Mundo

Rusia endurece la represión contra la prensa independiente: prohibió a la ONG Reporteros Sin Fronteras

El nuevo golpe contra una organización internacional de derechos informativos se enmarca en una estrategia que combina censura, persecución judicial y aislamiento de la sociedad civil

Guardar
Un activista sostiene un cartel
Un activista sostiene un cartel con la frase "Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual de instrucciones", en referencia al escritor George Orwell, durante una protesta frente a la Duma estatal, la cámara baja del parlamento ruso, en Moscú, Rusia, el 22 de julio de 2025, antes de que los legisladores aprobaran una medida que castiga las búsquedas en internet de información considerada "extremista" (AP Foto)

El régimen de Vladímir Putin dio un nuevo paso en su ofensiva contra la libertad de prensa al declarar “indeseable” a Reporteros Sin Fronteras (RSF), una de las organizaciones más reconocidas en la defensa de periodistas en todo el mundo. La decisión, publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia, implica de facto la prohibición de cualquier actividad de la ONG en territorio ruso. La legislación vigente expone a quienes colaboren o financien a estas entidades a severos procesos judiciales, incluidas penas de prisión, lo que convierte la medida en un instrumento de intimidación y censura.

La categoría de “organización indeseable” fue creada en 2015 como parte de un marco legal que, junto con la ley de “agentes extranjeros”, ha servido para desmantelar sistemáticamente la sociedad civil independiente en Rusia. Según datos oficiales, más de 250 organismos han sido incluidos en esta lista, entre ellos Amnistía Internacional, Greenpeace y varios medios de comunicación internacionales. Para RSF, con sede en Francia y estatus consultivo en Naciones Unidas y el Consejo de Europa, el Kremlin ha cruzado una línea más en su campaña para sofocar la disidencia. En su sitio web, la ONG denuncia que “la casi totalidad de los medios independientes” han sido prohibidos, bloqueados o etiquetados como “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables” desde el inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

La ofensiva contra la prensa no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control informativo que el propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificó como una respuesta a una “guerra informativa” contra Rusia. En declaraciones recogidas por medios europeos, Peskov admitió que el país aplica una censura militar “sin precedentes”.

Ahora es el momento de la censura militar, sin precedentes para nuestro país. Al fin y al cabo, la guerra también se libra en el campo informativo”, dijo Peskov a la revista rusa Expert.

El presidente ruso, Vladímir Putin,
El presidente ruso, Vladímir Putin, celebra una reunión con miembros de la cúpula rusa, así como con representantes del Gobierno y de la administración presidencial, en preparación de la próxima cumbre Rusia-Estados Unidos en Alaska, en el Kremlin de Moscú, Rusia. 14 de agosto de 2025 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS)

El resultado es un ecosistema mediático en el que la totalidad de los grandes canales de televisión, la mayoría de las radios y buena parte de la prensa escrita están bajo control estatal o de oligarcas afines al poder, dejando fuera de juego cualquier pluralismo real.

La represión ha alcanzado también a periodistas extranjeros y locales que cubren el conflicto en Ucrania o las protestas internas. El caso de la reportera ucraniana Victoria Roshchina es emblemático: detenida en 2023 mientras informaba sobre el asedio a Mariúpol, murió bajo custodia rusa en circunstancias no aclaradas, según informó su familia y confirmó el Ministerio de Defensa ruso en una carta fechada el 19 de septiembre de 2024. Para organizaciones de derechos humanos, este episodio demuestra que el hostigamiento va más allá de la propaganda y puede derivar en la desaparición física de voces críticas.

RSF, fundada en 1985, ha documentado de forma exhaustiva el deterioro de la libertad de prensa en Rusia. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el país ocupa actualmente uno de los últimos puestos, junto a regímenes autoritarios como Irán, China, Corea del Norte y Venezuela. En 2024, la ONG registró cifras alarmantes a escala global: 54 periodistas asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados. Aunque buena parte de estos casos se concentra en zonas de guerra o en Estados con una larga tradición represiva, Rusia figura entre los países que más contribuyen a este clima de impunidad.

La decisión de prohibir a RSF debe leerse también en el marco de un patrón global. Los regímenes de Moscú, Beijing, Teherán, Pyongyang y Caracas comparten mecanismos de asfixia informativa: leyes ambiguas, uso político del sistema judicial, estigmatización pública de periodistas y cierre forzoso de medios. En todos ellos, la narrativa oficial presenta estas medidas como defensa de la soberanía o de la estabilidad interna, mientras en la práctica se trata de neutralizar el escrutinio y bloquear la circulación de información independiente.

