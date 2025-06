Desarrolló amnesia disociativa tras ser violado: qué es este trastorno neurológico

Ron Blake desarrolló amnesia disociativa tras una violación y comparte su historia para ayudar a otros (Ron Blake)

Ron Blake tenía 56 años cuando finalmente comprendió por qué una década de su vida parecía envuelta en una extraña neblina. En mayo de 2014, mientras leía un artículo de la revista Time sobre agresiones sexuales en campus universitarios, los recuerdos bloqueados de su propia violación regresaron como un rayo. Su cerebro había desarrollado amnesia disociativa, un mecanismo de protección que borró de su memoria consciente el trauma de haber sido violado, golpeado y agredido por varios hombres, incluida su expareja.

La amnesia disociativa representa una respuesta neurológica extrema ante experiencias traumáticas devastadoras. Según la Clínica Cleveland, esta condición ocurre “cuando la mente bloquea información importante sobre uno mismo, causando ‘vacíos’ en la memoria”. El cerebro ejecuta este proceso como medida de protección ante experiencias angustiantes, traumáticas o abrumadoras que la persona no está preparada para procesar.

El momento del despertar traumático

Blake, residente de Phoenix en EEUU, recuerda vívidamente el instante en que su memoria se desbloqueó. “A la hora del almuerzo estaba leyendo la historia de portada sobre agresión sexual en el campus. Por alguna razón, eso comenzó a activar recuerdos. Recuerdo que apagué la televisión, dejé de comer y llamé a mi amigo diciendo: ‘Creo que esto me pasó a mí’“, relató a USA Today.

Su amigo ya lo sabía. Blake le había contado sobre la agresión al día siguiente de ocurrida, pero nunca volvió a mencionarlo. Los consejeros de Blake posteriormente diagnosticaron su condición como amnesia disociativa, un concepto que al principio le costó aceptar. “Me tomó mucho tiempo realmente aceptar que la amnesia disociativa es algo real”, admitió.

El trauma de Blake se agravó al descubrir la participación de su expareja en la agresión (Ron Blake)

Características y tratamiento de la amnesia disociativa

La Clínica Cleveland explica que las personas pueden desarrollar amnesia disociativa después de eventos traumáticos únicos o tras años de estrés acumulado, incluyendo negligencia, abuso o presenciar violencia de cerca. “Para muchos, los recuerdos que recuperan son perturbadores o abrumadores“, señala la institución médica. “La terapia de salud mental puede ayudar a lidiar con esos sentimientos y manejarlos de manera saludable y segura".

Los tratamientos y diagnósticos no siguen un patrón universal. La amnesia disociativa no tiene cura, pero puede manejarse efectivamente. Blake aún no puede recordar ciertos detalles de la noche de la violación, pero sus terapeutas le han aconsejado: “Si quieres intentar recordar, está bien, pero mira dónde estás hoy. ¿Realmente importa?”. Lo fundamental es que ahora se encuentra seguro.

La experiencia de tener recuerdos bloqueados genera sensaciones desconcertantes. “Incluso mientras te lo describo, no parece real que esos recuerdos pudieran haber estado almacenados en mi cabeza, pero simplemente no accesibles para mí”, explicó Blake a USA Today.

Blake compartió su experiencia con más de 34.000 personas, promoviendo la empatía y la resiliencia (Ron Blake)

La traición más profunda

En el caso de Blake, el elemento más devastador fue descubrir que su expareja había participado en la agresión. Su consejero le explicó que la disociación “muy probablemente fue la forma en que mi cerebro dijo: 'alguien tan cercano a ti, alguien a quien amas tanto, pudo haberte hecho algo tan destructivo. Tu cerebro simplemente lo bloqueó porque no estaba preparado para lidiar con ello’“.

Esta revelación añadió una capa adicional de complejidad al trauma, ya que involucró no solo violencia física, sino también una traición emocional profunda por parte de alguien en quien confiaba.

Blake sobrevivió a un intento de suicidio en mayo de 2015, un año después de recuperar sus recuerdos. Meses después, un día cualquiera, un chiste del comediante Stephen Colbert lo hizo reír... Aunque no recuerda el chiste específico: “No era el chiste lo que importaba, sino que yo reconocí que todavía tenía algo bueno en mí: la risa".

Este momento marcó el inicio de su transformación personal. Durante la última década, se propuso compartir su historia con extraños y ya conoció a exactamente 34.320 personas que han escrito en grandes carteles que lleva consigo. Lo que comenzó como un intento de conseguir apoyo para aparecer en “The Late Show With Stephen Colbert” se convirtió en algo mucho más profundo.

Las personas escriben letras de canciones, chistes y versículos bíblicos en sus carteles, y se abren sobre sus propias vidas mientras Blake comparte la suya. “Eso era lo que necesitaba para seguir sobreviviendo: tenía que aprender a hablar con la gente y volver a conectar con la sociedad, y podía mostrarme a mí mismo al final del día. Mira lo que logré. Salí. Mira toda esta gente que me escucha", explicó a USA Today.