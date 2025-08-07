Rusia confirmó que la reunión entre Putin y Trump ya tiene sede: los detalles se conocerán “en los próximos días”

Rusia y Estados Unidos acordaron una reunión entre Putin y Trump “en los próximos días” (REUTERS)

Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos han acordado celebrar una reunión bilateral entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump en los próximos días, según confirmó este jueves el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

“Por sugerencia de la parte estadounidense, se acordó en principio celebrar, en los próximos días, una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, un encuentro entre el presidente Vladimir Putin y Donald Trump”, declaró Ushakov a la prensa en Moscú.

El funcionario indicó que los preparativos ya están en marcha. “Ahora, junto con nuestros colegas estadounidenses, estamos comenzando un trabajo específico”, agregó.

La sede de la reunión, de acuerdo con el asesor del Kremlin, también ha sido seleccionada en principio, aunque aún no se ha hecho pública. “Por cierto, me gustaría señalar que el lugar de la reunión también está, en principio, acordado y lo informaremos más adelante”, dijo.

La confirmación oficial de este encuentro ocurre en un contexto de alta tensión internacional y con una intensificación de los contactos diplomáticos entre Washington, Moscú y los gobiernos europeos, tras los recientes llamados del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a celebrar una cumbre por la paz que incluya un alto el fuego y la participación de líderes mundiales.

Este miércoles, el asesor presidencial Steve Witkoff se reunió con Putin durante tres horas en Moscú, avanzaron en las gestiones para conseguir una tregua en Ucrania y senytaron las bases para el encuentro de alto nivel.

El encuentro bilateral entre los mandatarios fue confirmado por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov (REUTERS)

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Kremlin han divulgado detalles sobre la agenda de la reunión o los temas que serán abordados.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha reforzado una narrativa de presión económica sobre varios aliados tradicionales y adversarios estratégicos, mientras que Putin mantiene su postura en favor de lo que denomina una “seguridad indivisible” en Europa del Este. Ambos líderes ya han mantenido reuniones personales durante el anterior mandato de Trump, incluyendo una cumbre en Helsinki en 2018.

Está previsto que las autoridades rusas y estadounidenses informen en los próximos días sobre la fecha exacta y el lugar del encuentro, que será observado de cerca por la comunidad internacional.

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reiteró este jueves su llamado a un alto el fuego inmediato como condición esencial para avanzar hacia una posible reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, que incluiría también a líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea.

A través de su cuenta oficial en la red X, el mandatario ucraniano afirmó: “Las prioridades están absolutamente claras. Primero, el fin de las matanzas, y es Rusia la que debe aceptar el alto el fuego. Segundo, un formato de líderes, para que una reunión pueda conducir a una paz verdaderamente duradera”.

Zelensky señaló que este jueves mantendría una jornada de múltiples contactos diplomáticos, con el objetivo de coordinar posiciones internacionales a favor de una solución negociada.“Hoy es un día de numerosas llamadas y contactos destinados a lograr avances reales en el camino hacia la paz y garantizar la independencia de ucrania en cualquier circunstancia”, escribió.

Entre las conversaciones previstas, el presidente confirmó una llamada con el canciller alemán Friedrich Merz (REUTERS)

Entre las conversaciones previstas, el presidente confirmó una llamada con el canciller alemán Friedrich Merz, además de intercambios con autoridades de Francia e Italia. También instruyó la realización de una reunión entre asesores de seguridad nacional bajo un “formato especial” convocado por el propio mandatario.

(Con información de AFP)