Sasha Skochilenko, artista y música
Sasha Skochilenko, artista y música de 33 años, es escoltada por agentes a la sala del tribunal en Vasileostrovsky, San Petersburgo, Rusia, el 19 de octubre de 2023. Skochilenko fue arrestada en abril de 2022 por criticar la guerra de Rusia en Ucrania (Foto AP/Dmitri Lovetsky, Archivo)

En el caso ruso, esta arquitectura legal otorga al poder un margen absoluto para decidir qué voces pueden existir. Las leyes de “organizaciones indeseables” y de “agentes extranjeros” no se aplican de forma equitativa ni responden a criterios objetivos: su función es política. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado este marco normativo como contrario a los estándares democráticos, al considerar que “restringe de manera desproporcionada la libertad de expresión y de asociación” y que su verdadera finalidad es silenciar a quienes cuestionan al Kremlin.

El impacto de estas políticas es devastador para la vida pública. Sin medios libres, la corrupción, los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos quedan fuera del debate social. Las fuentes independientes para verificar información sobre la guerra en Ucrania, las protestas internas o la situación económica se reducen al mínimo. La criminalización de ONG internacionales envía además un mensaje de aislamiento hacia la comunidad internacional, que ve cómo se cierran las puertas a cualquier cooperación en materia de derechos humanos o libertad de información.

Frente a este panorama, organizaciones como Human Rights Watch y el propio RSF insisten en que la presión diplomática debe aumentar, no solo para revertir estas decisiones, sino para proteger de forma efectiva a quienes ejercen el periodismo en entornos de riesgo.

Temas Relacionados

RusiaLibertad de prensaReporteros Sin Fronteras

Últimas Noticias

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

Las autoridades locales informaron que aeronaves no tripuladas impactaron contra tres automóviles en dos aldeas, en el marco de una jornada con 44 drones derribados en distintos puntos de Rusia

Al menos un muerto y

La Comisión Europea aseguró que mantendrá las sanciones contra Rusia y anticipó un nuevo paquete para septiembre

A horas del encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, Bruselas adelantó que el 19º paquete de sanciones se aprobará el próximo mes para presionar por un alto el fuego en Ucrania

La Comisión Europea aseguró que

Más de 410.000 refugiados sirios regresaron desde Turquía tras la caída de Al Assad

Las autoridades turcas informaron que, desde diciembre de 2024, más de 411.000 sirios han vuelto a su país en un proceso de repatriación voluntaria, en coordinación con organismos internacionales

Más de 410.000 refugiados sirios

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Thorne Island cuenta de 100 hectáreas, helipuerto, sistemas renovables y capacidad para 20 huéspedes

Un fuerte histórico en una

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

El apoyo de Washington a la iniciativa europea introduce un nuevo equilibrio estratégico para una paz duradera en la región

Trump respaldó una fuerza europea
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Yudisa del ‘Desafío Siglo XXI’

Yudisa del ‘Desafío Siglo XXI’ recibe atención médica tras incidente en prueba de alta exigencia

Confirman la muerte de reconocida periodista colombiana: había pasado por importantes canales como CityTV, Red+ y RCN

Delfina Gómez lamenta asesinatos de Fernandito y Dulce, admite fallas en su gobierno y promete justicia en Edomex

Pómulos operados y artes marciales en Villa Crespo: la vida del narco y prófugo brasileño con nexos con el PCC

Un abogado explica cómo ChatGPT ha arruinado a uno de sus clientes: “Se jubilaba con 60 años”

INFOBAE AMÉRICA
Al menos un muerto y

Al menos un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Bélgorod

El pan que pierde tamaño: el alimento básico que revela la fuerte crisis económica de Bolivia

El Gobierno dice que actuará si a alguna CCAA "se le va de las manos" un incendio y se ofrece a explicar sus recursos

El Gobierno asegura que hay 56 aeronaves para la campaña contra incendios y acusa al PP de trasladar "información falsa"

Trump sugiere que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

ENTRETENIMIENTO

La belleza de Jennifer Aniston

La belleza de Jennifer Aniston a los 56 años: así fue retratada con prendas de lujo en Vanity Fair

Megadeth anuncia su retiro con último álbum y gira final en 2026: “La parte más difícil de todo esto es decirles adiós”

Quién es Noah Centineo, el actor que será el nuevo ‘Rambo’ para la pantalla grande

La polémica reacción del esposo de Rachel Brosnahan ante los rumores de romance entre la actriz y David Corenswet

Playboy trasladará su sede global a Miami y abrirá un nuevo club exclusivo