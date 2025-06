Identificaron al autor del macabro plan para asesinar a dos bomberos en Idaho: qué se sabe del joven de 20 años

Las autoridades de Estados Unidos han identificado como Wess Roley, de 20 años, al hombre que inició un incendio en la montaña Canfield, en Idaho, y que abrió fuego contra los bomberos que acudieron al lugar, causando la muerte de dos de ellos.

De acuerdo con la versión preliminar de la Policía, Roley habría provocado intencionadamente el incendio el pasado domingo en esta zona boscosa del noroeste del país, para luego emboscar a los equipos de emergencia. Según información de la cadena CNN, el fuego ya ha afectado unas diez hectáreas y sigue activo.

El sheriff del condado de Kootenai, Bob Norris, ofreció nuevos detalles sobre la emboscada del domingo en Canfield Mountain, al norte de Coeur d’Alene, una popular zona de recreo. Según Norris, Wess Roley vivía en su vehículo, había aspirado en el pasado a ser bombero y sólo había tenido un puñado de contactos menores con la policía de la zona.

El transeúnte, de 20 años, atacó a los primeros intervinientes después de que le pidieran que moviera su vehículo, dijo el sheriff el lunes. “No hemos sido capaces de encontrar un manifiesto”, dijo el sheriff, añadiendo que aún se desconocía el motivo.

Norris dijo que las familias de las víctimas están “en estado de shock - absolutamente. Están en shock y todavía lo están procesando”.

Qué se sabe de Wess Roley, el presento autor del incendio y asesinato de dos bomberos en Idaho

Roley había provocado un incendio con pedernal, y los bomberos que acudieron al lugar se encontraron con un tiroteo inesperado. Se refugiaron detrás de los camiones de bomberos, pero dos murieron y un tercero resultó herido durante un tiroteo que duró varias horas.

Según Norris, Roley se suicidó más tarde. “Sabemos que era un transeúnte”, dijo el sheriff. “Sabemos que vivió aquí la mayor parte de 2024. Pero en cuanto a cuándo llegó aquí, por qué estaba aquí, por qué eligió este lugar... no lo sé”.

El abuelo de Wess Roley, Dale Roley, comentó a CNN que su nieto provenía de una familia dedicada al cuidado de árboles y que había estado trabajando en ese sector mientras intentaba definir su futuro profesional. “Quería ser bombero; trabajaba con árboles y quería ser bombero en el bosque”, dijo Dale Roley. “Que yo sepa, de hecho lo estaba buscando”.

Según su abuelo, Wess poseía una escopeta y un rifle largo, aunque no está confirmado si esas fueron las armas usadas en el ataque, que las autoridades han calificado como una emboscada de francotiradores.

Dale Roley agregó que mantenían contacto semanalmente, pero que no habían hablado en el último mes debido a que Wess había perdido su teléfono. Además, señaló que el joven tenía familiares y amigos cercanos, y que el año pasado había viajado de vacaciones a Hawái con su madre, según publicaciones en redes sociales.

“No era un solitario”, declaró Dale Roley a la cadena estadounidense CNN. “No teníamos motivos para sospechar que estuviera involucrado en algo así”. También expresó la esperanza de que su nieto no fuera el responsable del tiroteo.

Registros públicos indican que el sospechoso había vivido anteriormente en la zona de Phoenix. Un sitio web relacionado con atletismo muestra que formó parte del equipo de una escuela secundaria local y que pertenecía a la generación de 2024.

Printouts distributed at a Kootenai County Sheriff’s Office press briefing depict suspect Wess Roley, a day after two firefighters were shot dead, while responding to a fire and the body of a man was later found with a gun nearby in the Canfield Mountain area outside Coeur d’Alene, in Hayden, Idaho, U.S. June 30, 2025. REUTERS/David Ryder

Las autoridades informaron sobre una fotografía publicada por Wess Roley en su cuenta de Instagram. En la imagen, eliminada posteriormente, Roley aparece arrodillado o sentado, vestido con ropa de camuflaje oscura, maquillado y usando una máscara, además de portar municiones. La publicación incluyó la canción “Hunter” (cazador, en inglés) de la cantante Björk.

