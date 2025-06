Cláusulas polémicas, excéntricos lujos y el precio del silencio: cómo son los acuerdos prenupciales de los multimillonarios

El empresario y la exconductora planifican una boda de alto impacto mediático mientras crece el interés por los términos legales que podrían acompañarla (Evan Agostini/Invision/AP Archivo)

El tercer hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, con un patrimonio superior a los 200.000 millones de dólares, se prepara para contraer matrimonio con Lauren Sánchez en una extravagante celebración de varios días en Venecia. La expectativa no se centra únicamente en los detalles de la fastuosa ceremonia, sino en una pregunta que genera especulación entre observadores y expertos legales: ¿habrá esta vez un acuerdo prenupcial que proteja la fortuna del magnate tecnológico?

La interrogante cobra especial relevancia tras el costoso divorcio que Bezos protagonizó en 2019 con MacKenzie Scott. En aquella ocasión, la ausencia de un acuerdo prenupcial resultó en una transferencia de acciones de Amazon valoradas en más de 35.000 millones de dólares a favor de su ex-esposa, convirtiéndose en uno de los acuerdos de divorcio más costosos de la historia.

Aunque no se pudo confirmar si Bezos y Sánchez firmaron un acuerdo prenupcial, y un portavoz del empresario declinó hacer comentarios al respecto, los abogados especializados en divorcios consideran que sería una decisión imprudente no contar con uno. Según informó The Wall Street Journal, estos instrumentos legales se convirtieron en una de las herramientas más importantes que utilizan los ultra-ricos para proteger sus fortunas en los Estados Unidos.

La separación entre Bezos y Scott marcó un precedente en la historia de los divorcios financieros, con implicancias que aún resuenan en los círculos legales y empresariales (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La evolución de los acuerdos prenupciales entre los ultra-ricos

Los abogados especializados en derecho familiar señalan que los acuerdos prenupciales se volvieron cada vez más comunes entre personas de todos los niveles de riqueza. Sin embargo, para aquellos con patrimonios de nueve cifras o más, estos documentos se transforman en sofisticados instrumentos legales para proteger activos, imperios empresariales y dinastías familiares.

“No quieres que tengan acceso a nada que pueda cambiar significativamente su riqueza”, explica Robert Cohen, abogado neoyorquino cuyo bufete maneja docenas de acuerdos prenupciales anualmente para clientes con patrimonios superiores a los 100 millones de dólares.

La complejidad de estos acuerdos radica en la naturaleza diversa de los activos que poseen los ultra-ricos. Los contratos deben abordar propiedades que no pueden dividirse o venderse fácilmente, como participaciones en startups que no cotizan en mercados públicos, intereses en fondos de capital privado, flujos de regalías por propiedad intelectual y fideicomisos familiares con reglas de distribución complejas.

Documentos más complejos y adaptados a nuevas formas de riqueza reflejan el cambio de enfoque en la protección patrimonial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos jurisdiccionales y protección global

La riqueza extrema conlleva desafíos legales únicos, especialmente cuando los individuos poseen múltiples residencias en diferentes estados y países. Esta diversificación geográfica crea exposición legal en distintas jurisdicciones, ya que un divorcio podría presentarse en cualquier lugar donde la pareja tenga vínculos legales.

Las consecuencias pueden ser devastadoras: un acuerdo prenupcial válido en Nueva York podría ser desestimado en Londres. Por esta razón, los contratos de más alto nivel incluyen cláusulas de elección de ley que establecen qué jurisdicción aplicará independientemente de dónde se desarrolle el divorcio.

“Tenemos los acuerdos revisados por abogados en esas jurisdicciones para asegurar que no habrá problemas”, detalla Cohen. “Recientemente trabajé en un caso donde tuvimos que consultar abogados en ocho jurisdicciones diferentes, por todo el mundo”.

