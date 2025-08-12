Mundo

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

La maniobra se llevó a cabo a menos de una semana de que Seúl y Washington inicien sus ejercicios conjuntos, previstos para el 18 de agosto

Guardar
Nueva amenaza de Kim Jong-un:
Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur (REUTERS/KCNA)

El régimen norcoreano encabezado por Kim Jong-un volvió a mostrar su retórica belicista y sus habituales provocaciones militares con un entrenamiento de disparo de artillería táctica realizado en las inmediaciones de la frontera con Corea del Sur. La maniobra se llevó a cabo a menos de una semana de que Seúl y Washington inicien sus ejercicios conjuntos Ulchi Freedom Shield (UFS), previstos para el 18 de agosto, y que se extenderán hasta el día 28.

Según la agencia de propaganda norcoreana KCNA, el ejercicio, supervisado por Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, involucró a unidades equipadas con morteros de distintos calibres. El objetivo, según el relato oficial, fue “verificar estrictamente la destreza de las tropas en métodos de combate de apoyo de fuego” y “contener completamente a los gánsteres militares en la zona adyacente a la frontera”. El comunicado añadió que el entrenamiento buscó “defender de forma fiable la seguridad y la soberanía del Estado infranqueable con un poder de combate abrumador”.

La maniobra se llevó a
La maniobra se llevó a cabo a menos de una semana de que Seúl y Washington inicien sus ejercicios conjuntos, previstos para el 18 de agosto (REUTERS)

El domingo, el ministro de Defensa norcoreano, No Kwang-chol, lanzó una dura advertencia: el Ejército tomará “contramedidas de autodefensa” si las maniobras conjuntas cruzan lo que el régimen considera sus “líneas rojas”. Calificó el UFS como una “provocación militar directa” y una “amenaza real” para la región, acusando a Washington y Seúl de preparar “un escenario de guerra nuclear” que, en sus palabras, “aumenta la imprevisibilidad de la situación y la inestabilidad en la región”.

“Proteger los intereses de seguridad del Estado de las amenazas hostiles de EEUU y Corea del Sur es la misión absoluta de nuestras fuerzas armadas”, afirmó No, advirtiendo que cualquier cruce de líneas “se responderá con el ejercicio estricto del derecho soberano a la autodefensa”.

Por su parte, Seúl y Washington insisten en que el UFS es un ejercicio de carácter estrictamente defensivo. Las autoridades surcoreanas y el Comando de Fuerzas Combinadas explican que su propósito es reforzar la preparación y la capacidad de disuasión frente a amenazas norcoreanas. Este año, el programa de ejercicios fue ajustado: unas 20 de las 40 maniobras inicialmente previstas se aplazaron hasta septiembre.

Según la agencia de propaganda
Según la agencia de propaganda norcoreana KCNA, el ejercicio, supervisado por Pak Jong-chon, vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, involucró a unidades equipadas con morteros de distintos calibres

Según funcionarios surcoreanos, la decisión respondió a la ola de calor y a los daños provocados por inundaciones, aunque también podría interpretarse como un gesto para facilitar un ambiente de diálogo.

El ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, declaró a finales de julio que propondría al presidente Lee Jae-myung “ajustar” el alcance de las maniobras conjuntas como parte de la política de acercamiento intercoreano de la nueva administración. La cuestión podría abordarse en la próxima cumbre entre Lee y el presidente estadounidense, Donald Trump, prevista para el 25 de agosto según medios locales.

En paralelo, se han registrado gestos parciales de distensión. A principios de agosto, ambas Coreas retiraron los altavoces de propaganda instalados en la zona desmilitarizada, aunque el tono oficial del régimen no ha cambiado. La semana pasada, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano y figura clave del aparato de poder, afirmó que Corea del Sur “sigue siendo el enemigo” y rechazó retomar el diálogo intercoreano o aceptar las propuestas de desnuclearización de Seúl y Washington.

El régimen norcoreano encabezado por
El régimen norcoreano encabezado por Kim Jong-un volvió a mostrar su retórica belicista y sus habituales provocaciones militares con un entrenamiento de disparo de artillería táctica

La combinación de ejercicios militares cerca de la frontera, amenazas explícitas y rechazo a la negociación refuerza la percepción de que Pyongyang mantiene una estrategia basada en la confrontación. Las próximas dos semanas, coincidiendo con el desarrollo del Ulchi Freedom Shield, serán determinantes para medir si Corea del Norte opta por moderar su postura o intensificar su escalada.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Corea del NorteCorea del SurKim Jong-unSeúlWashingtonEstados UnidosUlchi Freedom ShieldPak Jong-chonLee Jae-myungPyongyangÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Los mercados asiáticos reaccionaron con alzas tras la prórroga arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China

Tokio encabezó las subidas gracias al impulso de los exportadores y a un mayor optimismo sobre los resultados empresariales

Los mercados asiáticos reaccionaron con

De las 60.000 muertes en Gaza, más de 17.000 son niños, advirtió UNICEF

La ONU denunció una “catástrofe humanitaria provocada por el hombre” y acusa a Israel de imponer condiciones de vida incompatibles con la supervivencia de los palestinos

De las 60.000 muertes en

Persecución en Venezuela: la Fiscalía de la dictadura confirmó la detención de la activista Martha Grajales

El régimen anunció que será acusada de “incitación al odio”, entre otros cargos, mientras organizaciones de derechos humanos exigieron su liberación inmediata

Persecución en Venezuela: la Fiscalía

Trump dijo que Ucrania y Rusia tendrán que intercambiar algo de territorio si quieren conseguir la paz

El mandatario estadounidense explora una fórmula que combine devoluciones y límites claros, mientras Rusia insiste en validar sus anexiones y Ucrania marca líneas rojas

Trump dijo que Ucrania y

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

Las relaciones entre el país y el Organismo Internacional de Energía Atómica se deterioraron tras una guerra de 12 días librada por Israel y Estados Unidos en junio

Irán dijo que las conversaciones
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia ratifica el despido

La Justicia ratifica el despido de una repartidora de pan que no quiso compartir sus itinerarios tras reiteradas peticiones de sus superiores

Caso Fernandito: cumplimentan nueva orden de aprehensión por secuestro a tres implicados

Andrea Guerrero corrige trino de pastor Saade y pide llamar “asesinato” a la muerte de Miguel Uribe

Máximo Kirchner, Massa o un intendente: los nombres que suenan para encabezar la boleta del PJ en PBA

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

INFOBAE AMÉRICA
Zelenski asegura que Putin pretende

Zelenski asegura que Putin pretende presentar el encuentro con Trump como "una victoria personal"

Ruanda asegura que la ONU "alega sin pruebas" que sus tropas "ayudaron" a matar a cientos de civiles en RDC

Irán critica la inacción del OIEA tras los ataques de Israel y EEUU

Justin Rose y Tommy Fleetwood se unen al equipo de Europa de la Ryder Cup 2025

Mueren al menos tres personas en Austin (EEUU) tras un tiroteo en el aparcamiento de un centro comercial

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift anunció el lanzamiento

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio

La exesposa de Billy Joel reveló cómo es hoy su relación con él en medio de su enfermedad cerebral

“Alien: Earth”: Fecha y hora de estreno de la primera temporada

Se confirmó la causa de muerte del exmarido de Kelly Clarkson

Christopher Nolan y una fuerte crítica a las sagas: “Básicamente, no hay buenas terceras partes”