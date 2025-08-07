Mundo

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

El mandatario defendió su política comercial como una forma de corregir lo que calificó como “décadas de abuso” por parte de socios extranjeros

Guardar
Trump celebró la entrada en
Trump celebró la entrada en vigor de los nuevos aranceles: “Miles de millones de dólares fluyen hacia Estados Unidos ahora” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la entrada en vigor de una nueva serie de aranceles dirigidos a decenas de países, consolidando su estrategia comercial basada en el proteccionismo y el uso de tarifas aduaneras como instrumento de presión económica.

La medida, efectiva desde la medianoche de EEUU, forma parte del nuevo esquema de comercio exterior con el que el mandatario busca, según ha expresado, “reestructurar el comercio en beneficio de los trabajadores estadounidenses”.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump escribió: “¡Es medianoche! ¡Miles de millones de dólares en aranceles fluyen hacia Estados Unidos ahora!”, subrayando el momento en que se activaron los recargos. Además, reiteró que los nuevos aranceles permitirán que “Estados Unidos vuelva a ser grande y rico”.

Las tarifas se aplican de forma diferenciada según la balanza comercial bilateral. Países con los que Estados Unidos mantiene superávit seguirán enfrentando un arancel mínimo del 10%, mientras que aquellos con déficit serán sujetos a recargos entre el 15% y el 41%.

El comunicado de Trump publicado
El comunicado de Trump publicado en Truth Social

Entre los más afectados figura India, que recibirá un 50% total: 25% aplicado desde este jueves y otro 25% dentro de tres semanas. Trump justificó la sanción por “la compra continua de petróleo ruso” por parte de Nueva Delhi.

El caso de Brasil también fue destacado. Pese a tener superávit con Washington, algunos productos, como el café y la carne, enfrentan un arancel adicional del 50%. El mandatario asoció esta decisión con el proceso judicial contra el ex presidente Jair Bolsonaro, a quien considera una víctima política. En julio, Trump afirmó: “Bolsonaro está siendo perseguido por defender la democracia. Es una caza de brujas”.

México, por su parte, obtuvo una prórroga de 90 días para renegociar sus términos comerciales. Mientras tanto, la mayoría de sus exportaciones están sujetas a un 25%, salvo los productos protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump también anunció nuevas medidas en sectores estratégicos. Este miércoles declaró que impondrá un arancel del 100% sobre chips y semiconductores, aunque aclaró que “si la compañía fabrica en estados unidos, no hay ningún recargo”.

Respecto a los productos farmacéuticos, adelantó que iniciarán con un arancel reducido que escalará gradualmente: “inicialmente vamos a colocar un pequeño arancel sobre los productos farmacéuticos, pero en un año, año y medio como máximo, subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país”, dijo esta semana a la cadena CNBC.

Trump también anunció nuevas medidas
Trump también anunció nuevas medidas en sectores estratégicos. Este miércoles declaró que impondrá un arancel del 100% sobre chips y semiconductores, aunque aclaró que “si la compañía fabrica en estados unidos, no hay ningún recargo” (REUTERS)

La próxima fase de la ofensiva está marcada para el 12 de agosto, fecha en que expira la tregua comercial con China. Ambas potencias mantienen reducciones recíprocas —10% sobre productos estadounidenses y 30% sobre bienes chinos—. Trump indicó que la continuidad del acuerdo dependerá de su evaluación personal: “la decisión final está en mis manos”.

Mientras el gobierno proyecta ingresos adicionales por la vía de las tarifas, surgen interrogantes sobre su impacto en el consumo. Según una encuesta de Morning Consult/The Century Foundation, publicada el 31 de julio, el 83% de los estadounidenses expresó preocupación por el precio de los alimentos.

Trump, sin embargo, sostiene que los beneficios serán mayores a los costos. En declaraciones recientes afirmó: “Entra tanto dinero que consideramos un pequeño reembolso”, aunque no ofreció detalles sobre su implementación. También apuntó: “Lo más importante es saldar la deuda”, en referencia al pasivo público, que a comienzos de agosto superó los 36,8 billones de dólares.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpArancelesEstados UnidosBrasilChinaMéxicoIndiaJair BolsonaroAranceles recíprocosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

La medida se da en medio del proceso judicial contra su esposo, el ex presidente Yoon Suk Yeol, quien permanece detenido tras haber sido destituido por declarar la ley marcial en diciembre

Corea del Sur solicitó la

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

El hombre fue localizado en la zona neutral que divide a ambos países y seguido durante más de 10 horas antes de ser auxiliado frente a la isla surcoreana de Gyodong, cerca de la frontera con Corea del Norte

Un desertor norcoreano fue rescatado

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

El Gobierno de Taiwán confirmó que la empresa no será alcanzada por el nuevo gravamen debido a que ya opera fábricas en Estados Unidos y prevé ampliar su inversión industrial en el país

TSMC, el mayor fabricante mundial

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

El secretario de Estado de EEUU aseguró que se mantienen los contactos con Moscú y Kiev para definir un eventual acuerdo de paz

Marco Rubio advirtió que “aún

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

La reciente apertura japonesa al automóvil estadounidense, celebrada por la administración de Donald Trump como un logro histórico, enfrenta un panorama adverso donde consumidores y particularidades del sector limitan cualquier impacto significativo en las ventas

El acuerdo entre Estados Unidos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“La manzanilla no es solo

“La manzanilla no es solo una bebida de abuelitas, es una herramienta poderosa y la ciencia lo respalda”, señala experto

Cómo limpiar el moho de la goma de la lavadora: tres soluciones naturales para eliminarlo y cuatro consejos para prevenirlo

Operación Sonrisa brinda atención integral gratuita a menores con fisura labial y paladar hendido

Los mejores memes que dejó la carta de Andy López Beltrán tras su viaje a Japón por sus “extenuantes jornadas de trabajo”

Eliminaron las retenciones para la exportación de minerales, hierros y metales

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur solicitó la

Corea del Sur solicitó la detención de la ex primera dama Kim Keon Hee por presunta manipulación bursátil y sobornos

EEUU cuestionó la presencia de China en el canal de Panamá y pidió terminar la concesión a la empresa portuaria Hutchison

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

ENTRETENIMIENTO

Murió Eddie Palmieri, pianista legendario

Murió Eddie Palmieri, pianista legendario y figura clave en la historia de la salsa y la música latina

Una influencer casi se rompe la espalda por hacer un reto viral

El hijo de Ozzy Osbourne recordó a su padre a tres semanas de su muerte: “Vivió su vida plenamente”

¿Dave Franco interpretará a Luigi Mangione? Esto dijo el artista

Así luce hoy Piper Perabo tras 20 años de protagonizar “Coyote Ugly”