Apareció muerto el ministro de Transporte ruso que acababa de ser destituido por Vladimir Putin

El cesado ministro de Transporte de Rusia Roman Starovoit. Encabezaba la cartera desde mayo de 2024, tras ocupar el cargo de gobernador de la región de Kursk. (REUTERS/Maxim Shemetov/archivo)

El ex ministro de Transporte ruso Roman Starovoit fue encontrado muerto el lunes en las afueras de Moscú, horas después de que el presidente Vladimir Putin lo destituyera de su cargo sin explicar públicamente los motivos, informaron agencias de noticias rusas.

Starovoit, de 53 años, se disparó en el distrito urbano de Odintsovo, según informó la portavoz oficial del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Svetlana Petrenko. “Hoy, en el distrito urbano de Odintsovo, fue encontrado el cuerpo del ex ministro de Transporte, Roman Vladimirovich Starovoit, con una herida de bala en su coche personal”, declaró Petrenko.

Los órganos de investigación de la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de Rusia (el equivalente ruso del FBI estadounidense) para la Región de Moscú están trabajando en el lugar de los hechos y estableciendo las circunstancias del incidente. Las autoridades enfatizaron que la principal versión que manejan es el suicidio.

Gestión lastrada de problemas

La destitución de Starovoit se había anunciado temprano el lunes mediante un decreto presidencial publicado por el Kremlin, que reflejaba la decisión de Putin de “destituir a Roman Vladimirovich Starovoit del cargo de ministro de Transportes de la Federación Rusa”, con efecto inmediato.

El documento no especificaba las razones detrás de la decisión del jefe de Estado, pero el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que el despido de Starovoit no estaba relacionado con la pérdida de confianza en su figura. “En el decreto (de destitución) se suele indicar que es por pérdida de confianza cuando así se ocurre”, dijo Peskov, quien insistió en que en esta ocasión el documento oficial no incluyó esta aclaración.

Starovoit había asumido la cartera de Transportes en mayo de 2024, tras ocupar el cargo de gobernador de la región de Kursk entre 2019 y el momento de su nombramiento como ministro. Su gestión al frente del ministerio coincidió con el agravamiento de los problemas de transporte causados por la guerra en Ucrania, incluyendo constantes casos de sabotaje, incendios y explosiones en las líneas de transporte, principalmente ferroviarias.

Al frente de la región de Kursk, Starovoit fue sustituido por Alexéi Smirnov, quien fue arrestado en abril pasado acusado de un delito de corrupción y estafa en la construcción de líneas defensivas junto a la frontera con Ucrania.

En agosto de 2024, tres meses después de que Starovoit dejara Kursk para asumir su cargo en el Gobierno, las Fuerzas Armadas de Ucrania invadieron y ocuparon parte de esa región, de la que fueron expulsadas solo en abril pasado.

Caos en los aeropuertos por los drones de Ucrania

Vista de la Terminal C del aeropuerto Sheremetyevo en las afueras de Moscú. (REUTERS/Maxim Shemetov)

La destitución se produjo en momentos en que Rusia enfrenta graves problemas de transporte debido al conflicto ucraniano. Durante el fin de semana, la agencia de transporte aéreo Rosaviatsia registró casi 500 cancelaciones y 2.000 aplazamientos de vuelos por motivos de seguridad relacionados con ataques de drones ucranianos.

Los drones ucranianos han provocado el caos en los aeropuertos rusos, especialmente en los de Moscú y San Petersburgo, donde se han producido en los últimos tres días más de dos mil cancelaciones y aplazamientos por motivos de seguridad. Esta situación ha dejado varados en los aeropuertos a miles de pasajeros, algunos de los cuales tuvieron que esperar más de 24 horas para llegar a su destino, justo cuando acaba de comenzar la temporada estival.

Como consecuencia de las cancelaciones aéreas, también se agotaron los boletos en los trenes, tanto de alta velocidad como los nocturnos, que conectan las dos principales ciudades del país, separadas por más de 600 kilómetros.

Andrei Nikitin, el nuevo ministro

Vladimir Putin durante un encuentro con Andrei Nikitin, entonces gobernador de la región de Novgorod, en 2021. (Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Para reemplazar a Starovoit, Putin designó a Andrei Nikitin como ministro de Transporte en funciones. Nikitin había estado ocupando hasta hace poco el cargo de subdirector del Ministerio de Transporte y fue gobernador de la región de Nóvgorod desde 2017 hasta 2025, cuando pasó a ser viceministro de Transporte de la Federación de Rusia.

“Tengo la intención de presentar su candidatura a la Duma Estatal y, si los diputados la apoyan, yo mismo firmaré el decreto que lo designa definitivamente al frente de este ministerio tan importante”, dijo Putin durante una reunión con Nikitin transmitida por televisión.

La crisis aérea se ha intensificado en los últimos días. Las defensas antiaéreas rusas derribaron el lunes por la noche 91 drones ucranianos, de los que ocho supuestamente se dirigían a la capital, según informó el Ministerio de Defensa. Mientras, Ucrania atacó el domingo territorio ruso con más de 200 drones de ala fija, tanto durante la noche como a lo largo del día.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció esta semana acuerdos con Estados Unidos y Dinamarca para incrementar la producción de drones con el fin de golpear infraestructuras estratégicas en territorio ruso.

Aunque la situación parece que se está normalizando, sigue habiendo retrasos en decenas de vuelos en el aeropuerto moscovita de Sheremétevo y más de un centenar en el caso de Púlkovo, en San Petersburgo.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.