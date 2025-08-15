Mundo

El canciller de Putin llegó a la cumbre en Alaska con una remera con la inscripción “URSS”

Sergei Lavrov arribó al estado estadounidense llevando puesta una vestimenta que causó polémica

Lavrov llegó a la cumbre en Alaska con una remera con la inscripción URSS

Rusia eleva las provocaciones previas a la cumbre de Alaska. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, arribó al estado estadounidense llevando puesta una remera con la inscripción “URSS”, acción interpretada como una provocación en el contexto del encuentro entre Estados Unidos y Rusia.

Lavrov, conocido en Occidente por su perfil pragmático, ha asumido en los últimos tiempos las posturas más radicalizadas del Kremlin y adopta un discurso cada vez más desafiante, usando la ironía y la burla.

La vestimenta de Lavrov alude a la narrativa sostenida por el Kremlin sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania. El presidente Vladimir Putin ha reiterado que ambos pueblos forman “un solo pueblo”, negando la legitimidad e integridad de Ucrania y promoviendo una idea de unidad bajo la influencia rusa.

Varios miembros de la delegación rusa en Alaska, incluido Lavrov, iniciaron sus trayectorias durante la Unión Soviética y la oposición los ha acusado de conservar una perspectiva de corte imperialista soviético.

En los territorios ucranianos bajo ocupación rusa, las autoridades alineadas con Moscú derribaron monumentos que recordaban el sufrimiento ucraniano bajo el dominio soviético, como los dedicados a las víctimas del Holodomor, la hambruna que causó millones de muertes en la Ucrania de los años 30.

El ex ministro de Asuntos Exteriores de Lituania Gabrielius Landsbergis comentó en X sobre la remera de Lavrov: “‘Simplemente dennos la mitad de Ucrania y prometemos que nos detendremos’, dice el negociador que viste una sudadera de la URSS”.

Blogueros rusos en Telegram identificaron la prenda, que tiene un valor de 120 dólares, como un producto de Selsovet, marca basada en Chelyabinsk dedicada a ropa de “herencia soviética”.

Estos gestos de Lavrov forman parte de una secuencia de provocaciones rusas antes de la cumbre, que buscan inquietar a Ucrania y sus socios europeos. Previamente, la editora en jefe de RT, Margarita Simonyan, informó que a los periodistas rusos que viajaban a Alaska se les ofreció pollo Kiev.

Otros comentaristas rusos explotaron la anécdota del menú. Sergei Markov, aliado del Kremlin, escribió: “Putin y Trump deberían convertir a Zelensky en un gallina de Kiev. En el Kremlin sobra humor”.

