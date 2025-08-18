Mundo

En medio de la mayor iniciativa para conseguir una tregua, bombardeos rusos mataron a ocho personas en Ucrania

Bombardeos con drones y misiles sobre Kharkiv y Zaporizhzhia provocaron también casi 40 heridos. Este lunes se espera una reunión decisiva en Washington con Trump, Zelensky y los líderes europeos

Un ataque ruso en Ucrania dejó al menos 5 muertos y decenas de heridos

Al menos ocho personas murieron y 38 resultaron heridas en Ucrania tras una serie de ataques rusos ocurridos después de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, informaron autoridades locales. Las ciudades más afectadas fueron Kharkiv y Zaporizhzhia, alcanzadas por bombardeos masivos en la madrugada del lunes.

En Kharkiv, un ataque ruso con drones sobre un barrio residencial dejó cinco muertos, incluida una niña de un año y medio, y al menos 18 heridos, según la Fiscalía de Ucrania. El jefe de la administración regional, Oleg Sinegubov, precisó que entre los fallecidos hay también un adolescente de 15 años. El bombardeo ocurrió hacia las 05:00 hora local (02:00 GMT) y provocó el incendio de un edificio de cinco pisos. El jefe del gabinete presidencial, Andrii Yermak, aseguró en Telegram que “Rusia continúa matando civiles deliberadamente” y publicó imágenes de los daños.

Ataque ruso con drones en
Ataque ruso con drones en Kharkiv deja al menos cinco muertos, entre ellos una niña pequeña, y más de 18 heridos (REUTERS/Sofiia Gatilova)

El alcalde Igor Terejov detalló que un ataque anterior con misil balístico en la misma ciudad hirió a 11 personas.

De manera paralela, en Zaporizhzhia, un bombardeo mató a tres personas y causó 20 heridos, de los cuales varios se encuentran en estado crítico, según el gobernador Ivan Fedorov. El ataque dañó infraestructuras cercanas a una parada de autobús, donde un minibús y varias tiendas resultaron alcanzados. Testigos presenciales describieron escenas de pánico y devastación durante y después del impacto.

Bombardeos rusos afectan también a
Bombardeos rusos afectan también a Sumi, Odesa y Zaporizhzhia, con múltiples víctimas y daños en infraestructura crítica (REUTERS/Stringer)

Las autoridades reportaron, además, incursiones con drones y misiles en las regiones de Sumi y Odesa. Los equipos de emergencia evacuaron a residentes y combatieron incendios en las zonas afectadas.

La escalada de violencia en Ucrania se produjo tras la cumbre que mantuvieron Donald Trump y Vladimir Putin el viernes en Alaska, en un intento por encontrar posibles fórmulas para poner fin al conflicto en Europa del este. La reunión concluyó sin un acuerdo claro sobre el futuro de la guerra, pero sí con la convocatoria a Washington al presidente Volodimir Zelensky, quien no fue invitado al encuentro en Alaska.

Firefighters work at the site
Firefighters work at the site of a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine August 18, 2025 (REUTERS/Stringer)

La embestida de este lunes, sucedió horas antes de la llegada a Washington del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien se reúne con Trump y varios líderes europeos para analizar posibles vías de solución a la guerra. Tras la cumbre de Alaska, Trump descartó la recuperación de Crimea por parte de Ucrania y la entrada del país en la OTAN. Por su parte, Zelensky reiteró que no cederá territorio y expresó su voluntad de lograr un “final rápido y fiable” del conflicto.

La agenda en Washington incluye encuentros con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

