Tras el anuncio de Trump, Irán condicionó el alto el fuego a que Israel cese sus ataques (REUTERS/Denis Balibouse)

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró este martes que no hay ningún acuerdo formal para un alto el fuego entre Irán e Israel, contradiciendo así el anuncio previo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un cese de hostilidades completo. Las declaraciones de Araghchi fueron emitidas a través de la red social X.

“Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto el fuego o un cese de las operaciones”, afirmó Araghchi. “Como he dicho repetidamente, fue el régimen israelí que empezó la guerra, no nosotros”, añadió. Estas afirmaciones se publicaron poco después de que Trump anunciara que ambos países habían acordado detener la confrontación. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense escribió: “¡ENHORABUENA A TODOS! Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un ALTO EL FUEGO total (en aproximadamente seis horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante doce horas, momento en el cual se considerará que la guerra habrá TERMINADO”.

El mensaje en redes sociales del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi

La declaración del presidente Trump fue difundida apenas unas horas después de que Irán lanzara ataques contra bases militares estadounidenses en Qatar e Irak. Según fuentes regionales, esos ataques habrían sido previamente notificados a Washington, lo que sugiere que Irán buscaba evitar una escalada mayor en el conflicto. Los bombardeos fueron una respuesta a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes ocurridos el fin de semana.

Pese a la aparente voluntad de desescalar, el canciller iraní matizó su posición. En un segundo mensaje, Araghchi afirmó que Irán estaría dispuesto a detener su ofensiva si Israel cesaba completamente sus ataques contra territorio iraní antes de las 4:00 de la madrugada, hora local (00:30 GMT). “Si el régimen israelí pone fin a su agresión ilegal antes de esa hora, no tendremos intención de continuar con nuestra respuesta”, declaró.

Trump anunció que Israel e Irán acordaron un “alto el fuego total” (Carlos Barria/AP)

Ese mensaje fue seguido por otro publicado poco después de las 4:00, en el que el ministro indicó que el Ejército iraní había mantenido sus operaciones militares “hasta el último minuto”. Según Araghchi, las acciones bélicas continuaron hasta las 4:00 de la madrugada, momento en el que Irán habría completado sus objetivos. “Las operaciones de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto, a las 4 a.m.”, escribió en X.

El ministro también agradeció públicamente a las fuerzas militares de su país: “Junto con todos los iraníes, agradezco a nuestras valientes Fuerzas Armadas que permanecen listas para defender nuestra querida patria hasta la última gota de sangre”.

El conflicto actual entre Irán e Israel comenzó el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva contra instalaciones iraníes vinculadas a su infraestructura militar y al enriquecimiento de uranio. Desde entonces, ambos países han intercambiado ataques con drones y misiles, dejando al menos 450 muertos en Irán y 24 en Israel, según cifras de medios estatales y agencias internacionales.

Según Araghchi, las acciones bélicas continuaron hasta las 4:00 de la madrugada, momento en el que Irán habría completado sus objetivos (Europa Press)

Aunque aún no existe confirmación oficial sobre el fin del conflicto, las declaraciones de Araqchí y los movimientos recientes sugieren que las hostilidades podrían estar acercándose a una pausa, condicionada al cese total de la ofensiva israelí. Mientras tanto, la situación sigue siendo volátil, y las próximas horas serán clave para confirmar si se consolidará un armisticio efectivo.

(Con información de EFE)