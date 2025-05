A un año de asumir, el presidente de Taiwán se mostró dispuesto a dialogar con China

El presidente taiwanés Lai Ching-te en Taipéi, Taiwán, el 8 de mayo del 2025 (Foto AP/Johnson Lai)

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, se ha mostrado este martes dispuesto a hablar con China “en calidad de iguales” para saldar sus disputas a medida que las partes siguen reforzando sus defensas ahora que el mandatario cumple justo un año desde su llegada a la Presidencia.

Lai, que sigue apostando por la independencia de Taiwán, ha reivindicado la importancia de “prepararse para evitar la guerra”, y ha destacado la “resiliencia económica” de la isla. Así, ha prometido también hacer frente a China si es necesario y “defender la democracia”.

“Estamos dispuestos a hablar con Beijing si se trata de una conversación de mentalidad abierta y con dignidad”, ha manifestado, si bien el Gobierno chino ha rechazado en anteriores ocasiones estas propuestas. “La paz no tiene precio y no hay ganadores en una guerra, pero no podemos hacernos ilusiones”, ha puntualizado.

No obstante, ha instado a la población a “no hacerse ilusiones” y seguir “reforzando las capacidades nacionales”. “Taiwán cooperará con sus aliados internacionales, hombro con hombro, para ejercer una mayor contención y prepararse para evitar la guerra y lograr el objetivo, que es la paz”, ha aseverado.

Sin embargo, la Guardia Costera de Taiwán ha alertado del uso de “métodos belicistas” para “minar la moral de la población taiwanesa” de cara al aniversario de la Presidencia de Lai. China, por su parte, sigue considerando a Taiwán una provincia más bajo su soberanía.

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración con las banderas china y taiwanesa. 6 de agosto de 2022 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Las autoridades de China han mostrado este martes su disposición también a mantener conversaciones con Taiwán aunque han recalcado que para ello debe haber “condiciones” específicas ahora que el presidente taiwanés cumple un año en el cargo.

El portavoz de la Oficina de China para Asuntos de Taiwán, Chen Binhua, ha señalado que las actividades “independentistas” son generalmente “incompatibles con la paz en el Estrecho de Taiwán”, al tiempo que ha alertado de que esta “confrontación” va “contra el diálogo y la buena vecindad”.

“Teniendo en cuenta el principio de una sola China podríamos dialogar sobre cuestiones relevantes para impulsar la reunificación de la patria”, ha aseverado, según declaraciones recogidas por el diario estatal chino Global Times. “El discurso dado recientemente por el líder taiwanés sigue abogando por la independencia y la postura separatista”, ha sostenido.

En este sentido, ha aclarado que “empaña la buena intención al hablar de igualdad y dignidad”. “Todo esto está destinado al fracaso”, ha puntualizado Chen, que ha afirmado que “no importa lo que diga, no pueden cambiar el ‘statu quo’ de la zona y el hecho de que la isla forma parte de China”.

Los vínculos entre las partes se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.

(Con información de Europa Press)