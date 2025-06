El líder opositor bielorruso Sergei Tijanovski le pidió a Donald Trump que interceda por la liberación de todos los presos políticos en su país

Serguéi Tijanovski fue liberado el sábado tras más de cinco años detenido arbitrariamente por la dictadura de Lukashenko (REUTERS/Ints Kalnins)

El líder opositor bielorruso Serguéi Tijanovski reapareció este domingo en Vilna, capital de Lituania, tras su reciente liberación de una prisión en Bielorrusia.

Visiblemente afectado por los años de encierro, Tijanovski dirigió un mensaje directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su intervención para la liberación de los presos políticos que aún permanecen en las cárceles bielorrusas. “Gracias presidente Trump. Ahora tiene tanto poder que una palabra suya puede liberar a todos los presos políticos. Le pido al presidente Trump que pronuncie esa palabra”, declaró en una rueda de prensa.

La petición, cargada de urgencia y esperanza, se produce en un contexto en el que, según la organización no gubernamental Viasna (cuyo nombre significa “primavera”), todavía hay 1.177 personas detenidas por motivos políticos en el país.

La liberación de Tijanovski, junto a otros trece encarcelados, se produjo el sábado, en el marco de la visita a Minsk del enviado estadounidense Keith Kellogg. Este gesto, interpretado como una señal de apertura por parte del dictador Alexander Lukashenko, no ha supuesto, sin embargo, el fin de la represión política en Bielorrusia.

El dictador bielorruso, Alexander Lukashenko (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

Tijanovski, que antes de su encarcelamiento era conocido como bloguero y se había convertido en el principal rival de Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020, apareció ante los medios notablemente más delgado, con solo 79 kilogramos, según relató él mismo.

La emoción fue evidente durante la comparecencia, en la que rompió a llorar en varias ocasiones, especialmente al recordar el reencuentro con su hija. “Mi hija no me reconoció de inmediato y no podía creerse que era realmente yo tras pasar más de cinco años en una prisión bielorrusa”, confesó Tijanovski.

La represión en Bielorrusia se intensificó tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, consideradas fraudulentas por la comunidad internacional. En ese contexto, la esposa de Tijanovski, Svetlana Tijanóvskaya, asumió el liderazgo de la oposición en el exilio, después de que su marido fuera encarcelado en mayo de ese año mientras organizaba piquetes para recabar firmas para su candidatura. Tijanóvskaya se presentó en su lugar a los comicios y, tras el estallido de las protestas antigubernamentales, se vio obligada a abandonar el país junto a otros líderes opositores y cientos de activistas.

Desde el exilio, Tijanóvskaya ha mantenido la lucha por la liberación de su esposo y de los demás presos políticos. Tijanovski, por su parte, reconoció el papel de su esposa como cabeza visible de la oposición. “La líder de la oposición es mi esposa, Svetlana Tijanóvskaya, y no voy a reivindicar nada aquí. Una persona que ha pasado cinco años aislada no puede ser un líder”, afirmó Tijanovski ante los periodistas, en una declaración que subraya la continuidad del liderazgo de Tijanóvskaya en la diáspora bielorrusa.

La líder de las fuerzas democráticas bielorrusas, Svetlana Tijanóvskaya, quien representa a la oposición en el exilio. EFE/Laura P. Gutiérrez

La situación de los presos políticos sigue siendo uno de los principales focos de denuncia de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. Entre los encarcelados más destacados se encuentran María Kolésnikova, condenada a 11 años de prisión, y Víktor Babariko, otro aspirante presidencial en 2020, sentenciado a 14 años. Tanto Tijanovski como Tijanóvskaya han reclamado la liberación de todos ellos.

La ONG Viasna mantiene un registro actualizado de los detenidos, que incluye a activistas, líderes políticos y ciudadanos que participaron en las protestas contra el régimen.

El exilio forzado de los líderes opositores ha marcado la vida política bielorrusa en los últimos años. Tras la oleada de manifestaciones que siguió a las elecciones de 2020, la represión estatal obligó a numerosos dirigentes y activistas a buscar refugio en el extranjero. Tijanóvskaya, desde su residencia en Lituania, ha continuado coordinando los esfuerzos de la oposición y denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Lukashenko.

Durante la rueda de prensa en Vilna, Tijanovski expresó su disposición a sumarse a la lucha contra el régimen, a pesar de las secuelas físicas y emocionales de su prolongado encarcelamiento. “Si no nos enfrentamos a él, devastará nuestro país, creando un país carente de justicia y compasión, una tierra en bancarrota material y espiritual”, enfatizó el líder opositor, en una de las declaraciones más contundentes de la jornada.

Imagen del líder opositor bielorruso Sergei Tijanovski, liberado. INTERNACIONAL SVETLANA TIJANOVSKAYA / X

“Estoy completamente de acuerdo en que la liberación de Bielorrusia no puede comenzar hasta que el régimen de (el presidente ruso, Vladímir) Putin se derrumbe. Si no fuera por Putin, no estaríamos sentados aquí ahora; todo habría terminado en 2020-2021. Estoy absolutamente seguro de ello”, afirmó Tijanovski.

En sus palabras, “Nos llaman traidores allí. Yo llamaría a cualquiera que no se resista a Lukashenko un traidor”, recalcó el opositor, en una declaración que refleja la polarización y el clima de enfrentamiento que persiste en el país.