Cláusulas controvertidas y control personal

Los acuerdos prenupciales de los ultra-ricos pueden incluir estipulaciones que van más allá de la división de activos financieros. Algunos contratos especifican quién tendrá acceso al jet privado, cómo se cuidarán los caballos de pura sangre, o incluso quién puede hacer declaraciones sobre el divorcio en redes sociales.

Las cláusulas más controvertidas abordan aspectos del comportamiento personal. Algunos clientes, detalla el WSJ, exigen que sus acuerdos estipulen que el cónyuge mantenga un peso específico, por ejemplo, dentro de 10kg del peso que tenía el día de la boda, o que haga ejercicio cuatro veces por semana durante el matrimonio. Otros buscan penalizaciones financieras por infidelidad: un abogado describió a un cliente que solicitaba un pago de un millón de dólares por cada aventura extramarital.

Randall Kessler, abogado especializado en divorcios con sede en Atlanta, recuerda en diálogo con el medio norteamericano el caso de un jugador profesional de baloncesto que insistió en que su acuerdo prenupcial reconociera que “los jugadores de la NBA son conocidos por tener aventuras”, de modo que la infidelidad no pudiera desencadenar penalizaciones costosas.

Los contratos prenupciales modernos incluyen condiciones que regulan conductas, acceso a bienes y límites en la exposición pública (Freepik)

Aspectos psicológicos del control financiero

Los expertos legales detectan motivaciones psicológicas profundas detrás de estas estipulaciones detalladas. “Cada acuerdo prenupcial es un juego de poder“, afirma Nancy Chemtob, abogada especializada en divorcios de Nueva York. “Es emocionante para ellos tener este control”.

La dinámica de poder favorece típicamente a quien menos se preocupa por el matrimonio. “Si estás dispuesto a alejarte, tienes todas las cartas”, observa Kessler.

“Las personas muy ricas están típicamente acostumbradas a tener control total sobre cada aspecto de su vida”, explica al WSJ Jodi Furr Colton, abogada de Florida. “A menudo no manejan bien la incomodidad y la incertidumbre”.

El deseo de mantener el control absoluto revela tensiones emocionales ocultas detrás de la protección de activos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructuras escalonadas y cláusulas de expiración

La mayoría de los clientes ultra-ricos no buscan dejar a sus cónyuges sin nada. “Encuentro que a menudo están dispuestos a proporcionar lo suficiente en el acuerdo prenupcial para que no sea una gran negociación”, señala Cohen.

Los contratos modernos incluyen frecuentemente “cláusulas de expiración” bajo las cuales el acuerdo expira después de 10 o 20 años, reconociendo que los matrimonios largos evolucionan hacia asociaciones genuinas.

Actualmente, los clientes ultra-ricos prefieren cada vez más acuerdos escalonados, donde un cónyuge podría recibir cinco millones de dólares si hay divorcio después de cinco años de matrimonio y 20 millones después de 10 años.

Los acuerdos contemporáneos buscan equilibrar previsión financiera y reconocimiento del vínculo conyugal a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio del silencio

Una característica constante de estos acuerdos es su capacidad para garantizar el silencio. Aunque los tribunales pueden desestimar demandas amplias de confidencialidad, las cláusulas de no difamación redactadas de manera específica típicamente se mantienen válidas. Las parejas de alto perfil las utilizan para prohibir que ex-cónyuges compartan detalles íntimos, registros financieros o historias embarazosas con los medios.

Los acuerdos de confidencialidad pueden incluso prohibir revelar la existencia del propio acuerdo prenupcial, según Doug Julian, cofundador de HelloPrenup, un sitio web especializado en estos contratos.

Peter Walzer, abogado especializado en derecho familiar de California, ofrece una perspectiva reveladora sobre las motivaciones detrás de estas complejas maniobras legales: “Las personas ricas son inseguras, igual que tú y yo. Quieren ser amadas. La riqueza se convierte en un impedimento porque tienen miedo de ser aprovechadas”.