YouTube y el streaming consolidan su dominio en los hogares británicos

El auge del streaming redefine el consumo audiovisual en hogares británicos durante 2024.(Freepik)

El consumo de medios en el Reino Unido atraviesa una acelerada transformación, impulsada por la digitalización, la fragmentación de audiencias y el rediseño de los modelos de negocio tradicionales. Así lo confirma el informe anual Media Nations UK 2025, publicado por Ofcom el 30 de julio de 2025, que analiza en detalle las tendencias de consumo y la evolución de los sectores de televisión, video, radio y audio durante 2024 y el primer trimestre de 2025. El regulador británico de comunicaciones indica que la televisión y la radio tradicionales pierden terreno ante las plataformas digitales, mientras el streaming y el video online, con YouTube a la cabeza, afianzan su posición como ejes del entretenimiento y la información en los hogares británicos.

El informe destaca el estancamiento de las suscripciones a servicios de streaming, la consolidación de la radio digital y los podcasts, y la fuerte segmentación de hábitos según la edad.

Cambios en el consumo de video y televisión: caída de la TV lineal y auge digital

Según el informe de Ofcom, el tiempo promedio diario dedicado al consumo de video en el hogar se mantuvo estable en 2024, con cuatro horas y 30 minutos por persona, apenas un minuto menos que en 2023. Sin embargo, la distribución de ese tiempo ha cambiado de forma significativa. La visualización de televisión lineal (en directo o en diferido) descendió 4% respecto al año anterior, situándose en dos horas y 24 minutos diarios. Esta tendencia afecta a todos los grupos de edad, a excepción de los mayores de 75 años, quienes incrementaron su consumo de video en 13 minutos y alcanzaron un promedio de seis horas y 26 minutos diarios.

El alcance semanal de la televisión tradicional también disminuyó, aunque más despacio que en ejercicios anteriores: el 73,8% de la población vio televisión lineal cada semana en 2024, frente al 75,5% de 2023. La brecha generacional es pronunciada: el 94% de los mayores de 65 años continúa viendo televisión lineal semanalmente, mientras solo el 45% de los jóvenes de 16 a 24 años lo hace. Entre los menores de 35 años, el consumo de servicios de video bajo demanda por suscripción (SVoD) y plataformas de video online supera con holgura al de la televisión tradicional.

El contenido de los principales broadcasters británicos (BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky) sigue representando la mayor parte del consumo de video en el hogar, con el 56% del total medido por Barb en 2024, aunque esta cifra ha descendido desde el 57% de 2023. El crecimiento de los servicios de video bajo demanda de los propios broadcasters (BVoD) ha sido clave para mantener esta cuota. Por primera vez, el tiempo dedicado a BVoD (25 minutos diarios por persona) superó al de la reproducción grabada de canales en directo (23 minutos).

Entre los programas más vistos del año, “Gavin & Stacey: The Finale” lideró con 18,6 millones de espectadores en BBC One y BBC iPlayer, seguido por la película animada “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” y el drama “Mr Bates vs The Post Office”, ambos con audiencias superiores a 14 millones. Ofcom indicó que los broadcasters ocuparon la mitad de los diez títulos más vistos en 2024, incluyendo los tres primeros puestos.

Industria audiovisual: ingresos, publicidad y nuevas estrategias

El sector audiovisual británico registró un crecimiento modesto en 2024, impulsado principalmente por el video online. Los ingresos totales del sector comercial de televisión y video online alcanzaron los GBP 17.100 millones, un incremento del 3,3% respecto a 2023. No obstante, se aprecian notables diferencias: los ingresos de los broadcasters públicos comerciales se estabilizaron en torno a GBP 2.000 millones, los canales multicanal digitales experimentaron una contracción del 3,2% y los ingresos por SVoD crecieron 10% hasta GBP 4.370 millones, aunque el ritmo se ha ralentizado por la maduración del mercado y el estancamiento en la captación de nuevos suscriptores.

Las plataformas de streaming han respondido fortaleciendo sus ofertas con planes de suscripción basados en publicidad. Los ingresos por BVoD subieron 15% interanual, rebasando por primera vez los GBP 1.100 millones y representando ya una cuarta parte de los ingresos publicitarios totales de los broadcasters. Para Ofcom, esto reafirma la creciente importancia del BVoD como motor de sostenibilidad comercial.

La visualización de YouTube en televisores creció 13% en 2024, alcanzando los 39 minutos diarios por persona. El 41% del tiempo dedicado a YouTube en el hogar se realiza ya en el televisor, frente al 34% del año anterior. En respuesta, broadcasters como ITV y Channel 4 han firmado acuerdos con YouTube para publicar programas completos en sus canales oficiales y mantener el control de la publicidad.

Radio y audio: resiliencia, digitalización y auge de los podcasts

En el ámbito del audio, la radio en vivo se mantiene resistente. Más del 87% de los adultos británicos escuchó radio en algún momento de la semana durante el primer trimestre de 2025, con un promedio de 20,5 horas semanales por oyente. Aunque los ingresos de la radio comercial descendieron 2% hasta GBP 651 millones, el gasto del consumidor en música grabada siguió en ascenso, impulsado por el streaming y el resurgimiento del vinilo.

