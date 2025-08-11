Descubrió el secreto que su marido llevaba años ocultando y él la mató: la golpeó con una sartén y la prendió fuego

Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta cargos de homicidio e incendio premeditado tras la muerte de su esposa (Facebook)

Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta una acusación formal por homicidio tras la muerte de Irene Gaw-Lai en San Marino, California. El cuerpo de la doctora, de 56 años, fue encontrado sin vida el 6 de enero de 2025 en el estudio incendiado de su residencia, una propiedad valorada en USD 2,6 millones.

Según detalló CBS News, la víctima vivía allí junto a sus gemelos de 16 años y su esposo separado, ahora imputado. Siete meses después del hecho, las autoridades del estado presentaron cargos por asesinato contra Lai.

Las cámaras de seguridad y testimonios clave permitieron reconstruir el día del asesinato en la residencia familiar (Corte de California)

La investigación realizada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles apunta a que Lai habría matado a su esposa luego de que ella descubriera un secreto guardado durante años: poseía múltiples propiedades inmobiliarias exclusivamente a su nombre, ocultando así un imperio de inversiones que legalmente correspondía a ambos.

El matrimonio arrastraba más de dos décadas de conflictos, con repetidas solicitudes de divorcio. Según documentos judiciales, Gaw-Lai también pidió la revocación de su acuerdo prematrimonial al destaparse la fortuna secreta de Lai.

Los resultados que arrojó la autopsia

La autopsia determinó que Gaw-Lai sufrió un severo traumatismo craneal y posteriormente fue quemada viva. Entre las lesiones destacaron la fractura de la cuenca del ojo, la nariz rota y la pérdida de un diente.

Cerca del cuerpo, el Departamento de Bomberos de San Marino encontró una sartén manchada de sangre y un bate de béisbol metálico con rastros hemáticos. La habitación presentaba dos focos de incendio: uno junto al cuerpo y otro a dos metros de distancia, con quemaduras que cubrían 60% de la superficie corporal de la víctima.

El matrimonio arrastraba décadas de conflictos y solicitudes de divorcio antes del crimen (Corte de California)

Reconstrucción del día del crimen

La mañana del 6 de enero, Lai llegó a la casa alrededor de las 07:00 para llevar a los gemelos a su práctica de béisbol. Seis minutos más tarde, los registros de las cámaras Ring revelaron que los sensores del comedor y del jardín —orientados al lugar donde fue encontrado el cuerpo— fueron deshabilitados manualmente. Tras dejar a sus hijos, Lai afirmó que iría al trabajo, aunque las cámaras detectaron un automóvil similar al suyo de vuelta a la zona a las 08:19.

A las 09:46, una vecina alertó a los servicios de emergencia al percibir humo en la vivienda. Según la testigo, Lai se encontraba dentro del domicilio y, al mencionarle la presencia de humo, parecía desconcertado. Respondió que su esposa había salido a recoger a los gemelos, aunque el vehículo de Gaw-Lai seguía estacionado en el exterior.

Esa noche, los gemelos permanecieron en la casa de su tía por temor a su padre. “Tenían miedo”, aseguró el abogado y primo de Gaw-Lai. Lai enfrenta cargos tanto por asesinato como por incendio premeditado.

La autopsia de Irene Gaw-Lai confirmó traumatismo craneal severo y quemaduras en el 60% de su cuerpo (Corte de California)

Imperio inmobiliario oculto y negociación fallida

Los familiares revelaron que la pareja había estado discutiendo una posible reconciliación, pero Gaw-Lai había establecido una serie de condiciones estrictas. En mensajes de texto incluidos en los expedientes judiciales, la doctora le contó a su hermano que Lai la estaba “suplicando que regresara” después de que ella presentara la demanda de divorcio.

Sus demandas incluían no solo la anulación del acuerdo prematrimonial, sino también que él asistiera a terapia psicológica. Cuando su hermano le preguntó si creía que él aceptaría tantas exigencias, ella respondió: “Depende de qué sea más importante para él”.

La doctora había expresado crecientes temores sobre su seguridad personal. Los documentos judiciales indican que había advertido a sus familiares que tenía miedo “por su seguridad si se quedaba sola con Kevin”. Aunque Lai se había mudado de la casa familiar, visitaba regularmente para llevar a los gemelos a sus prácticas y eventos de béisbol. Gaw-Lai siempre se aseguraba de que sus hijos estuvieran presentes cuando él llegaba.