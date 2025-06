Encontraron muerta en un automóvil a la influencer Kamal Kaur

India se encuentra conmocionada por la muerte de la creadora de contenido Kamal Kaur (Instagram)

La influencer india Kamal Kaur fue hallada muerta el último 11 de junio dentro de un automóvil frente al Hospital Adesh en Bathinda, estado de Punyab. La matrícula del vehículo era falsa y la policía sospecha que su cuerpo fue trasladado allí desde otro lugar.

Kaur era conocida por sus videos en redes como Instagram y YouTube, donde acumulaba más de 600.000 seguidores en redes sociales,. Medios como India Today, Hindustan Times y The Times of India reportaron que la influencer había recibido amenazas. La policía investiga su muerte como homicidio, sin descartar ninguna hipótesis.

Hallazgo y circunstancias de la muerte de Kamal Kaur

Kamal Kaur se había consolidado como una de las creadoras de contenido más influyentes de la India (Instagram)

El miércoles 11 de junio, la Policía de Bathinda respondió a un aviso sobre un fuerte olor proveniente de un automóvil en el área de estacionamiento del Hospital Adesh, parte de una universidad médica privada en Bhucho Kalan.

Al inspeccionar el vehículo, los oficiales encontraron el cuerpo de una mujer, posteriormente identificado como el de Kamal Kaur, cuyo nombre legal era Kanchan Kumari, residente de Ludhiana y de unos treinta años.

Según declaraciones publicadas por la policía en la red X, se están investigando todas las hipótesis posibles. El automóvil donde fue hallado el cuerpo presentaba una matrícula falsa, lo que lleva a sospechar que el crimen pudo haber ocurrido en otro lugar y que el cuerpo fue trasladado al estacionamiento para despistar a los investigadores.

Kamal Kaur había recibido amenazas por algunos de sus contenidos (Instagram)

Perfil público y actividad digital

Kamal Kaur, conocida como Kamal Kaur Bhabhi en redes sociales, contaba con 385.000 seguidores en Instagram y 236.000 suscriptores en YouTube, cifras que reflejan su considerable influencia en el entorno digital. Su contenido, centrado en videos cotidianos y opiniones personales, solía provocar interacción masiva y, en ocasiones, controversia.

La influencer se desplazaba con frecuencia entre ciudades y mantenía una interacción activa con su audiencia. Su notoriedad digital la posicionó como una figura relevante dentro del ecosistema de creadores indios, especialmente en un contexto donde la exposición pública implica tanto reconocimiento como vulnerabilidad.

La policía local y algunos medios locales afirmaron que la investigación continúa en curso para determinar lo sucedido (Instagram)

Amenazas previas y controversias

De acuerdo con Hindustan Times e India Today, la familia de Kamal Kaur había recibido amenazas durante todo el último año. Las intimidaciones exigían que la influencer dejara de publicar contenido considerado “inapropiado”. La presión fue tal que su entorno expresó preocupación por su seguridad.

Según informó The Times of India, algunas publicaciones de Kaur generaron reacciones polarizadas en redes, lo que amplificó su visibilidad, pero también el nivel de exposición y tensión a su alrededor. Estos antecedentes cobran relevancia en el marco de la investigación, que no descarta un posible vínculo entre las amenazas y el crimen.

Investigación en curso

Las autoridades manejan la hipótesis de homicidio. El superintendente superior de policía, Amneet Konda, aseguró que se están analizando todas las líneas de investigación, incluidos los antecedentes de amenazas. El hallazgo de una matrícula adulterada sugiere planificación, y plantea la posibilidad de que el asesinato haya ocurrido en otra locación, lo que amplía el campo de análisis de la policía.

Según datos iniciales citados por India Today, los investigadores sospechan que el cuerpo fue transportado tras la muerte, lo que complica la recolección de pruebas y retrasa la identificación de responsables.

Hasta ahora, no se han determinado móviles específicos ni hay detenidos.