La radio digital (DAB) representa el 42% de las horas de escucha, seguida de AM/FM (27%) y los altavoces inteligentes (18%). El consumo de radio por altavoces inteligentes va en aumento, aunque DAB persiste como plataforma dominante.

El informe de Ofcom señala el incremento de los podcasts y la música en streaming, especialmente entre los jóvenes de 15 a 34 años, quienes dedican el 58% de su tiempo semanal de escucha a estos formatos, casi el doble que el promedio general (30%). Spotify y YouTube lideran los servicios de audio online, con un 47% y 36% de alcance semanal respectivamente entre adultos, cifras que son todavía más altas en los grupos más jóvenes.

Diferencias generacionales: hábitos divergentes y el papel de las plataformas digitales

La segmentación por edad es crucial en los hábitos de consumo de medios. El 94% de los jóvenes de 15 a 24 años utiliza redes sociales cada mes, mientras menos de la mitad consume televisión o radio tradicionalmente. Los mayores de 75 años se mantienen fieles a los medios convencionales, aunque dos tercios usan servicios de video bajo demanda y más de la mitad accede a redes sociales mensualmente.

El análisis de los “viajes del espectador” muestra que niños y jóvenes eligen primero servicios de SVoD o YouTube al encender el televisor, mientras los mayores de 55 años optan, en su mayoría, por canales lineales. Entre adultos de 16 a 34 años, 30% selecciona SVoD y otra vez 30% un canal lineal como primer destino; solo el 4% de los mayores de 55 inicia su consumo en una plataforma de streaming.

La satisfacción varía según edad y plataforma. El 83% de los usuarios de Netflix se declara satisfecho, cifra que baja al 79% entre jóvenes de 16 a 24 años y sube al 87% de 25 a 34 años. Disney+ y BBC iPlayer mantienen niveles de satisfacción del 80% y 79% respectivamente. Los espectadores de broadcasters públicos muestran un 68% de satisfacción general, según el Public Service Media Tracker 2024 de Ofcom.

Impacto en la industria publicitaria y en la producción de contenidos

La inversión publicitaria en televisión y VoD aumentó 3,8% en 2024, hasta los GBP 5.300 millones, impulsada por el crecimiento del gasto en VoD, que compensó el descenso de la publicidad tradicional. La radio disfrutó de un crecimiento del 3,2% en inversión publicitaria, mientras la prensa escrita siguió en descenso. El gasto en publicidad digital, incluido display y video online, alcanzó los GBP 34.600 millones, con un crecimiento del 20,2% frente al año anterior.

Ofcom destaca la convergencia de formatos y el surgimiento de nuevos modelos de monetización, como la integración de servicios de streaming en paquetes de televisión de pago y la colaboración entre broadcasters y plataformas digitales. Ejemplo de ello es el acuerdo entre Sky y Warner Bros. Discovery para incluir el servicio Max en la oferta de Sky desde 2026, así como la integración de Netflix, Disney+ y Apple TV+ en los interfaces de los principales operadores de televisión de pago.

La inversión en programación original de los broadcasters públicos subió 2% en 2024, hasta GBP 2.800 millones, impulsada por la cobertura de grandes eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Sin embargo, se observa una reducción en el número de horas de programación original, a cambio de producciones de mayor impacto.

Programas y eventos más vistos y escuchados

La fragmentación de audiencias marca los desafíos y oportunidades de la industria de medios en el Reino Unido. (Kaboompics.com/Pexels)

El listado de programas más vistos en 2024 refleja la diversidad de la oferta y la competencia entre broadcasters y plataformas de streaming. Además de los títulos ya citados, destacan producciones de Netflix como “Minions: The Rise Of Gru”, “Fool Me Once” y “Baby Reindeer”, y la película “Moana Sing Along” en Disney+. En deportes, la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra fue el evento en directo más visto, con 19,8 millones de espectadores en BBC, ITV y STV.

Durante el primer trimestre de 2025, la serie británica de Netflix “Adolescence” fue el contenido más visto, con 12,2 millones de espectadores, siendo la primera vez que un título de SVoD lidera el ranking semanal de Barb. En radio, la BBC y los grandes grupos comerciales (Global, Bauer) siguen en cabeza, mientras los podcasts y la música en streaming continúan ganando espacio entre los más jóvenes.

Perspectivas: digitalización y transformación continua

Según Ofcom, la digitalización y los cambios en los hábitos de consumo seguirán impulsando la transformación del sector de medios británicos. La convergencia de formatos, la fragmentación de audiencias y la adaptación de los modelos de negocio a la nueva realidad digital definen un escenario en constante evolución, donde la innovación y la respuesta a las preferencias de cada grupo demográfico serán decisivas para la sostenibilidad del sector.