Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría bombardear de nuevo instalaciones nucleares iraníes si se reinician

Donald Trump (Christopher Furlong/Pool via REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que su país está dispuesto a bombardear nuevamente las instalaciones nucleares de Irán si el régimen de Teherán intenta reiniciar su programa atómico. La amenaza se produjo durante una rueda de prensa celebrada en Escocia, donde Trump recibió al primer ministro británico Keir Starmer en su club de golf Turnberry, en la costa oeste del país.

“Destruimos sus capacidades nucleares. Pueden intentar empezar otra vez. Si lo hacen, las eliminaremos más rápido de lo que pueden levantar un dedo”, declaró el mandatario ante periodistas. Según sus palabras, Irán ha emitido “señales desagradables” en las últimas semanas y cualquier esfuerzo por retomar su programa será “inmediatamente aplastado”.

La tensión entre Washington y Teherán se intensificó el mes pasado, cuando fuerzas estadounidenses, apoyadas por Israel, bombardearon tres instalaciones nucleares iraníes que, según Washington, formaban parte de un plan encubierto para desarrollar armamento atómico. Irán ha negado en reiteradas ocasiones que su programa tenga fines militares, insistiendo en que está destinado exclusivamente a usos civiles.

La respuesta desde Teherán no tardó en llegar. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió en la red social X que cualquier nueva agresión “recibirá una respuesta más decidida” y “será imposible de ocultar”.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, habla durante una reunión en Ilam, Irán. 12 de junio de 2025 (Página web de la Presidencia de Irán/WANA /Handout vía REUTERS)

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó de “delirio” las afirmaciones de Trump y reafirmó que Irán continuará enriqueciendo uranio “en el marco de las leyes internacionales”.

“Nuestras capacidades nucleares están en las mentes de nuestros científicos, no en las instalaciones”, dijo Pezeshkian en una entrevista con la cadena Al Jazeera. Además, subrayó que Irán no aceptará amenazas ni imposiciones en el marco de futuras negociaciones, aunque reconoció que no es optimista respecto al alto el fuego alcanzado con Israel el pasado 24 de junio.

Durante esa tregua, que se logró tras doce días de enfrentamientos iniciados por una ofensiva israelí el 12 de junio, tanto Israel como Estados Unidos llevaron a cabo bombardeos contra objetivos clave en territorio iraní. Pezeshkian señaló que su país está preparado para responder a cualquier nuevo ataque. “Nuestras Fuerzas Armadas están listas para golpear de nuevo en las profundidades de Israel”, aseguró.

El presidente iraní también denunció que Israel intentó asesinarlo durante un bombardeo el 15 de junio, mientras participaba en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Aunque sólo resultó herido levemente, Pezeshkian acusó al gobierno israelí de intentar “sumir al país en el caos para derrocar a las autoridades”.

Según el mandatario, la ofensiva israelí fracasó en su objetivo de “eliminar a los principales líderes” de Irán y sostuvo que Tel Aviv está ocultando las pérdidas que sufrió durante los enfrentamientos. “Israel nos ha dañado y nosotros les dañamos a ellos. Golpearon fuerte y nosotros respondimos con dureza”, afirmó.

Trump, por su parte, ha reiterado que su postura contra la proliferación nuclear de Irán es firme, aunque su retórica ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

(Con información de Reuters y EP)