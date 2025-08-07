Mundo

Desde las costas de Gaza, familiares de rehenes israelíes exigieron un acuerdo de liberación antes de una ofensiva total contra Hamas

Una flotilla partió desde Ashkelon en un intento por influir en las decisiones políticas antes de un posible ataque militar contra el grupo terrorista en el enclave palestino

Guardar
Familiares de los rehenes israelíes en Gaza protestaron en una flotilla cerca de las costas del enclave

Un grupo de familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamas zarpó el jueves desde Ashkelon en una flotilla con rumbo a las cercanías de la Franja de Gaza, en una acción que busca presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu para que priorice un acuerdo de liberación antes de una posible ocupación total del enclave palestino.

Más de 20 personas participaron en la travesía marítima portando banderas amarillas y pancartas con los rostros de sus seres queridos y gritaron sus nombres mientras navegaban hacia el sur. A bordo, Yehuda Cohen, padre del rehén Nimrod Cohen, tomó un megáfono y expresó en inglés: “Mayday, mayday, mayday. Necesitamos ayuda internacional para rescatar a los 50 rehenes que llevan casi dos años en manos de Hamas”. Cohen reiteró el pedido: “Por favor, necesitamos ayuda internacional”.

Familiares de rehenes israelíes exigen
Familiares de rehenes israelíes exigen acuerdo antes de ofensiva en Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

Actualmente, 49 personas siguen secuestradas en Gaza —27 de ellas declaradas muertas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)—, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en el que se capturó a 251 rehenes.

Familiares de rehenes israelíes navegan
Familiares de rehenes israelíes navegan hacia Gaza para exigir un acuerdo de liberación (REUTERS/Amir Cohen)

La movilización marítima se acompaña de llamados a la protesta en tierra. Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, convocó a la ciudadanía a manifestarse frente a la reunión del gabinete de seguridad programada para la noche del jueves. “Netanyahu me prometió un acuerdo, pero se aprovechó de mi dolor y mató la posibilidad de liberarlos”, denunció Zangauker en la red social X. En un video, agregó que el primer ministro y sus aliados están “a punto de condenar a Matan a muerte” y pidió a la población “inundar las calles del país a partir de esta noche”.

El Foro de Familias de Rehenes elevó la presión con un comunicado dirigido al jefe del Estado Mayor de las FDI, el general Eyal Zamir: “Le pedimos que se mantenga firme. Usted es el comandante supremo. No consienta que se ponga en peligro a nuestros seres queridos”. El grupo aseguró que la opinión pública apoya un acuerdo para liberar a los cautivos, y advirtió: “Cualquier otra decisión será inhumana y acarreará un desastre para los rehenes y para todo Israel”.

El Foro de Familias de
El Foro de Familias de Rehenes pide al jefe militar evitar riesgos para los cautivos (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Las tensiones se reflejaron dentro de la cúpula militar. En los últimos días, la prensa israelí informó que Zamir manifestó su oposición a una ocupación total de Gaza, advirtiendo que supondría una “trampa” con el riesgo de que los rehenes que siguen con vida mueran. Según el diario Maariv, Zamir advirtió el martes que intensificar los combates representa un peligro para los secuestrados. El general también se opone a una permanencia prolongada de las tropas en el enclave, ocupado por Israel entre 1967 y 2005.

Pese a estas objeciones, el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró esta semana que el ejército deberá ejecutar las decisiones políticas “con determinación y profesionalismo” una vez sean adoptadas. Netanyahu reiteró que se requiere “derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel”.

El gabinete de seguridad se reunirá este jueves a las 18:00 para votar un nuevo plan de ofensiva militar. Según medios israelíes, la estrategia persigue ampliar el control de las FDI sobre gran parte de Gaza, desmantelar a Hamas y presionarlo para que entregue a los rehenes. El ejército advirtió que este enfoque puede poner en riesgo tanto a los capturados como a los soldados.

Actualmente, 49 rehenes siguen en
Actualmente, 49 rehenes siguen en Gaza; 27 han sido declarados muertos por las FDI (Captura de video)

En paralelo, en el interior de Gaza, la situación humanitaria continúa deteriorándose. La Defensa Civil palestina, controlada por los terroristas de Hamas, informó el miércoles la muerte de 22 personas tras el vuelco de un camión con ayuda alimentaria en el centro del enclave, mientras cientos de civiles esperaban la entrega de víveres.

