El médico que engañó a decenas de familias y usó su propio semen para engendrar 49 hijos en su clínica de fertilidad

Jan Karbaat, el hombre que manipuló tratamientos de fertilidad usando su propio esperma sin informar a las pacientes

Jan Karbaat, figura central de uno de los mayores escándalos médicos en Europa, fue durante décadas un respetado médico especialista en fertilidad en los Países Bajos.

Ejerció primero en hospitales y luego en su propia clínica, ubicada en Barendrecht, un suburbio al sur de Róterdam. Según CBC, Karbaat inició su carrera en un momento en que la inseminación artificial con esperma de donante en los Países Bajos carecía de regulación estricta; este procedimiento se realizaba en pocos establecimientos y muchas veces en condiciones poco transparentes.

Era considerado pionero, ya que aceptaba tratar no solo a parejas heterosexuales, sino también a mujeres solteras y lesbianas, algo poco común en la época, y varios de sus colegas y pacientes relataron que, en un principio, su actitud parecía estar inspirada en un idealismo progresista.

Fundó una clínica que operó durante años con graves fallas éticas y legales

Lo que comenzó como un modelo de apertura y apoyo a la diversidad familiar viró, con el tiempo, hacia prácticas secretas e inaceptables.

Decenas de madres consultadas deseaban tener un hijo con ayuda médica y recibían garantías de que se emplearía esperma de donante anónimo, elegido supuestamente a partir de un perfil físico acorde a sus familiares, o incluso, en ocasiones, recibían el compromiso de que el donante estaría disponible para ser identificado en el futuro.

Esther-Louise Heij contó a The Guardian que confió porque Karbaat se presentó como alguien profesional y empático; solicitó fotos familiares para elegir un donante compatible y afirmó que sus hijos podrían conocer un día a su padre biológico.

Sin embargo, estos compromisos nunca se cumplieron. Según declaraciones recogidas por CBC, Karbaat utilizaba su propio semen en los procedimientos, y manipulaba la documentación para ocultar este hecho.

Su caso motivó cambios legales en el acceso a la identidad de donantes en Países Bajos

A sus pacientes les entregaba perfiles detallados de supuestos donantes o les decía que estaban usando el esperma de sus maridos, aunque en muchos casos era mentira.

Diana, una ex paciente entrevistada por CBC, relató que la imagen del médico idealista terminó por revelarse como la de un hombre narcisista e intimidante, que cometía abusos sexuales y hacía comentarios inapropiados durante los tratamientos, lo que a muchas mujeres las dejó traumatizadas.

La clínica de Karbaat se convirtió en un referente de éxito en la reproducción asistida en los Países Bajos, y él mismo aseguraba haber contribuido al nacimiento de aproximadamente 10.000 niños entre los años 80 y los primeros años del 2000.

Estimaciones posteriores, apoyadas por las pruebas de ADN presentadas en los tribunales, elevaron la cifra confirmada a 49 hijos hasta 2019 y sugirieron que el total podría acercarse a 200, como informa The Guardian.

Sus hijos descubrieron su origen biológico tras pruebas genéticas realizadas por su cuenta

Incluso en la etapa final de su vida, Karbaat se negó a cooperar con las familias que querían averiguar la verdad sobre su ascendencia, siempre negando públicamente las acusaciones.

La trama se fue desvelando progresivamente y la magnitud del escándalo solo emergió cuando las víctimas, muchas de ellas ya adultas, comenzaron a sospechar y a buscar respuestas sobre su origen.

The New York Times relata que algunas madres, tras ver diferencias físicas claras entre sus hijos y los padres legales o entre hermanos, iniciaron procesos de indagación genética.

Los niños engendrados en la clínica de Karbaat formaron redes entre medio hermanos tras percibir similitudes físicas notorias

Moniek Wassenaar, psiquiatra y una de las hijas no reconocidas, contó a CBC, que un informante anónimo la alertó tras ver una foto suya y notar un marcado parecido familiar con Karbaat.

Al confrontar al médico en persona, él admitió “podrías ser mi hija”, sin mostrar remordimiento o sorpresa ante la magnitud de su engaño.

En 2009, las autoridades ordenaron el cierre definitivo de la clínica por graves deficiencias administrativas y falta de control sobre los procedimientos de donación.

Un informe estatal concluyó que la documentación de la clínica era tan deficiente que ninguna identidad de los donantes podía considerarse fiable legalmente. A partir de allí, varias familias decidieron iniciar batallas legales para acceder al perfil de ADN de Karbaat.

La viuda y los herederos del médico se opusieron sistemáticamente, alegando defensa a la privacidad familiar, pero un tribunal holandés determinó en 2019 que el derecho de los posibles hijos a conocer su origen biológico primaba sobre la privacidad del difunto.

Las pruebas de ADN, finalmente autorizadas y procesadas en el hospital Canisius Wilhemina de Nimega, confirmaron con alto grado de certeza que Karbaat había engendrado al menos 49 niños cuyas madres creían haber recibido esperma de un donante anónimo.

Lucharon en tribunales para acceder al perfil genético del responsable de su concepción

Las similitudes físicas entre muchos de los hijos resultaban notorias, y bastó el consentimiento de uno de los hijos legales de Karbaat para comparar su ADN con el de personas nacidas tras tratamientos en la clínica para destapar la conexión biológica.

Según explica Defense for Children a The New York Times, antes de 2004 los hijos concebidos por donación anónima en el país no tenían derecho legal a conocer la identidad de sus padres biológicos.

La ley se modificó posteriormente, permitiendo a los adolescentes acceder a información sobre su progenitor biológico al cumplir 16 años, pero las prácticas y archivos oscuros de la clínica Karbaat impidieron que muchos pudieran ejercer ese derecho.