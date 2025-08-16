Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina (REUTERS/Chris Helgren)

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá y una de las mayores de Norteamérica, suspendió este sábado todos sus vuelos debido a la huelga de unos 10.000 auxiliares de cabina que exigen mejoras salariales y laborales, lo que afectará a miles de pasajeros diarios.

La huelga de Air Canada y su subsidiaria Air Canada Rouge comenzó tras ocho meses de negociaciones sin acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo, lo que impactará a unos 130.000 viajeros cada día, según información de la compañía.

Air Canada, la quinta mayor aerolínea de Norteamérica, opera cerca de 700 vuelos diarios.

El sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), que representa a los auxiliares de vuelo de Air Canada, señaló que la compañía ha detenido las negociaciones para el nuevo convenio colectivo desde que, el martes, los trabajadores anunciaron su voluntad de iniciar una huelga este sábado.

En un comunicado difundido hoy, Air Canada indicó que, ante la huelga, ha iniciado “un cierre patronal” de sus 10.000 auxiliares de vuelo y que continúa “implicada y comprometida en negociar la renovación de su convenio colectivo”.

“Air Canada lamenta profundamente los inconvenientes que esta interrupción laboral está causando a sus clientes”, señaló la compañía, que previamente había solicitado la intervención del Gobierno canadiense para evitar la huelga.

Los trabajadores sostienen que, en los últimos 25 años, el salario básico de los auxiliares de vuelo solo se incrementó un 10%, mientras que la inflación en ese período subió un 169%.

Además, los auxiliares denuncian que no reciben remuneración por varias tareas realizadas en tierra, como el embarque y desembarque de pasajeros.

La compañía propuso aumentos salariales de entre 12 y 16% el primer año, junto con cambios en el pago de las horas trabajadas en tierra.

La ministra de Empleo de Canadá, Patty Hajdu, afirmó que “es inaceptable que se haya conseguido tan poco progreso” luego de meses de negociaciones y aseguró haberse reunido con la empresa y el sindicato para señalar que es necesario alcanzar un acuerdo.

Air Canada empezó a cancelar vuelos el jueves, preparándose para la huelga y así “limitar el impacto de la medida al permitir que tantos pasajeros como sea posible completen sus viajes”, según comentó un portavoz de la compañía.