Israel denunció que el régimen de Irán tenía planificado desarrollar miles de misiles con capacidad para atacar Europa

La inteligencia estimaba que Irán pretendía aumentar su arsenal a 20.000 misiles, algunos con capacidad intercontinental (Maxar Technologies/REUTERS)

Israel afirmó este domingo que el régimen de Irán, antes de la guerra de los 12 días, se encontraba en proceso de construir el mayor arsenal de misiles balísticos del planeta, con proyectiles capaces de transportar ojivas de una o dos toneladas y alcanzar objetivos en Europa.

En una entrevista concedida al diario The Sunday Times, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ofreció una nueva y más amplia perspectiva sobre los motivos que llevaron Israel y a Estados Unidos a lanzar una ofensiva conjunta contra Teherán el pasado 13 de junio. Lejos de centrarse únicamente en el programa nuclear iraní, como ha sugerido públicamente el presidente Donald Trump, el gobierno israelí afirma que actuó frente a dos amenazas consideradas existenciales: la amenaza atómica y la amenaza balística.

“En realidad, actuamos debido a dos amenazas existenciales”, explicó Marmorstein. “Una era nuclear, y actuamos en el momento justo porque Irán estaba a punto de construir una bomba. Pero la otra era la amenaza balística”. El portavoz detalló que, antes del estallido del conflicto, la inteligencia estadounidense estimaba que el régimen de Irán contaba con aproximadamente 3.000 misiles balísticos. Sin embargo, Teherán había iniciado una operación a gran escala con el objetivo de multiplicar esa cifra casi por siete, hasta alcanzar los 20.000 misiles, varios de ellos con capacidad para transportar cargas explosivas de gran poder destructivo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Oren Marmorstein

El funcionario israelí ofreció un ejemplo concreto de los riesgos de esa expansión. El martes anterior al alto el fuego, un misil impactó en un refugio en la ciudad israelí de Beersheba, al sur del país, y mató a cuatro personas. “Imaginen si Teherán enviara 10.000 de esos”, dijo. “Esa amenaza era tan existencial para nosotros como una bomba nuclear”.

De acuerdo con Marmorstein, Irán no solo acumulaba misiles, sino que estaba alcanzando niveles industriales de producción. “Estaban alcanzando la escala industrial y a punto de convertirse en el principal productor de misiles balísticos del mundo”, afirmó. Algunos de estos misiles, agregó, eran de tipo intercontinental, con un alcance que superaba con creces el perímetro regional y se extendía a Europa. “Lo cual no es para nosotros”, dijo, aludiendo a que la amenaza se proyectaba más allá del conflicto bilateral entre Irán e Israel.

Israel afirmó que el régimen iraní buscaba desarrollar misiles intercontinentales capaces de alcanzar otras regiones, como Europa

En lo que respecta al programa nuclear iraní, Israel aún no ha publicado la información de inteligencia que justificó el lanzamiento de la operación militar conocida como “León Ascendente”, la misma que el presidente Trump denominó como la “Guerra de los 12 Días”. Sin embargo, Marmorstein sostuvo que el régimen iraní estaba peligrosamente cerca de cruzar el punto de no retorno en el desarrollo de un arma nuclear. “Se acercaban cada vez más, casi al punto de no retorno”, afirmó.

El portavoz israelí atribuyó la aceleración del programa atómico iraní a un acontecimiento específico: el asesinato en septiembre pasado de Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque aéreo en Beirut atribuido a Israel. Según Marmorstein, ese hecho precipitó una escalada por parte del régimen. Una versión similar ha sido sostenida por Trump en sus recientes declaraciones, aunque no ha sido confirmada por la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien testificó ante el Congreso en marzo.