El sheriff del condado de Kootenai, Bob Norris, señaló que el contenido en redes sociales del sospechoso fue eliminado, aunque se desconoce quién realizó la acción. Ademas, informó que el sospechoso aparentemente se disparó a sí mismo, y que antes del ataque, tuvo una “discusión” con los bomberos. Norris dijo que “todavía están en proceso de investigación” y no proporcionó detalles sobre la interacción entre el tirador y los bomberos.

Las autoridades no han podido encontrar antecedentes penales para el sospechoso de 20 años, pero la policía local ha interactuado con él cinco veces, dijo el sheriff del condado de Kootenai, según CNN.

Una infancia turbulenta

Los documentos judiciales revelan que Roley atravesó dificultades familiares en su infancia. Su madre solicitó el divorcio en septiembre de 2015, cuando él tenía 10 años, alegando en los papeles que su esposo la había amenazado, empujado al suelo y “abierto varias veces las paredes”.

“Amenazó con sentarse afuera de mi casa con un rifle de francotirador o quemarla”, escribió.

Un juez emitió una orden de protección para impedir que el padre tuviera contacto con su esposa o hijo, aunque posteriormente modificó la medida para retirar al menor tras una declaración del padre, en la que aseguraba: “No soy un peligro para mi hijo ni para nadie más” y que su esposa “no dijo la verdad en su declaración”.

El divorcio se finalizó en noviembre de 2015, y la casa de la madre fue nombrada como la “residencia principal” de Wess.

El padre de Roley habló brevemente con un reportero de CNN afuera de su casa en Priest River, Idaho, y dijo no mantener una relación cercana con su hijo, a quien no había visto desde una reunión familiar el año anterior. No respondió a llamadas posteriores relacionadas con las acusaciones documentadas hace una década. La madre del sospechoso tampoco contestó las llamadas realizadas el lunes por la mañana.

Bomberos ingresan a una zona donde dos compañeros fueron asesinados a tiros mientras respondían a un incendio, y donde posteriormente se encontró el cuerpo de un hombre con un arma cerca, en el área de Canfield Mountain, en las afueras de Coeur d’Alene, Idaho, EE.UU., el 30 de junio de 2025. (REUTERS/David Ryder)

Detalles del siniestro

El tiroteo comenzó aproximadamente a las 14:00 horas locales, alrededor de media hora después de que la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Kootenai iniciara las labores de contención del fuego en la montaña Canfield, un parque natural ubicada al este de Coeur d’Alene.

El sheriff del condado, Bob Norris, señaló que el teléfono móvil del sospechoso fue fundamental para localizar su posición como francotirador, permitiendo neutralizar la amenaza. En el operativo participaron cerca de 300 agentes, incluyendo personal del FBI y refuerzos procedentes de otras zonas.

Un tercer bombero también resultó herido en el ataque y actualmente “lucha por su vida”, según declaró el sheriff, quien confirmó que “fue totalmente una emboscada” y que los bomberos “no tuvieron ninguna oportunidad”.

Roley fue encontrado sin vida en la zona montañosa, junto a un arma. No se descarta que existan más armas ocultas en el área, según las autoridades.

En redes sociales, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, expresó su gratitud a los “increíbles” miembros del FBI “en el terreno que ayudan a las autoridades locales en Idaho”.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que su departamento “está supervisando activamente” la situación en Coeur d’Alene y aseguró que “se hará justicia”.

El gobernador de Idaho, Brad Little, también se pronunció, manifestando estar “desconsolado” por lo que describió como un “ataque directo y atroz”, e instó a los ciudadanos del estado a “que recen por” los bomberos y sus familias.

(Con información de Europa Press)