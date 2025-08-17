Mundo

Líderes de la Unión Europea acompañarán a Zelensky en su viaje a Washington para reunirse con Trump

Von der Leyen y otros líderes regionales se sumarán a la comitiva del mandatario ucraniano que asistirá a la Casa Blanca este lunes, donde buscarán impulsar negociaciones de paz y fortalecer la coordinación transatlántica que ponga fin a la invasión rusa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó este domingo que viajará el lunes a Washington junto a otros líderes europeos y al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, para mantener un encuentro en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. “Esta tarde daré la bienvenida a Zelensky en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos”, anunció Von der Leyen en redes sociales, antes de precisar que, a solicitud del presidente ucraniano, participará en la reunión convocada en Washington.

El gobierno alemán informó que el canciller Friedrich Merz también estará presente en las conversaciones. El comunicado oficial subrayó que Merz asistirá junto a Von der Leyen y otros dirigentes europeos para expresar “su interés en un rápido acuerdo de paz en Ucrania”. Desde París, la oficina del presidente Emmanuel Macron confirmó su participación en la cita en la Casa Blanca, con el objetivo de reforzar la coordinación entre Europa y Estados Unidos y avanzar hacia “una paz justa y duradera que salvaguarde los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa”.

Downing Street comunicó que el primer ministro británico, Keir Starmer, se unirá a los líderes europeos que acompañarán a Zelensky. “El primer ministro, junto con otros líderes europeos, está preparado para apoyar esta nueva fase de conversaciones”, señaló la declaración, publicada antes de una videoconferencia del domingo entre Ucrania y sus aliados. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también viajará a Washington, según confirmó un funcionario de su gobierno. Además, la OTAN anunció oficialmente que su secretario general estará presente en la reunión con Zelensky y Trump.

El encuentro en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, realizada el viernes en Alaska. Aunque el propio Trump afirmó que no hubo avances hacia un alto el fuego, calificó la reunión como “muy exitosa” en su red social Truth Social. “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, y no a un simple alto el fuego, que a menudo no se sostiene”, señaló Trump, quien agregó que, “si todo sale bien”, buscará una futura reunión con Putin para avanzar en esa dirección.

Desde Kiev, Zelensky explicó que la cita en Washington tendrá como eje “el fin de los asesinatos y de la guerra”, un mensaje difundido en X después de mantener una conversación telefónica de más de una hora y media con Trump y líderes europeos, en la que también participó el secretario general de la OTAN. El presidente ucraniano insistió en que los aliados europeos deben estar presentes en todas las etapas de las negociaciones para reforzar las garantías de seguridad. “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa”, recalcó. El Kremlin, sin embargo, ha mostrado reticencias a aceptar este formato.

En paralelo a los contactos diplomáticos, las fuerzas aéreas de Ucrania denunciaron el sábado una ofensiva rusa con el lanzamiento de 85 drones de ataque y un misil balístico Iskander-M, horas después de la cumbre entre Trump y Putin. El parte militar, difundido en Telegram, indicó que las defensas ucranianas derribaron 61 drones Shahed y varios simuladores en el norte y este del país, aunque se registraron impactos en 12 puntos distintos de las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk.

La reunión en Washington, que contará con la presencia de Von der Leyen, Merz, Macron, Starmer, Meloni y el secretario general de la OTAN, buscará definir el papel de Europa en las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a más de tres años de hostilidades desde la invasión rusa de febrero de 2022.

