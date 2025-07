Estados Unidos y aliados europeos condenaron el “creciente número de amenazas” de los servicios de inteligencia de Irán

Más de una decena de países condenan las amenazas de los servicios de Inteligencia de Irán

Estados Unidos y una docena de países aliados emitieron este jueves una dura condena contra el régimen de Irán por las actividades de sus servicios de inteligencia, a los que acusan de ejecutar un “creciente número de amenazas” en suelo europeo y norteamericano. En un comunicado conjunto, al que tuvo acceso la prensa, los gobiernos denunciaron un patrón coordinado de operaciones que incluyen intentos de asesinato, secuestros y acoso contra ciudadanos, en una “clara violación de nuestra soberanía”.

“Estamos unidos en nuestra oposición a los intentos de los servicios de inteligencia iraníes de matar, secuestrar y acosar a personas en Europa y Norteamérica”, afirma el texto firmado por Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Francia, Canadá, Bélgica, Austria, Suecia, Países Bajos, República Checa, Dinamarca, Finlandia y Albania.

Los firmantes advirtieron además que estos operativos no solo son ejecutados por agentes estatales, sino que cuentan con el apoyo de redes criminales internacionales. “Estos servicios están colaborando cada vez más con organizaciones criminales internacionales para atacar a periodistas, disidentes, ciudadanos judíos y funcionarios actuales y anteriores en Europa y América del Norte”, alertaron, y subrayaron: “Esto es inaceptable”.

La declaración también hizo un llamado directo a Teherán para que “ponga fin de inmediato a tales actividades ilegales en nuestros respectivos territorios”. Aunque no se detallaron ataques específicos, el documento dejó en claro que cualquier intento será considerado como una violación a su soberanía. Los gobiernos también se comprometieron a trabajar juntos para frustrar cualquier complot.

Las preocupaciones de las agencias de inteligencia no son nuevas. En el Reino Unido, por ejemplo, funcionarios han advertido sobre la creciente frecuencia de complots presuntamente orquestados por Teherán.

Tres supuestos espías iraníes enfrentan cargos por vigilar y planear actos de violencia contra periodistas exiliados. A principios de este mes, el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento declaró que “Irán representa una amenaza amplia, persistente e impredecible para el Reino Unido”.

En Alemania, los fiscales informaron a principios de julio que un hombre sospechoso de espiar para Irán —recolectando información sobre objetivos judíos en Berlín— fue arrestado en Dinamarca. Aunque las autoridades no brindaron mayores detalles, el caso se suma a una lista de operaciones que habrían sido frustradas en los últimos años.

En Estados Unidos, las amenazas de Irán también han tenido impacto en la seguridad de ex funcionarios del gobierno de Donald Trump. La administración de Joe Biden mantuvo protección financiada por el gobierno para figuras como el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el ex enviado para Irán Brian Hook, todos ellos blanco de amenazas identificadas por agencias de inteligencia.

La firme respuesta diplomática marca un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre Irán y Occidente, mientras se incrementan las tensiones por la actividad internacional de los servicios iraníes.

(Con información de agencias)