Las delegaciones de Rusia y Ucrania finalmente se reunirán en Estambul este viernes para avanzar en las negociaciones de paz

El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, se reunió con el jefe de la delgación rusa y asesor presidencial Vladimir Medinsky en Estambul, Turquía, este 15 de mayo de 2025 (REUTERS)

Las delegaciones designadas por Rusia y Ucrania se reunirán este viernes en Estambul para reanudar las negociaciones de paz, según confirmaron al canal de televisión público ucraniano Suspilne y a la agencia estatal rusa TASS. Este será el primer contacto directo entre ambos bandos en más de tres años, en un esfuerzo por encontrar una resolución al conflicto en curso.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, liderará la delegación ucraniana, que llegará la noche del jueves desde Ankara, mientras que la delegación rusa, encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, ya se encuentra en la ciudad. Medinski es acompañado por un viceministro de Exteriores, uno de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor.

Por parte de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio expresó expectativas modestas sobre el resultado de las conversaciones. “No creo que tengamos grandes expectativas sobre lo que sucederá mañana”, dijo y señaló su esperanza de que puedan lograrse avances significativos. Rubio también destacó que no anticipa progresos sustanciales hasta que los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump se reúnan para discutir el futuro de la región.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habló con miembros de la prensa tras la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Antalya, Turquía, este 15 de mayo de 2025 (REUTERS/Umit Bektas)

El gobierno de Turquía ha confirmado que este viernes habrá reuniones en Estambul con delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en “formatos aún no determinados”, como señaló la agencia oficial turca Anadolu, citando fuentes del Ministerio de Exteriores.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, recibió este jueves a la delegación rusa encabezada por Medinski en el Palacio de Dolmabahçe y tiene previsto reunirse con la delegación estadounidense, liderada por Rubio, así como con el equipo ucraniano encabezado por Umerov.

El formato de las reuniones para el viernes todavía no se ha concretado, pero se espera que incluyan diferentes combinaciones de participantes, lo cual subraya la complejidad de estos diálogos multilaterales. Las conversaciones buscan avanzar hacia una solución pacífica al conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, con la mediación de Turquía y la participación de Estados Unidos.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, encabeza la delegación de su país (REUTERS/Yves Herman)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, tras reunirse en Turquía con el presidente Recep Tayyip Erdogan, optó por no participar personalmente dado que el presidente ruso Vladimir Putin no estará presente. Zelensky prioriza conseguir un alto el fuego de al menos 30 días, y comunicó que también participarán representantes de Turquía y Estados Unidos en las reuniones.

Medinski, al frente de la delegación rusa, subrayó que el objetivo final de las conversaciones es establecer una paz duradera que resuelva las raíces del conflicto. No obstante, el Kremlin anunció que Putin no asistiría a las reuniones a pesar del interés expresado por Zelensky. El asesor presidencial ruso ya participó en intentos de negociación en 2022 que no lograron establecer un acuerdo.

Los recientes esfuerzos de paz reflejan una renovada determinación internacional por estabilizar la región, con el apoyo de mediadores como Erdogan. En su encuentro, Zelensky y Erdogan discutieron la importancia de garantizar la seguridad en el mar Negro, especialmente respecto a la navegación civil y el desminado de la zona, destacando su intención de cooperar para prevenir futuras tensiones.

(Con información de AFP, EFE y EP)