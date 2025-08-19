Mundo

El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur

El dictador norcoreano afirmó que los ejercicios militares de Seúl y Washington revelan “abiertamente su postura más hostil y confrontativa contra Pyongyang ”

Guardar
El régimen de Kim Jong-un
El régimen de Kim Jong-un amenazó con expandir su arsenal nuclear ante las maniobras conjuntas de EE UU y Corea del Sur (REUTERS)

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, acusó a Corea del Sur y Estados Unidos de mostrar “su voluntad de iniciar una guerra” durante las maniobras militares conjuntas Ulchi Freedom Shield (UFS) y prometió acelerar la expansión del arsenal nuclear de su país, según informó este martes la agencia de propaganda norcoreana KCNA.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la inspección del destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon, el primero de este tipo desarrollado por Pyongyang, donde supervisó la prueba integrada de sistemas de armas y la formación de los marineros.

Durante la inspección, realizada en el astillero de Nampo, provincia de Pyongan del Sur, a unos 70 kilómetros de Pyongyang, Kim afirmó que los ejercicios militares de Seúl y Washington revelan “abiertamente su postura más hostil y confrontativa contra Pyongyang ”.

El intensificado vínculo militar entre Estados Unidos y Corea del Sur y sus demostraciones de fuerza son la manifestación más obvia de su voluntad de iniciar una guerra y la fuente de la destrucción del ambiente de paz y seguridad en la región”, señaló el dictador norcoreano. Agregó que esta situación requiere “una expansión acelerada de la nuclearización”.

Kim Jong-un subrayó que “la manera más confiable y firme de controlar y mantener el entorno de seguridad de la región y defender sólidamente la soberanía y la seguridad norcoreana es únicamente hacer que los enemigos le teman a Corea del Norte”.

El Choe Hyon, destructor de 5.000 toneladas, es parte de los esfuerzos de Pyongyang por fortalecer su capacidad naval. Este desarrollo no ha estado exento de dificultades: en mayo, un segundo buque de la misma clase se volcó durante su botadura, aunque fue reparado y relanzado en junio con el nombre Kang Kon. El régimen norcoreano anunció planes para construir dos destructores adicionales de este tipo para 2026, y durante la inspección del lunes, Kim recibió un informe sobre la construcción de un tercer buque en el astillero de Nampo.

Las maniobras UFS, que se extenderán hasta el 28 de agosto, incluyen simulaciones de puesto de mando, ejercicios con fuego real y entrenamientos de defensa civil. Corea del Norte considera estos ejercicios como ensayos de invasión, mientras que Seúl y Washington insisten en que tienen un carácter estrictamente defensivo.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ofreció un mensaje conciliador el pasado viernes durante el aniversario del Día de la Liberación, asegurando que “las Coreas no son enemigas” y prometiendo restaurar el acuerdo militar de 2018. Sin embargo, Pyongyang ha rechazado cualquier diálogo directo con Seúl y mantiene que solo contemplaría conversaciones con Washington si se elimina la desnuclearización de la agenda.

Con estas declaraciones y movimientos, Kim Jong-un reafirma su estrategia de reforzar tanto la capacidad nuclear como la naval de Corea del Norte, mientras denuncia la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur como una amenaza directa a la seguridad regional. La tensión se mantiene en aumento en la península coreana, con ejercicios militares que generan preocupación internacional y una clara demostración de fuerza por parte de Pyongyang.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Kim Jong-unCorea del NorteCorea del SurÚltimas Noticias AméricaUlchi Freedom Shield

Últimas Noticias

Macron sugirió la ciudad de Ginebra como sede del posible encuentro entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin

El mandatario francés destacó que las últimas negociaciones bilaterales se llevaron a cabo en Estambul, en tres rondas de negociaciones de menor nivel entre mayo y julio, y que el objetivo de la nueva cumbre sería avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio

Macron sugirió la ciudad de

Con la mediación de Trump y líderes europeos, se aceleran las negociaciones para una posible cumbre entre Zelensky y Putin

El presidente ucraniano confirmó su disposición a reunirse con su homólogo ruso, luego de que Donald Trump y aliados de la Unión Europea discutieran garantías de seguridad para Kiev ante las agresiones del Kremlin

Con la mediación de Trump

La OTAN confirmó que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad para Ucrania sin desplegar tropas en el terreno

El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, calificó la decisión estadounidense como un “gran paso” y un “logro que marca la diferencia” para la protección de Kiev frente a las agresiones de Moscú

La OTAN confirmó que Estados

Zelensky dijo que espera un encuentro “sin condiciones” con Vladimir Putin en las próximas dos semanas

El presidente de Ucrania indicó que para que este posible diálogo con el líder del Kremlin se concrete será necesaria la presión del presidente Donald Trump, así como el respaldo de los principales aliados europeos

Zelensky dijo que espera un

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Garantías de seguridad, la posibilidad de una cumbre con Vladimir Putin y concesiones territoriales fueron algunos de los temas que se trataron en la Casa Blanca

Las claves de la reunión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estudiantes y docentes de Santander

Estudiantes y docentes de Santander iniciaron viaje a Canadá en programa de bilingüismo impulsado por la Gobernación

Prorrogaron el plazo para que el Gobierno finalice los contratos con empresas estatales

Cuáles son los 10 municipios bonaerenses con mayor cantidad de electores

Hijo de ‘Lord Pádel’ llora porque su padre salió de prisión por amparo, pero él y su madre seguirán detenidos

Se cumple una semana sin rastro de Valeria Afanador: autoridades aumentan recompensa y revisan 20TB de información

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong Un apuesta por

Kim Jong Un apuesta por "expandir" su armamento nuclear y acusa a EEUU y Corea del Sur de "buscar la guerra"

Aumentan a 25 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora al sur de Moscú

Intel recibe una inyección de 2.000 millones de dólares de SoftBank

Feijóo afea a Montero que sea candidata en Andalucía y siga como ministra de Hacienda "manteniendo la llave de la caja"

Bukele defiende el uso de "medidas disciplinarias" para "transformar la educación" en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Entrenar como Anne Hathaway: cómo

Entrenar como Anne Hathaway: cómo es la rutina que combina danza, pilates y fuerza

La razón por la que Sharon Stone no volvería a interpretar a su personaje de “Bajos Instintos”

Sharon Stone confesó haber tenido un romance con el rapero Nelly

Brad Pitt puso en venta su casa en Los Ángeles que fue robada

Quentin Tarantino reveló cuál es su película favorita antes de planear su retiro