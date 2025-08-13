El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Soldados israelíes (Europa Press)

El Ejército israelí anunció este miércoles la aprobación del marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza.

La aprobación de la ofensiva ampliada se produce días después de que el gabinete de seguridad israelí solicitara la toma de la ciudad más grande de Gaza, tras 22 meses de guerra que han generado graves condiciones humanitarias en el territorio palestino.

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, “aprobó el marco principal del plan operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza”, según un comunicado emitido por el ejército.

El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no ha proporcionado un calendario preciso sobre la entrada de las tropas israelíes en la ciudad de Gaza, donde miles de personas se han refugiado tras huir de ofensivas anteriores.

Este martes, el propio Netanyahu afirmó que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel, el teniente general Eyal Zamir (Europa Press)

Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días.

“No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, declaró el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.

Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio. Para los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras les recordaría la “Nakba”, su desplazamiento masivo durante la creación de Israel en 1948.

Netanyahu respaldó la sugerencia de Trump de principios de año de expulsar a los más de dos millones de habitantes de Gaza a Egipto y Jordania, mientras que los ministros israelíes de extrema derecha pidieron su salida “voluntaria”.