“Operación Martillo de Medianoche”: así fue la misión secreta de EEUU contra las instalaciones nucleares del régimen iraní (REUTERS/ARCHIVO)

Respecto al estado del programa nuclear en el momento del ataque, Marmorstein afirmó que Irán ya había acumulado suficiente uranio enriquecido para construir al menos nueve bombas nucleares. Según su evaluación, se estaba produciendo “una aceleración extrema en su armamentización”, como parte de un plan más amplio para la aniquilación de Israel mediante tres frentes: la amenaza nuclear, la amenaza balística y la amenaza física a través de milicias y grupos aliados en la región.

Sobre el resultado de la operación, Marmorstein la describió como “un éxito que superó nuestras expectativas”. Se refirió a la primera noche de bombardeos, durante la cual, aseguró, se eliminó a todo el alto mando del régimen iraní. “Imagínense la primera noche en que eliminamos a todo el alto mando del régimen iraní; piensen en los nazis privados de todo el mando de la Wehrmacht en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial”, dijo. Y agregó que las operaciones se realizaron con precisión milimétrica: “Casi como James Bond”.

EEUU utilizó los cazas B-2 Spirit para destruir las instalaciones nucleares del régimen iraní (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

A pesar de la controversia que ha generado en Washington la magnitud de los ataques y el uso de bombas antibúnker por parte de Estados Unidos, Israel confía en que los daños han sido severos. “Se han retrocedido años. La carrera nuclear ha recibido un duro golpe”, afirmó Marmorstein. En cuanto al programa de misiles, aseguró que también sufrió un revés significativo: se habrían destruido numerosos misiles y más de la mitad de los 300 lanzadores que poseía Irán. También se atacó la planta de producción de drones Shahed, utilizada por Rusia en sus ataques a Ucrania, lo que —según Marmorstein— fue bien recibido en Kiev.

Uno de los blancos más destacados fue una instalación militar en Yazd que albergaba el misil Khorramshahr, una versión iraní basada en tecnología norcoreana, con capacidad para transportar una ojiva de dos toneladas. Para Israel, ese misil simbolizaba el potencial destructivo que Irán buscaba consolidar.

Durante la entrevista, Marmorstein ofreció detalles personales sobre el impacto del conflicto. Recordó que a las 3 de la madrugada del 13 de junio, una sirena antiaérea lo despertó. “Les dije a mi esposa y a mi madre: ‘Esto es muy serio’”, confesó. Aunque varios misiles iraníes lograron evadir las defensas de la Cúpula de Hierro e impactaron en zonas civiles, derribando edificios y matando a 25 personas, el daño fue mucho menor al que se temía si la operación no hubiera sido lanzada.

EEUU utilizó las bombas antibúnker GBU-75 para destruir las centrales nucleares de Irán (Fuerza Aérea de Estados Unidos vía AP, Archivo)

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, reapareció públicamente el jueves y declaró la victoria sobre Estados Unidos e Israel. Aseguró que Washington se vio obligado a intervenir “porque sentía que, si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente destruido”. Marmorstein se mostró escéptico ante esa afirmación. “Lo cierto es que el régimen iraní sufrió duros golpes no solo en su programa nuclear y balístico, sino también en el CGRI, la milicia Basij, y creo que hay esperanza para algo más...”, dijo. Aunque negó que el objetivo haya sido un cambio de régimen —“eso lo decidirá el pueblo iraní”—, reconoció que su oficina ha intensificado su actividad en redes sociales, publicando mensajes en persa que han alcanzado más de 380 millones de visualizaciones.

Desde el alto el fuego, Irán ha lanzado una nueva ola de represión interna, y según datos que maneja el Ministerio israelí, más de 200.000 iraníes han abandonado sus canales digitales. “Este fue un hito enorme, quizás un punto de inflexión, pero no ha terminado. Retiramos el programa nuclear de Irán hace años, pero no estoy seguro de que la naturaleza de las ambiciones del régimen haya cambiado. La comunidad internacional debe exigir que el régimen se abstenga de cualquier intento insensato de reanudarlo”.