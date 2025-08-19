Mundo

La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

Será la segunda vez que Turquía albergue este importante encuentro de líderes aliados

Guardar
La OTAN confirmó que su
La OTAN confirmó que su próxima cumbre se celebrará en julio de 2026 en Ankara

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció este martes que la próxima cumbre de la Alianza Atlántica se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio del 2026 en Ankara. Será la segunda vez que Turquía organice este encuentro de líderes aliados.

A través de un comunicado, la organización confirmó tanto las fechas como el lugar del evento, que tendrá lugar en el complejo presidencial de Bestepe, la residencia oficial del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Quiero dar las gracias a Turquía por acoger esta importante reunión. Turquía ha sido un aliado sólido de la OTAN durante más de 70 años, realizando contribuciones inestimables a nuestra seguridad común”, afirmó Rutte.

Asimismo, el secretario general adelantó: “En nuestra próxima Cumbre, los líderes seguirán trabajando para hacer de la OTAN una Alianza más fuerte, más justa y más letal, preparada para responder a los desafíos críticos para nuestra seguridad”.

En junio pasado, las autoridades turcas confirmaron que Ankara sería la sede del evento, luego de que Estambul fuera la anfitriona en 2004. Sin embargo, hasta ahora no se había concretado la fecha. Como es habitual, la OTAN suele anunciar con mucha antelación estos encuentros de alto nivel; de hecho, ya se ha confirmado que Albania será el país anfitrión de la cumbre en 2027.

25/06/2025 Vista general de la
25/06/2025 Vista general de la ceremonia de bienvenida de la segunda jornada de la Cumbre de la OTAN, a 25 de junio de 2025, en La Haya, Países Bajos. (Pool Moncloa / Fernando Calvo y Pool OTAN)

La última cumbre de la OTAN se celebró en La Haya, Países Bajos, los días 24 y 25 de junio de 2025, donde participaron los líderes de los 32 países miembros de la OTAN, así como a representantes de países socios y de la Unión Europea. El tema principal de la cumbre fue el aumento del gasto en defensa, con el objetivo de alcanzar el 5% del PIB de cada país.

Además, la cumbre abordó la guerra en Ucrania y el refuerzo de la disuasión y defensa de los territorios de la OTAN frente a Rusia. También se discutió el relevo del Secretario General de la OTAN, con la transición de Jens Stoltenberg a Mark Rutte.

La cumbre de La Haya fue la primera organizada por los Países Bajos y la primera para el Secretario General, Mark Rutte. Durante la cumbre, se llevaron a cabo reuniones bilaterales, incluyendo una entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, entre otros. La cumbre de este año dejó claras las prioridades de la Alianza, con un enfoque renovado en la defensa y una transición de liderazgo significativa, marcando un nuevo capítulo en la historia de la OTAN.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Mark RutteOTANAnkaraTurquiacumbre de la OTAN

Últimas Noticias

Analizan si una niña de 7 años murió por tortura en República Dominicana

Las autoridades solicitaron prisión preventiva para los acusados

Analizan si una niña de

Sanciones contra Rusia y garantías de seguridad: tras la reunión con Trump, Ucrania y la Unión Europea ratifican su vínculo

Crecen los esfuerzos diplomáticos entre aliados para articular respuestas comunes, profundizando el diálogo y la cooperación en un contexto marcado por desafíos internacionales

Sanciones contra Rusia y garantías

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará la orden de arresto del TPI contra el ruso si la reunión es en Ginebra

El país, conocido por su neutralidad, se prepara para ser el escenario de este encuentro clave

Cumbre Zelensky-Putin: Suiza no ejecutará

Estados Unidos acusó a India de beneficiarse de las compras de petróleo ruso

Washington denunció que Nueva Delhi practica un “arbitraje” al comprar crudo ruso barato y revenderlo como producto, una maniobra que el secretario del Tesoro Scott Bessent calificó de “inaceptable”

Estados Unidos acusó a India

Por el abuso a los uigures, Estados Unidos amplía su revisión de importaciones chinas: “El uso de mano de obra esclava es repulsivo”

La administración de Donald Trump amplió la lista de productos bajo escrutinio en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur. Washington acusa a Beijing de someter a la minoría musulmana a condiciones de esclavitud en Xinjiang

Por el abuso a los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diez postulantes extranjeros ingresan a

Diez postulantes extranjeros ingresan a la UNI en el examen de admisión 2025-2

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

La poderosa hierba que ayuda a desintoxicar el hígado, desinflamar y bajar de peso de forma rápida con seguridad

Inaugurado por Calderón y con “medidas extremas”: así es el penal donde Julio César Chávez Jr. está recluido

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

INFOBAE AMÉRICA
Cruz Roja Etiopía denuncia la

Cruz Roja Etiopía denuncia la muerte de uno de sus trabajadores días después de haber sido secuestrado

La OTAN convoca a los jefes de Estado Mayor para tratar Ucrania en medio de los esfuerzos diplomáticos

Un procedimiento mínimamente invasivo consigue aliviar los síntomas dolorosos de la artrosis de rodilla

Suecia traslada una simbólica iglesia por el peligro de derrumbe ante la expansión de las actividades mineras

Costa llama a "acelerar" el trabajo para diseñar garantías de seguridad para Ucrania y poner fin a la guerra

ENTRETENIMIENTO

Aubrey Plaza relató cómo vive

Aubrey Plaza relató cómo vive un duelo permanente tras la muerte de su esposo Jeff Baena

Chris Martin se pronuncia por primera vez sobre el incidente viral de la “kiss cam” en el show de Coldplay

Caos en The Who: Pete Townshend admite que no hay buena comunicación en la banda desde hace tiempo

Pierce Brosnan reveló que está dispuesto a regresar como James Bond “sin pensarlo dos veces”

Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de “Harry Potter”