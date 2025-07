Israel interceptó dos proyectiles lanzados desde el sur de la Franja de Gaza

Los terroristas de Hamas lanzaron dos misiles contra territorio israelí desde Gaza (REUTERS/Amir Cohen)

El Ejército israelí interceptó este sábado dos proyectiles disparados desde el sur de la Franja de Gaza, provocando la activación de las sirenas antiaéreas en Kisufim.

“Tras las sirenas que sonaron a las 20.00 (17.00 GMT) en Kisufim, dos proyectiles que cruzaron desde el sur de Gaza hacia territorio israelí fueron interceptados por la FAI (Fuerza Aérea Israelí). No se registraron heridos”, señaló el comunicado de las Fuerzas Armadas.

El incidente se produce tras un año y medio de ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, que ha dejado miles de muertos y la mayor parte del enclave gravemente destruida. En territorio israelí, las alarmas han sido frecuentes por la constante amenaza terrorista.

En paralelo a este episodio, el Ejército israelí amplió el viernes la lista de órdenes de evacuación, afectando áreas sensibles como el hospital Naser en Khan Younis, considerado el centro sanitario más relevante del sur de Gaza. Autoridades castrenses de Israel aseguraron poseer ya el “control operativo” de cerca del 65% del territorio gazatí, intensificando con ello la presión sobre la mitad sur de la Franja.

Mientras, la situación política sigue marcada por intentos sucesivos de mediación. Este sábado, los terroristas de Hamas afirmaron haber dado una respuesta “positiva” a los mediadores sobre la última propuesta de alto el fuego en Gaza y declararon su disposición para iniciar “de inmediato” negociaciones orientadas a implementar la tregua.

Hamas dio una respuesta “positiva” a los mediadores y dijo estar preparado para negociar la tregua con Israel (REUTERS/Hatem Khaled)

“Hamas ha concluido sus consultas internas y con las facciones y fuerzas palestinas respecto a la última propuesta de los mediadores para detener la agresión contra nuestro pueblo en Gaza. El movimiento ha presentado una respuesta positiva a los mediadores y está plenamente preparado para iniciar de inmediato una ronda de negociaciones sobre el mecanismo para la implementación de este marco”, señaló la organización extremista en un comunicado.

Según medios israelíes, el grupo terrorista ha planteado a los negociadores modificaciones menores al texto, como la retirada de la gestión de ayuda humanitaria de la Foundation Humanitarian for Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), solicitando que sea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien vuelva a asumir el reparto de suministros. Fuentes cercanas a Hamás igualmente expresaron “satisfacción” con la iniciativa, que actualmente está siendo analizada por las autoridades gubernamentales de Israel.

La propuesta en discusión contempla una tregua inicial de 60 días, plazo durante el cual Hamas liberaría a la mitad de los rehenes israelíes vivos que permanecen en Gaza, así como los cuerpos de unos 30 fallecidos, a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos por parte de Israel. Además, según las mismas fuentes, la iniciativa incluye mecanismos de garantía para asegurar que ninguna de las partes reanude hostilidades mientras avancen las conversaciones, cuyo objetivo final sería un alto el fuego permanente y la retirada gradual y completa de fuerzas israelíes de Gaza.

El contexto diplomático ha estado intensificado en los últimos días. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado martes que Israel habría aceptado la propuesta de alto el fuego de 60 días e instó a Hamás a sumarse al acuerdo. Trump manifestó su esperanza de que el alto el fuego pueda concretarse durante la próxima semana, período en el cual el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tiene previsto visitar la Casa Blanca. “Podría haber un acuerdo en Gaza la próxima semana”, afirmó el mandatario norteamericano, aunque también advirtió que la situación es volátil y que “cambia día a día”.

El plan, impulsado hace meses por el enviado especial de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, fue respaldado desde el inicio por Israel. Por su parte, Hamas lo había rechazado en ocasiones anteriores por no recoger explícitamente la retirada israelí ni el cese completo de su ofensiva militar, condiciones consideradas centrales por los negociadores palestinos.

Trump dijo que la próxima semana podría haber un acuerdo en Gaza (REUTERS/Nathan Howard)

Durante una conversación a bordo del Air Force One, Trump expresó: “Soy muy optimista”, agregando que “eso es bueno. No me han informado aún al respecto. Tenemos que resolverlo. Tenemos que hacer algo con Gaza”. El presidente estadounidense remarcó los esfuerzos actuales de Estados Unidos para facilitar ayuda, dinero y asistencia a la región con el objetivo de paliar la crisis humanitaria que atraviesan los civiles en el enclave palestino.

En cuanto a los detalles logísticos, fuentes citadas por el periódico The Times of Israel confirmaron que el gobierno israelí ya recibió la respuesta formal de Hamás y la está estudiando. En los puntos clave del acuerdo figuran, además de los intercambios de prisioneros y la entrega de cadáveres, la articulación de un marco de garantías internacionales para monitorear el cumplimiento de lo pactado, así como el inicio de negociaciones encaminadas a una solución más amplia para el conflicto.

Por su parte, Hamas ha reiterado la necesidad de una retirada israelí clara y gradual como parte de cualquier solución duradera, insistiendo en que una tregua temporal debe conducir a un alto el fuego permanente y a la reconstrucción total de la Franja, devastada por los ataques y sometida a severas restricciones humanitarias.

Mientras tanto, los habitantes de Gaza y las comunidades israelíes cercanas continúan bajo una tensión constante, alternando entre alertas por fuego de proyectiles y la precariedad de la vida diaria en un enclave marcado por la violencia y los desplazamientos masivos.