Mundo

Descubrió el secreto que su marido llevaba años ocultando y él la mató: la golpeó con una sartén y la prendió fuego

Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta cargos por homicidio después de que encontraran el cuerpo de Irene Gaw-Lai en su hogar incendiado de San Marino, California

Por Faustino Cuomo

Guardar
Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta cargos
Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta cargos de homicidio e incendio premeditado tras la muerte de su esposa (Facebook)

Yoon ‘Kevin’ Lai enfrenta una acusación formal por homicidio tras la muerte de Irene Gaw-Lai en San Marino, California. El cuerpo de la doctora, de 56 años, fue encontrado sin vida el 6 de enero de 2025 en el estudio incendiado de su residencia, una propiedad valorada en USD 2,6 millones.

Según detalló CBS News, la víctima vivía allí junto a sus gemelos de 16 años y su esposo separado, ahora imputado. Siete meses después del hecho, las autoridades del estado presentaron cargos por asesinato contra Lai.

Las cámaras de seguridad y
Las cámaras de seguridad y testimonios clave permitieron reconstruir el día del asesinato en la residencia familiar (Corte de California)

La investigación realizada por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles apunta a que Lai habría matado a su esposa luego de que ella descubriera un secreto guardado durante años: poseía múltiples propiedades inmobiliarias exclusivamente a su nombre, ocultando así un imperio de inversiones que legalmente correspondía a ambos.

El matrimonio arrastraba más de dos décadas de conflictos, con repetidas solicitudes de divorcio. Según documentos judiciales, Gaw-Lai también pidió la revocación de su acuerdo prematrimonial al destaparse la fortuna secreta de Lai.

Los resultados que arrojó la autopsia

La autopsia determinó que Gaw-Lai sufrió un severo traumatismo craneal y posteriormente fue quemada viva. Entre las lesiones destacaron la fractura de la cuenca del ojo, la nariz rota y la pérdida de un diente.

Cerca del cuerpo, el Departamento de Bomberos de San Marino encontró una sartén manchada de sangre y un bate de béisbol metálico con rastros hemáticos. La habitación presentaba dos focos de incendio: uno junto al cuerpo y otro a dos metros de distancia, con quemaduras que cubrían 60% de la superficie corporal de la víctima.

El matrimonio arrastraba décadas de
El matrimonio arrastraba décadas de conflictos y solicitudes de divorcio antes del crimen (Corte de California)

Reconstrucción del día del crimen

La mañana del 6 de enero, Lai llegó a la casa alrededor de las 07:00 para llevar a los gemelos a su práctica de béisbol. Seis minutos más tarde, los registros de las cámaras Ring revelaron que los sensores del comedor y del jardín —orientados al lugar donde fue encontrado el cuerpo— fueron deshabilitados manualmente. Tras dejar a sus hijos, Lai afirmó que iría al trabajo, aunque las cámaras detectaron un automóvil similar al suyo de vuelta a la zona a las 08:19.

A las 09:46, una vecina alertó a los servicios de emergencia al percibir humo en la vivienda. Según la testigo, Lai se encontraba dentro del domicilio y, al mencionarle la presencia de humo, parecía desconcertado. Respondió que su esposa había salido a recoger a los gemelos, aunque el vehículo de Gaw-Lai seguía estacionado en el exterior.

Esa noche, los gemelos permanecieron en la casa de su tía por temor a su padre. “Tenían miedo”, aseguró el abogado y primo de Gaw-Lai. Lai enfrenta cargos tanto por asesinato como por incendio premeditado.

La autopsia de Irene Gaw-Lai
La autopsia de Irene Gaw-Lai confirmó traumatismo craneal severo y quemaduras en el 60% de su cuerpo (Corte de California)

Imperio inmobiliario oculto y negociación fallida

Los familiares revelaron que la pareja había estado discutiendo una posible reconciliación, pero Gaw-Lai había establecido una serie de condiciones estrictas. En mensajes de texto incluidos en los expedientes judiciales, la doctora le contó a su hermano que Lai la estaba “suplicando que regresara” después de que ella presentara la demanda de divorcio.

