

ENTRETENIMIENTO

Estos son los actores que

Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de “Harry Potter”

De Hollywood al bienestar emocional: la lección silenciosa que Jessica Alba convirtió en ejemplo para sus hijos

La confesión de Luke Combs sobre el éxito: “Hay una gran culpa asociada al dinero”

Dua Lipa habló sobre su visión del amor: “He pasado mucho tiempo protegiendo mi corazón, así que estoy dejando ir ese sentimiento”

Catherine Zeta-Jones reveló la razón por la que mantiene cuatro viviendas junto a Michael Douglas en diferentes países