Los mercados asiáticos reaccionaron con alzas tras la prórroga arancelaria de 90 días entre Estados Unidos y China

Tokio encabezó las subidas gracias al impulso de los exportadores y a un mayor optimismo sobre los resultados empresariales (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Los mercados asiáticos iniciaron la jornada de este martes con un comportamiento dispar, aunque predominaban las subidas impulsadas por la extensión de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China.

Tokio lideraba el avance regional con un repunte del 2,5 % en el Nikkei 225, que alcanzaba 42.845,43 puntos en su reapertura tras un fin de semana largo.

En el descanso de media sesión, el índice Nikkei, que agrupa a 225 de las empresas más representativas de la bolsa tokiota, acumulaba una subida de 1.029,19 puntos, equivalente al 2,46 %, y se situaba en 42.849,67 enteros. Durante la primera hora de negociación, llegó a marcar un nuevo máximo histórico intradía de 42.867,69 puntos, superando el récord anterior de 42.426,77 alcanzado el 11 de julio de 2024.

El Topix, índice más amplio que incluye a las firmas de la sección principal, también registraba un avance destacado del 1,45 % (43,75 puntos) hasta 3.067,96 unidades, después de tocar su propio récord intradía en 3.069,74 puntos.

En el descanso de media sesión, el índice Nikkei, que agrupa a 225 de las empresas más representativas de la bolsa tokiota, acumulaba una subida de 1.029,19 puntos, equivalente al 2,46 % (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La plaza tokiota se vio impulsada por varios factores: la corrección anunciada por Washington en la aplicación de aranceles a importaciones japonesas, el compromiso de reembolso por los cobros indebidos y las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien afirmó que los aranceles “recíprocos” podrían reducirse si se corrigen los desequilibrios comerciales que percibe Estados Unidos. La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para prolongar 90 días más la tregua comercial con China, hasta el 10 de noviembre, dio un nuevo impulso al parqué cuando restaba alrededor de una hora del primer tramo.

Otro factor clave fue la depreciación del yen, que operaba en la banda medio-baja de las 148 unidades por dólar y en la franja medio-baja de las 172 unidades por euro. Este debilitamiento de la divisa favorece las exportaciones japonesas y mejoró las perspectivas de beneficios corporativos.

Las diez empresas más negociadas en la media sesión de Tokio presentaban subidas. Softbank lideraba con un avance del 6,92 %, ampliando las ganancias de la semana anterior tras anunciar un retorno a la rentabilidad.

Softbank lideraba con un avance del 6,92 %, ampliando las ganancias de la semana anterior tras anunciar un retorno a la rentabilidad (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Entre las compañías de mayor capitalización, Toyota sumaba un 2,74 %, Mitsubishi UFJ un 3,73 % y Sony un 0,77 %, manteniéndose esta última en niveles récord. También destacaban los fabricantes vinculados a la industria de semiconductores, como Advantest (+7,05 %), Disco (+3,87 %) y Lasertec (+6,84 %).

En otros mercados de la región, el índice compuesto de Shanghái avanzaba un 0,2 % hasta 3.655,09 unidades, y las plazas de Sídney, Seúl, Taipéi y Manila registraban incrementos moderados. En sentido contrario, el Hang Seng de Hong Kong cedía un 0,1 % hasta 24.886,23 puntos, y Singapur y Wellington operaban a la baja.

En el mercado de divisas, el euro se situaba en 1,1619 dólares, la libra en 1,3432 dólares y el dólar subía a 148,28 yenes. En materias primas, el West Texas Intermediate (WTI) ganaba un 0,1 % hasta 64,03 dólares por barril, mientras que el Brent del mar del Norte sumaba un 0,2 % para ubicarse en 66,74 dólares.

Aunque la noticia de la prórroga arancelaria ofreció alivio temporal, los inversores se mantienen a la espera del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se conocerá más tarde y podría ser determinante para las decisiones de la Reserva Federal sobre tasas de interés. Un dato superior a lo previsto podría reforzar la presión inflacionaria, mientras que una cifra más moderada aumentaría las probabilidades de un recorte de tipos en la reunión de septiembre.

Entre las compañías de mayor capitalización, Toyota sumaba un 2,74 %, Mitsubishi UFJ un 3,73 % y Sony un 0,77 % (REUTERS/Mike Blake/Archivo)

Stephen Innes, de SPI Asset Management, advirtió: “El IPC es el frente de tormenta que tenemos justo enfrente. Un dato débil y el mercado respirará aliviado. Un dato alto, y el término ‘estanflación’ será lo único de lo que se hable”. Por su parte, Ray Attrill, del National Australia Bank, señaló que el impacto total de los aranceles probablemente no se sentirá hasta finales del verano, dado que muchas empresas esperan claridad sobre las tarifas definitivas antes de ajustar precios.

La semana incluirá otros indicadores relevantes para la Reserva Federal, como precios mayoristas y ventas minoristas, antes de que a fin de mes se publique su indicador de inflación preferido, el PCE subyacente. Las previsiones actuales apuntan a un recorte de tipos en septiembre y a la posibilidad de otro ajuste antes de finalizar el año.

(Con información de EFE y AFP)