Sus demandas incluían no solo la anulación del acuerdo prematrimonial, sino también que él asistiera a terapia psicológica. Cuando su hermano le preguntó si creía que él aceptaría tantas exigencias, ella respondió: “Depende de qué sea más importante para él”.

La doctora había expresado crecientes temores sobre su seguridad personal. Los documentos judiciales indican que había advertido a sus familiares que tenía miedo “por su seguridad si se quedaba sola con Kevin”. Aunque Lai se había mudado de la casa familiar, visitaba regularmente para llevar a los gemelos a sus prácticas y eventos de béisbol. Gaw-Lai siempre se aseguraba de que sus hijos estuvieran presentes cuando él llegaba.

Temas Relacionados

FeminicidioIrene Gaw-LaiYoon Kevin LaiSan Marino CaliforniaAcuerdo prematrimonialViolencia de géneroNewsroom BUE

Últimas Noticias

Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU

El canciller, que presentará en la Asamblea en Nueva York la decisión final, dijo que si es positiva, a finales de septiembre Wellington dirá “cuándo y cómo” hará el reconocimiento

Nueva Zelanda se plantea reconocer

El antes y después de Gaza: imágenes aéreas revelan la magnitud de la devastación tras meses de bombardeos

Las comparativas de drones y satélites muestran cómo barrios con bulevares y mercados han quedado reducidos a escombros y calles bloqueadas por la destrucción

El antes y después de

Greta Thunberg y otros activistas encabezarán una nueva misión marítima para entregar ayuda humanitaria a Gaza

La flotilla partirá el 31 de agosto desde España y se unirá a barcos que zarparán desde Túnez y otros puertos, en una operación coordinada con movilizaciones en más de 40 países

Greta Thunberg y otros activistas

Tensión en el mar Meridional: dos buques del régimen chino chocaron mientras hostigaban a una patrullera filipina

La colisión ocurrió cerca del atolón de Scarborough, una zona en disputa donde Manila ha denunciado maniobras peligrosas y uso de cañones de agua contra sus embarcaciones

Tensión en el mar Meridional:

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

El primer ministro Anthony Albanese sostuvo que la paz será solo temporal mientras israelíes y palestinos no cuenten con estructuras políticas permanentes

Australia confirmó que reconocerá al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuál es la temperatura promedio

¿Cuál es la temperatura promedio en Santiago Ixcuintla?

Se registra sismo en Tonalá, Chiapas

Puebla: este es el precio de la gasolina hoy

Alianza entre El Mayito Flaco y El Chapo Isidro estaría quebrándose, según José Luis Montenegro

Murió Miguel Uribe Turbay: el precandidato presidencial colombiano fue víctima de un atentado sicarial en junio

INFOBAE AMÉRICA
Nueva Zelanda se plantea reconocer

Nueva Zelanda se plantea reconocer al Estado de Palestina en la Asamblea de la ONU

Morante de la Puebla recibe el alta hospitalaria tras la cornada que sufrió en Pontevedra

Anas al Sharif, el incansable reportero que narró y enseñó al mundo el horror de su Gaza

El Gobierno de Gaza eleva a 6 los periodistas asesinados en ataque a reporteros de Al Jazeera

Más enjambres de huracanes se esperan en el Atlántico Norte

ENTRETENIMIENTO

La transformación física de Tahar

La transformación física de Tahar Rahim para “Alpha”: 22 kilos menos y un método de preparación extrema

La autocrítica de Liam Neeson sobre el final de su personaje en Star Wars

La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati

La vez que Sean Penn habló sobre la feminización de los hombres: “Dejan sus vaqueros para ponerse falda”

Katy Perry mostró sus heridas tras un accidente en el escenario durante su gira Lifetimes Tour