Hamas acusó a Israel de dificultar deliberadamente la distribución de la asistencia, empujando a los camiones a transitar por rutas llenas de personas. La organización Médicos Sin Fronteras denunció una “crisis del hambre” que consideró devastadora. “Seguimos viendo a pacientes baleados o aplastados en sitios de reparto de ayuda”, señaló una representante en redes sociales.

Desde marzo, Israel impuso un bloqueo total sobre Gaza, levantado parcialmente en mayo; no obstante, la ONU sostiene que la cantidad de asistencia que ingresa sigue siendo insuficiente. Las fuerzas israelíes anunciaron nuevas órdenes de evacuación en barrios de Khnan Younis y áreas de Ciudad de Gaza, donde planean ampliar sus operaciones militares.

Temas Relacionados

Rehenes israelíesHamasBenjamin NetanyahuFuerzas de Defensa de IsraelGazaAshkelonConflicto Israel-GazaLiberación de rehenesMédicos Sin FronterasONUÚltimas noticias América

Últimas Noticias

The Wall Street Journal: Trump apunta a Rusia golpeando a India

Estados Unidos impone un gravamen del 50% a productos indios, buscando frenar la adquisición de crudo ruso y forzar un alto el fuego en Ucrania, mientras exime a China de sanciones similares

The Wall Street Journal: Trump

Rusia confirmó que la reunión entre Putin y Trump ya tiene sede: los detalles se conocerán “en los próximos días”

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov habló sobre el encuentro entre los mandatarios acordado tras la visita de un enviado de Washington a Moscú

Rusia confirmó que la reunión

El mayor incendio forestal de Francia en décadas arrasó un área más grande que París: los bomberos trabajan día y noche

El siniestro cubre al menos 160 kilómetros cuadrados desde el martes, cuando se inició por causas no determinadas. Más de dos mil hombres y varias aeronaves cisterna operan en la región cercana a Marsella

El mayor incendio forestal de

La capital europea que marcó un hito en seguridad vial: lleva un año sin muertes por accidentes de tránsito

Un enfoque integral de movilidad, sumado a innovaciones urbanas y controles estrictos, ha cambiado la historia reciente en materia de prevención de tragedias viales

La capital europea que marcó

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin: “Las prioridades están claras”

El presidente de Ucrania propuso un formato multilateral con garantías de seguridad a largo plazo y contactos diplomáticos activos con la OTAN, EEUU y la Unión Europea

Zelensky exigió un alto el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Quién ganó el pozo de

¿Quién ganó el pozo de más de 32 millones de La Tinka este miércoles 6 de agosto? Revisa aquí los resultados oficiales

¿Cuándo el fin del vínculo laboral es el inicio de una buena reputación?

La serie de Netflix que superó a ‘Indomable’ y se convirtió en la más vista de la plataforma

Los hospitales más negligentes de España: hasta 10 denuncias por mala praxis al día

Un abogado explica cómo dejar tu trabajo correctamente: “Me permite irme con indemnización y derecho a desempleo”

INFOBAE AMÉRICA
The Wall Street Journal: Trump

The Wall Street Journal: Trump apunta a Rusia golpeando a India

Alemania extiende los controles migratorios en la frontera y apuesta por acelerar las deportaciones

Josh Brolin protagoniza 'Weapons': "Quiero ver películas que me impacten emocionalmente, que no sean solo contenido"

El Tesoro coloca 4.989 millones en deuda y eleva la rentabilidad a 3 años, pero la rebaja a 10 y 20 años

Un estudio ofrece esperanza para futuros tratamientos de la incontinencia urinaria

ENTRETENIMIENTO

La segunda temporada de “Indomable”

La segunda temporada de “Indomable” llevará a Eric Bana a un territorio desconocido y cambiará las reglas del juego

El thriller argentino “Nieve Roja” explora secretos, desapariciones y una inteligencia artificial en una base aislada bajo vigilancia extrema

Khloé Kardashian se sinceró sobre la maternidad y la crianza tras el divorcio: “Pedir ayuda no es un signo de debilidad”

La espectacular transformación de Antonio Banderas para interpretar a 5 personajes diferentes en ‘Paddington: Aventura en la Selva’

Murió Eddie Palmieri, pianista legendario y figura clave en la historia de la salsa y la música latina