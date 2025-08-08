Japón perdió casi un millón de habitantes en un año, el mayor descenso de población en más de medio siglo

Japón pierde casi un millón de habitantes en un año, el mayor descenso poblacional en más de medio siglo (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Japón enfrenta una crisis demográfica inédita en su historia contemporánea, marcada por un pronunciado descenso en la población, el envejecimiento acelerado y profundas transformaciones en su estructura social y económica. Nuevos datos publicados el pasado miércoles 6 de agosto por el Ministerio del Interior y Comunicaciones muestran que el número de ciudadanos japoneses se redujo en 908.574 en 2024 prácticamente triplicando el número de muertes sobre los nacimientos, lo que evidencia la gravedad de un fenómeno que se prolonga desde hace dieciséis años consecutivos.

Causas del descenso demográfico en Japón

La baja natalidad y el envejecimiento acelerado agravan la crisis demográfica en Japón (REUTERS/Issei Kato)

La raíz del declive poblacional japonés es multifacética y tiene aspectos tanto sociales como económicos y culturales. Uno de los factores determinantes es la baja natalidad, con 686.061 nacimientos en el último año, la cifra más baja desde que existen registros en 1899. Por cada bebé nacido, fallecieron más de dos personas, lo que aceleró el ritmo de despoblación. Esta baja tasa de fertilidad se arrastra desde la década de 1970 y no ha logrado revertirse pese a numerosos esfuerzos públicos.

Las causas estructurales del fenómeno incluyen el alto costo de la vida, salarios estancados y una cultura laboral rígida que desincentiva la formación de familias. Muchos jóvenes tienen dificultades para acceder a vivienda y empleo estables, mientras que las largas jornadas laborales y la falta de políticas de conciliación vida-trabajo dificultan el cuidado y la crianza de hijos. Además, persisten roles de género tradicionales, que asignan a la mujer la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado, desincentivando así la maternidad y limitando el apoyo institucional y familiar disponible.

Envejecimiento de la población y consecuencias sociales

El gobierno japonés implementa políticas para incentivar la natalidad, pero enfrenta barreras culturales y sociales (REUTERS/Issei Kato)

Uno de los efectos más visibles y preocupantes del descenso demográfico es el envejecimiento acelerado de la sociedad japonesa. Actualmente, las personas de 65 años o más representan casi el 30% de la población, una proporción solo superada por Mónaco a nivel mundial. Al mismo tiempo, la población en edad laboral (entre 15 y 64 años) disminuye hasta situarse en torno al 60%, lo que eleva la carga económica y social sobre ese grupo.

Esta dinámica provoca una presión significativa sobre los sistemas de seguridad social y salud pública, con una base cada vez menor de contribuyentes para sostener pensiones y servicios médicos. El país experimenta también un aumento en el número de pueblos y aldeas despoblados: hay casi cuatro millones de hogares vacíos, reflejo del éxodo rural, el envejecimiento y la falta de relevo generacional. La soledad y el aislamiento social aumentan entre los adultos mayores, generando nuevos desafíos en salud mental, atención a la dependencia y cohesión comunitaria.

Políticas gubernamentales para aumentar la natalidad

El envejecimiento de la población japonesa aumenta la presión sobre los sistemas de salud y pensiones (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Ante este panorama, el gobierno japonés lleva años desplegando políticas dirigidas a incentivar la natalidad. El primer ministro Shigeru Ishiba calificó la situación de “emergencia silenciosa” y ha promovido medidas como la gratuidad en guarderías y jardines de infancia, horarios laborales más flexibles, subsidios de vivienda, y permisos parentales remunerados. Sin embargo, la eficacia de estas políticas ha sido limitada debido a barreras profundamente arraigadas en la sociedad.

La escasa conciliación entre vida y trabajo, junto al peso de los roles de género y la tradición, dificultan que las mujeres tengan hijos sin renunciar a su carrera profesional. Los incentivos económicos, aunque útiles, no logran revertir la percepción social del costo, el esfuerzo y la soledad que implica criar hijos en el contexto japonés actual. Así, la tasa de fertilidad se mantiene persistentemente baja, agravando la tendencia demográfica.

Rol y límites de la inmigración en el recambio poblacional

La inmigración crece en Japón, pero su impacto en el recambio poblacional es limitado por desafíos de integración (REUTERS/Stringer/File Photo)

La inmigración representa una de las alternativas más factibles para mitigar el descenso poblacional, pero su integración sigue presentando desafíos culturales y políticos. En los últimos años, el gobierno ha facilitado la entrada de trabajadores extranjeros y ha impulsado visas para nómadas digitales y programas de capacitación. Como resultado, el número de residentes extranjeros alcanzó un récord de 3,6 millones, cerca del 3% de la población total.

No obstante, la inmigración sigue siendo un tema delicado en una sociedad tradicionalmente conservadora y homogénea. El recambio poblacional a través de extranjeros conlleva debates sobre integración, aceptación social y cambios en la identidad nacional, lo que limita el alcance real de esta estrategia para compensar el envejecimiento y la disminución del total de habitantes.

Cambios en la estructura social y económica del país

Las transformaciones demográficas están remodelando todas las esferas de la vida japonesa. El mercado laboral enfrenta una escasez creciente de trabajadores, lo que acelera la automatización y la inversión en tecnología para sostener la productividad. Las pensiones y servicios médicos absorben una parte creciente del presupuesto público, mientras que el consumo y la demanda interna declinan a medida que envejece la sociedad.

Al nivel comunitario y cultural, los pueblos se vacían, las escuelas cierran y las tradiciones se ven amenazadas por la falta de relevo generacional. El reto de mantener la cohesión y la resiliencia social crece, mientras el país busca adaptarse a una nueva realidad inédita, donde la convivencia entre una población longeva y una base cada vez menor de jóvenes marcará el rumbo social, económico y político del futuro japonés.