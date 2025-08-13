Zelensky dijo que espera que el tema central de la reunión entre Trump y Putin sea un cese al fuego en Ucrania

Zelensky espera que el tema central de la reunión Trump - Putin en Alaska sea un cese el fuego en Ucrania (JOHN MACDOUGALL/REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este miércoles en Berlín que Rusia debe enfrentar nuevas sanciones si no acepta un alto el fuego inmediato en la reunión que el viernes mantendrán en Alaska el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.

“Esperamos que el tema central del encuentro sea un alto el fuego. Un alto el fuego inmediato”, declaró Zelensky tras una conversación virtual con Trump y líderes europeos, previa a la cumbre. En rueda de prensa junto al canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que las sanciones “deben mantenerse y reforzarse” si Moscú no accede a detener las hostilidades. “Las sanciones ayudan mucho y afectan a la industria de Rusia”, dijo, destacando su impacto en las capacidades militares del Kremlin.

El mandatario ucraniano insistió en que Kiev no aceptará cesiones territoriales, recordando que su postura está respaldada por la Constitución de su país. “Yo soy el garante de la Constitución y no puedo modificarla”, señaló al responder a una pregunta sobre posibles concesiones a cambio de la paz. Añadió que el texto constitucional es el fundamento de su negativa y que, por lo tanto, no está en sus manos permitir cambios que impliquen la pérdida de territorio.

Zelensky exige nuevas sanciones a Rusia si no hay alto el fuego en Ucrania (REUTERS/Liesa Johannssen)

Zelensky también destacó la efectividad de las fuerzas armadas de Ucrania, a pesar de la desventaja material frente a las tropas rusas. “Ellos tienen tres veces más artillería, pero también tres veces más bajas que nosotros”, afirmó, enfatizando la capacidad defensiva de su ejército. Sin embargo, advirtió que Putin busca “ocupar toda Ucrania” y que “no quiere la paz”. “Putin no va a poder engañar a nadie, necesitamos presión para alcanzar la paz”, remarcó.

Las declaraciones del líder ucraniano se produjeron después de una reunión virtual que mantuvo junto a Merz y Trump, y de un intercambio previo entre los líderes europeos, en el que se intentó coordinar posiciones antes de la cumbre de Alaska. En ese encuentro, según Zelensky, se abordó de forma prioritaria la necesidad de un alto el fuego que permita abrir la puerta a negociaciones serias.

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó a esa postura y reiteró que cualquier cuestión territorial “solo será negociada por el presidente ucraniano”. Tras una llamada con Trump, explicó que el objetivo del mandatario estadounidense en la cita con Putin es lograr un alto el fuego en Ucrania, algo que calificó de “muy importante” y que cuenta con el respaldo de los aliados europeos. Macron recalcó que Trump también promueve un futuro encuentro trilateral con Putin y Zelensky, que podría celebrarse en un país europeo “neutral y aceptable para todas las partes”.

El jefe del Estado francés subrayó que, por el momento, no existen “propuestas serias” de intercambio de territorios sobre la mesa, disipando especulaciones sobre posibles acuerdos en ese sentido. “Territorial questions concerning Ukraine can be, and will be, negotiated only by the Ukrainian president”, dijo, reafirmando el principio de que la soberanía ucraniana no puede decidirse sin la aprobación directa de Kiev.

Macron y Merz apoyan que solo Ucrania decida sobre su territorio en cualquier negociación (JOHN MACDOUGALL/REUTERS)

Por su parte, Merz expresó que Alemania y el resto de Europa están dispuestos a respaldar una paz que contemple los intereses de Kiev y del continente. “El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos”, afirmó, dejando claro que la posición de Berlín se alinea con la defensa de la integridad territorial de Ucrania y con la presión diplomática sobre Moscú.

La reunión en Alaska entre Trump y Putin se perfila como un momento clave en el actual conflicto, no solo por la posibilidad de acordar un alto el fuego, sino también por el potencial inicio de un nuevo formato de diálogo que incluya a Zelensky de manera directa. Sin embargo, las posiciones expresadas por los líderes europeos y ucranianos indican que cualquier avance dependerá de la disposición del Kremlin a detener las hostilidades sin exigir concesiones que comprometan la soberanía de Ucrania.